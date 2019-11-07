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РИА Новости

На сайте московского метро появился тарифный калькулятор

07:05 07.11.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВход на станцию метро "Коммунарка" Сокольнической линии
Вход на станцию метро Коммунарка Сокольнической линии
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Вход на станцию метро "Коммунарка" Сокольнической линии. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. На сайте московского метро в разделе МЦД появился тарифный калькулятор, с помощью которого пассажиры могут рассчитать стоимость проезда на новом наземном метро, сообщил РИА Новости руководитель транспортного комплекса Москвы Максим Ликсутов.
"В разделе МЦД на сайте метро появился тарифный калькулятор. С его помощью пассажиры могут сравнить, сколько они платят за проезд сейчас и сколько будут благодаря запуску МЦД", - сообщил Ликсутов.
Как рассказал заммэра, при построении маршрута на схеме указывается стоимость поездки по существующим тарифам и стоимость по карте "Тройка" с вводом МЦД. Также там прописаны правила валидации: если не приложить билет при выходе с МЦД бесплатная пересадка на метро и МЦК будет недоступна.
"Благодаря новой тарифной системе при поездках по Москве пассажиры будут ежедневно экономить на проезде до 50%, а пассажиры, приезжающие из Московской области в границах МЦД, до 75%", - добавил заммэра.
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Инфраструктура - НовостиМосковское центральное кольцо (МЦК)Максим ЛиксутовМоскваОбщество
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