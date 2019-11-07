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РИА Новости
РИА Наука

Ученые изобрели инновационную технологию обогащения продуктов

07:46 07.11.2019 (обновлено: 10:38 07.11.2019)
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© РИА Новости / Наталья ТюринаНаноингредиенты для продуктов будущего, созданные учеными Тюменского индустриального университета
Наноингредиенты для продуктов будущего, созданные учеными Тюменского индустриального университета
© РИА Новости / Наталья Тюрина
Наноингредиенты для продуктов будущего, созданные учеными Тюменского индустриального университета. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 ноя – РИА Новости. Ученые Тюменского индустриального университета (ТИУ) изобрели инновационную технологию обогащения продуктов питания, которые повышают биодоступность минеральных веществ организмом, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
"Мы создаем инновационные нанобиоэмульсии на основе водного настоя лекарственных растений, аминокислотно-фосфолипидно-минерального комплекса, брусничного пектина. Использование нанобиоэмульсий позволяет удвоить усвояемость биологически активных веществ из функционального продукта по сравнению со смесью аналогичных ингредиентов", – сказал заведующий кафедрой товароведения и технологии продуктов питания ТИУ профессор Владимир Попов.
По его словам, сырьём для приготовления нанобиоэмульсий являются арктические плоды шикши, брусники, калины, рябины, цветы и листья кипрея узколистного, листья подорожника, а также природный лецитин, березовый бетулин и брусничный пектин. Наночастицы имеют увеличенную площадь поверхности и меньшую чувствительность как к высоким, так и к низким температурам, уточнил он.
Синтезированные нанобиоэмульсии помогут создать пищевые продукты, эффективные для профилактики и снижения риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, повышения иммунитета, стрессоустойчивости и сопротивляемости организма. На настоящий момент, по словам авторов технологии, эти нанобиоэмульсии прошли все необходимые испытания по показателям безопасности, уровню содержания витаминов, солей тяжёлых металлов. Обогащать ими можно самые разнообразные продукты: хлебобулочные изделия, молочную продукцию, крупы, любые пищевые смеси, мясные и рыбные изделия.
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