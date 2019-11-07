МЧС России отправило в Донбасс колонну с гуманитарной помощью для детей

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. МЧС России направило в Донецкую и Луганскую области автомобильную колонну с гуманитарным грузом для детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Автомобильная колонна покинула Донской спасательный центр в населенном пункте Ковалевка Ростовской области. В составе гуманитарного груза почти 600 тонн детских продуктовых наборов", - сказал собеседник агентства.
По его словам, колонна проследует к государственной границе на пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" для прохождения необходимых таможенных процедур в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов.
Предыдущая автоколонна с гуманитарным грузом прибыла в Донбасс 31 октября. Жителям Донецка и Луганска было доставлено свыше 550 тонн гуманитарных грузов, в составе которых детские продуктовые наборы.
Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период 89 колонн МЧС привезли на территорию юго-востока Украины свыше 81 тысячи тонн гуманитарных грузов.