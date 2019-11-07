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РИА Новости

В ХМАО более 11 человек попали в больницу из-за отравления угарным газом

07:19 07.11.2019 (обновлено: 07:28 07.11.2019)
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© РИА Новости / Максим БогодвидСотрудник скорой помощи
Сотрудник скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Сотрудник скорой помощи. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 ноя - РИА Новости. Причиной отравления угарным газом семьи из 11 человек в жилом доме в Ханты-Мансийске стала неправильная установка дизельной печи, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
Ранее в четверг источник в местных экстренных службах сообщал РИА Новости, что угарным газом в одной из квартир в Ханты-Мансийске отравились 11 человек, им понадобилась госпитализация в медучреждение.
"Семья из 11 человек - они граждане России, но приехали к нам из страны ближнего зарубежья - вчера купила дизельную печь для обогрева. На ночь подключили ее, но сделали это неправильно. В итоге - отравление, так как весь газ выводился не на улицу, а в жилое помещение", - сказал собеседник агентства.
Он отметил также, что в семье - девять детей и двое взрослых, все они живы.
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РоссияХанты-МансийскПроисшествия
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