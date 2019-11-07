В ХМАО более 11 человек попали в больницу из-за отравления угарным газом

Ранее в четверг источник в местных экстренных службах сообщал РИА Новости, что угарным газом в одной из квартир в Ханты-Мансийске отравились 11 человек, им понадобилась госпитализация в медучреждение.

"Семья из 11 человек - они граждане России, но приехали к нам из страны ближнего зарубежья - вчера купила дизельную печь для обогрева. На ночь подключили ее, но сделали это неправильно. В итоге - отравление, так как весь газ выводился не на улицу, а в жилое помещение", - сказал собеседник агентства.