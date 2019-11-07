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РИА Новости

Ученые впервые за 19 лет обнаружили новый штамм ВИЧ

06:39 07.11.2019 (обновлено: 10:14 07.11.2019)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛаборатория иммуноферментных исследований
Лаборатория иммуноферментных исследований
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Лаборатория иммуноферментных исследований. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Группа ученых в США обнаружила новый штамм ВИЧ впервые почти за 20 лет, сообщает телеканал CNN.
Исследования проводила корпорация Abbott Laboratories совместно с университетом Миссури.
Этот штамм - часть группы М вида ВИЧ-1. У ВИЧ существует много разных подтипов или штаммов. Как и другие вирусы, он может меняться и мутировать со временем. Это первый новый штамм группы М, обнаруженный после того, как в 2000 году установили принципы классификации подтипов.
"Это может быть действительно вызовом для диагностических тестов", - заявила старший научный сотрудник корпорация Мэри Роджерс.
Ее компания тестирует более 60% мировых запасов крови, и им необходимо искать новые штаммы и отслеживать существующие.
"Нет причин паниковать или даже немного беспокоиться об этом. Немного людей этим заражены. Это аномалия", - заявил директор национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.
Чтобы объявить о существовании нового подтипа, ученым нужно найти три случая заболевания, не связанные друг с другом. Первый и второй случай были обнаружены в ДРК в 1989 и 1990 годах. Третий - в 2001 году, также в ДРК.
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956521241
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Открытия - РИА НаукаCNN (телеканал)МиссуриСША
Популярные комментарии
Надо было написать так:Группа ученых в США вывел новый штамм ВИЧ впервые почти за 20 лет, сообщает телеканал.Разработку проводила корпорация Abbott Laboratories совместно с университетом
7 ноября, 08:11
Вадим Ипполитов
67702013
Тут ещё уточнить надо,обнаружили,или изобрели.
7 ноября, 07:37
РНРоман Неизвестный
59300012
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