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РИА Новости

СМИ сообщили о давлении Facebook на конкурентов за счет персональных данных

07:14 07.11.2019 (обновлено: 07:15 07.11.2019)
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© AFP 2019 / Kimihiro HoshinoГлава Facebook Марк Цукерберг
Глава Facebook Марк Цукерберг
© AFP 2019 / Kimihiro Hoshino
Глава Facebook Марк Цукерберг. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Компания Facebook использовала пользовательскую информацию, чтобы давить на конкурентов и помогать друзьям, сообщает телеканал NBC со ссылкой на документы, попавшие в его распоряжение.
Речь идет о приблизительно семи тысячах страниц "утекших" данных соцсети, из которых четыре тысячи - внутренние сообщения в почте и чатах, заметки, презентации и электронные таблицы, главным образом с 2011 по 2015 годы. Около 1200 страниц помечены как "строго конфиденциальные".
Вместе взятые они показывают, как глава Facebook Марк Цукерберг вместе с руководством компании нашли способы использовать пользовательские данные, включая информацию о друзьях, отношениях и фотографии, как рычаг воздействия на партнерские компании.
В некоторых случаях Facebook "награждала" партнеров, предоставляя им преференциальный доступ к некоторым видам пользовательских данных. Например, таким доступом пользовалась компания Amazon, потому что она тратила деньги на рекламу Facebook. В другом случае, соцсеть лишила приложение для обмена сообщениями MessageMe доступа к данным, потому что оно слишком быстро становилось популярным и могло конкурировать с самой Facebook.
Все это время Facebook планировала публично обосновать эти действия заботой о неприкосновенности частной жизни пользователей, отмечает телеканал.
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Марк ЦукербергFacebook, Inc.ТехнологииВ мире
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