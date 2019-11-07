МВД разоблачило группу кредитных мошенников

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. В четырех регионах России задержали мошенников, обманувших более тысячи граждан при оформлении кредитов, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Она уточнила, что в группе было 16 человек и роли между ними были четко распределены.
"Одни находили граждан, нуждающихся в получении денежных средств, другие убеждали потенциальных клиентов в том, что за денежное вознаграждение фирма гарантирует одобрение тем или иным банком нужной суммы, третьи выполняли функции сотрудников "кол-центра", четвертые отвечали за размещение рекламы в сети интернет, а также сбор денежных средств за мнимые услуги", — рассказала Волк.
Задержание прошло в рамках спецоперации. В ходе 25 обысков у подозреваемых изъяли бланки, печати, штампы, компьютерную технику, сотовые телефоны и сим-карты. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
Четырех фигурантов отправили под стражу, остальных отпустили под подписку о невыезде.