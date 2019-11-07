МВД разоблачило группу кредитных мошенников

"Одни находили граждан, нуждающихся в получении денежных средств, другие убеждали потенциальных клиентов в том, что за денежное вознаграждение фирма гарантирует одобрение тем или иным банком нужной суммы, третьи выполняли функции сотрудников "кол-центра", четвертые отвечали за размещение рекламы в сети интернет, а также сбор денежных средств за мнимые услуги", — рассказала Волк.