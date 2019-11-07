Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать хлеб

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Роспотребнадзор посоветовал россиянам выбирать хлеб без вмятин и трещин, а также не забывать о сроке годности продукции.

В ведомстве, в частности, рекомендуют покупать хлеб и хлебобулочные изделия, которые изготавливаются на местных фабриках. Брать хлеб стоит только в стационарных предприятиях торговли, где созданы условия для его хранения.

"Форма хлеба должна быть правильной — без вмятин, трещин, боковых наплывов. Хлеб должен быть хорошо пропечен, поэтому в мякише не должно быть комков или пустот, следов непромеса, он должен быть эластичным, поперечным и равномерно пористым, не влажным на ощупь", - рассказали в Роспотребнадзоре.

На этикетке должна быть указана дата изготовления хлеба и срок его реализации. Белый хлеб сохраняет свои полезные свойства до 24 часов с момента выпекания, а ржаной и ржано-пшеничный хлеб считается свежим на протяжении 36 часов. Хлебобулочные изделия весом меньше 200 граммов хранятся до 16 часов.

При покупке любых хлебобулочных изделий Роспотребнадзор советует обращать внимание на сроки годности, условия хранения, на соблюдение температурного режима, уровень влажности, а также на соблюдение этих условий в месте, где реализуется продукция.