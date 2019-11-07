Отряд кораблей Тихоокеанского флота завершил визит в Бруней

ВЛАДИВОСТОК, 7 ноя - РИА Новости. Отряд кораблей Отряд кораблей Тихоокеанского флота в четверг завершил программу делового захода в брунейский порт Муара, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский

Отряд кораблей ТОФ с 3 ноября находится с деловым заходом в порту Муара ( Бруней ). Командир отряда Александр Шварц и командиры кораблей уже посетили командующего ВМС Брунея контр-адмирала Отмана Бин Сухали.

"Сегодня отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе ордена Нахимова гвардейского ракетного крейсера (ГРКР) " Варяг ", большого противолодочного корабля (БПК) "Адмирал Пантелеев" и среднего морского танкера "Печенга" завершил программу делового захода в порт Муара", - говорится в сообщении.

По словам Воскресенского, в период визита командир отряда капитан первого ранга Александр Шварц и командиры кораблей уже посетили командующего военно-морскими силами страны, а на борту крейсера "Варяг" побывали военнослужащие национальных ВМС Брунея.

Он добавил, что в Муаре прошел товарищеский матч по футболу между российскими и брунейскими моряками. Также тихоокеанцы посетили экскурсии по достопримечательностям города.