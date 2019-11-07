Ученые изобрели инновационную технологию обогащения продуктов

По его словам, сырьём для приготовления нанобиоэмульсий являются арктические плоды шикши, брусники, калины, рябины, цветы и листья кипрея узколистного, листья подорожника, а также природный лецитин, березовый бетулин и брусничный пектин. Наночастицы имеют увеличенную площадь поверхности и меньшую чувствительность как к высоким, так и к низким температурам, уточнил он.