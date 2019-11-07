На сайте московского метро появился тарифный калькулятор

МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. На сайте На сайте московского метро в разделе МЦД появился тарифный калькулятор, с помощью которого пассажиры могут рассчитать стоимость проезда на новом наземном метро, сообщил РИА Новости руководитель транспортного комплекса Москвы Максим Ликсутов

"В разделе МЦД на сайте метро появился тарифный калькулятор. С его помощью пассажиры могут сравнить, сколько они платят за проезд сейчас и сколько будут благодаря запуску МЦД", - сообщил Ликсутов.

Как рассказал заммэра, при построении маршрута на схеме указывается стоимость поездки по существующим тарифам и стоимость по карте "Тройка" с вводом МЦД. Также там прописаны правила валидации: если не приложить билет при выходе с МЦД бесплатная пересадка на метро и МЦК будет недоступна.