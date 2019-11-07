СМИ сообщили о давлении Facebook на конкурентов за счет персональных данных

Речь идет о приблизительно семи тысячах страниц "утекших" данных соцсети, из которых четыре тысячи - внутренние сообщения в почте и чатах, заметки, презентации и электронные таблицы, главным образом с 2011 по 2015 годы. Около 1200 страниц помечены как "строго конфиденциальные".

В некоторых случаях Facebook "награждала" партнеров, предоставляя им преференциальный доступ к некоторым видам пользовательских данных. Например, таким доступом пользовалась компания Amazon, потому что она тратила деньги на рекламу Facebook. В другом случае, соцсеть лишила приложение для обмена сообщениями MessageMe доступа к данным, потому что оно слишком быстро становилось популярным и могло конкурировать с самой Facebook.