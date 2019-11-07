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РИА Новости

МВД разоблачило группу кредитных мошенников

06:02 07.11.2019 (обновлено: 10:41 07.11.2019)
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© МВД РоссииЗадержание кредитных мошенников
Задержание кредитных мошенников
© МВД России
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. В четырех регионах России задержали мошенников, обманувших более тысячи граждан при оформлении кредитов, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Она уточнила, что в группе было 16 человек и роли между ними были четко распределены.

"Одни находили граждан, нуждающихся в получении денежных средств, другие убеждали потенциальных клиентов в том, что за денежное вознаграждение фирма гарантирует одобрение тем или иным банком нужной суммы, третьи выполняли функции сотрудников "кол-центра", четвертые отвечали за размещение рекламы в сети интернет, а также сбор денежных средств за мнимые услуги", — рассказала Волк.

© МВД РоссииЗадержание кредитных мошенников
Задержание кредитных мошенников
1 из 2
Задержание кредитных мошенников
© МВД России
© МВД РоссииЗадержание кредитных мошенников
Задержание кредитных мошенников
2 из 2
Задержание кредитных мошенников
© МВД России
1 из 2
Задержание кредитных мошенников
© МВД России
2 из 2
Задержание кредитных мошенников
© МВД России
Задержание прошло в рамках спецоперации. В ходе 25 обысков у подозреваемых изъяли бланки, печати, штампы, компьютерную технику, сотовые телефоны и сим-карты. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
Четырех фигурантов отправили под стражу, остальных отпустили под подписку о невыезде.
Экран, транслирующий биржевые графики и диаграммы
Вчера, 07:31Радио Sputnik
Мошенники нашли новый способ кражи данных клиентов российских банков
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Обсудить 11
Ирина ВолкМВД РФРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Все путинские силовые структуры уже давно проигрывают разным мошенникам, которые у нас "расплодились, как грибы после дождя". Ни черта они не могут совладать с ними при таких либеральных законах. Есть только один ответ на это: власть в этом имеет свой интерес.
7 ноября, 06:39
ВпВсё помню! Дедушка
42005039
Да это капля в море, тут самих банкиров надо потрясти думаю цифра возрастет на сотни.
7 ноября, 06:55
с старый прапор
4210101
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