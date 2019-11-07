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РИА Новости

Отряд кораблей Тихоокеанского флота завершил визит в Бруней

05:59 07.11.2019
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© РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов / Перейти в фотобанкГвардейский ракетный крейсер ВМФ РФ "Варяг"
Гвардейский ракетный крейсер ВМФ РФ Варяг
© РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов
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Гвардейский ракетный крейсер ВМФ РФ "Варяг" . Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 7 ноя - РИА Новости. Отряд кораблей Тихоокеанского флота в четверг завершил программу делового захода в брунейский порт Муара, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.
Отряд кораблей ТОФ с 3 ноября находится с деловым заходом в порту Муара (Бруней). Командир отряда Александр Шварц и командиры кораблей уже посетили командующего ВМС Брунея контр-адмирала Отмана Бин Сухали.
"Сегодня отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе ордена Нахимова гвардейского ракетного крейсера (ГРКР) "Варяг", большого противолодочного корабля (БПК) "Адмирал Пантелеев" и среднего морского танкера "Печенга" завершил программу делового захода в порт Муара", - говорится в сообщении.
По словам Воскресенского, в период визита командир отряда капитан первого ранга Александр Шварц и командиры кораблей уже посетили командующего военно-морскими силами страны, а на борту крейсера "Варяг" побывали военнослужащие национальных ВМС Брунея.
Гвардейский ракетный крейсер Варяг
5 ноября, 03:58РИА Новости
В Муаре моряки ВМС Брунея посетили ракетный крейсер ТОФ "Варяг"
Он добавил, что в Муаре прошел товарищеский матч по футболу между российскими и брунейскими моряками. Также тихоокеанцы посетили экскурсии по достопримечательностям города.
"Отряд кораблей ТОФ продолжает выполнение задач дальнего похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в который он вышел из Владивостока 1 октября", - заключил Воскресенский.
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Николай Воскресенский (флот)Тихоокеанский флот ВМФ РоссииРоссияБрунейБезопасностьВ мире
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