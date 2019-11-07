Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-07T04:16Z
https://ria.ru/20191107/1560657251.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/152707/43/1527074321_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_79576a8917b60970da4b1a004bfe1dec.jpg
РИА Новости

МЧС России отправило в Донбасс колонну с гуманитарной помощью для детей

04:16 07.11.2019
426
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкГуманитарный конвой МЧС РФ в Донецке
Гуманитарный конвой МЧС РФ в Донецке
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
Гуманитарный конвой МЧС РФ в Донецке. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. МЧС России направило в Донецкую и Луганскую области автомобильную колонну с гуманитарным грузом для детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Автомобильная колонна покинула Донской спасательный центр в населенном пункте Ковалевка Ростовской области. В составе гуманитарного груза почти 600 тонн детских продуктовых наборов", - сказал собеседник агентства.
По его словам, колонна проследует к государственной границе на пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" для прохождения необходимых таможенных процедур в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов.
Предыдущая автоколонна с гуманитарным грузом прибыла в Донбасс 31 октября. Жителям Донецка и Луганска было доставлено свыше 550 тонн гуманитарных грузов, в составе которых детские продуктовые наборы.
Борт ИЛ-76 МЧС России
4 ноября, 13:34РИА Новости
Самолет МЧС России вернулся в Москву после тушения лесных пожаров в Сербии
Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период 89 колонн МЧС привезли на территорию юго-востока Украины свыше 81 тысячи тонн гуманитарных грузов.
2000012
Обсудить 0
Спортсмены и команды
Донецк
Ситуация в ДНР и ЛНРМЧС РФЛуганскРоссияОбщество
Рекомендуем
Хурма
Врачи рассказали, кому нельзя есть хурму
Баку
Азербайджан вручил послу России ноту протеста
Мэр Киева Виталий Кличко
Против Кличко возбудили дело о госизмене и хищении средств
Сотрудники правоохранительных органов на месте нападения вооруженной группы на погранзаставу Ишкобод в Таджикистане
При атаке на погранзаставу в Таджикистане уничтожили 15 боевиков
Загрязнение воздуха
Ученые предрекли человечеству "неописуемые страдания"
Нефтяная скважина на окраине Дейр-эз-Зора
Госдеп рассказал о добыче нефти в подконтрольных США сирийских зонах
Драка депутата Верховной рады Андрея Геруса и главы Радикальной партии Олега Ляшко
Опубликовано видео драки Олега Ляшко и депутата от партии Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения завода имени Малышева в Харькове
Зеленский шокирован результатами работы танкового завода в Харькове
Первоклассники на праздновании Дня знаний в классе средней общеобразовательной школы
В новосибирской школе запретили чаепития после инцидента с девочкой
Пенсионеры ожидают открытия банка в Афинах, Греция. Архивное фото
Обещанных пенсий не будет: "Радуйтесь, что имеете работу"
Президент США Дональд Трамп
Трамп предрек экономическую депрессию в США случае победы демократов
Мирная жизнь в пограничном с Турцией сирийском городе Айн-аль-Араб (Кобани)
На улицы сирийского города Кобани возвращается мелкая торговля
Скорая помощь в Таиланде
В Таиланде на одном и том же пляже за два дня утонули два туриста из России
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Исследование выявило наиболее закредитованную группу россиян
Члены банды Кабанова
"Зарежь первого встречного": как подростки убили семь человек под Саратовом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:04Эрдоган запросил возможность телефонного разговора с Путиным, заявил Ушаков
11:01Восточный экономический форум-2020 пройдет 2-5 сентября
10:59Боевики ИГ* готовят экспансию в СНГ, считает глава ФСБ
10:58Запад активизировал попытки расшатать ситуацию в СНГ, заявил Бортников
10:57В ФСБ рассказали, сколько родственников боевиков готовы вернуться в Россию
10:57Бортников: террористы обрабатывают молодежь в СНГ на нелегальных проповедях
10:56Более 22% рабочих мест появится в России благодаря цифровым технологиям
10:55В мэрии Каспийска сообщили о проверках в администрации города
10:54Роскомнадзор предложит наказание за использование похищенных данных
10:48Украина призвала The New York Times исправить карту страны без Крыма
10:46Эрдоган обсудит с Путиным выполнение меморандума России и Турции по Сирии
10:45Российский паром вышел из Стокгольма после инцидента с генераторами
10:40В Биробиджане спасатели сняли с дерева кота, просидевшего там двое суток
10:37Пожар на нефтебазе в Новороссийске не повлиял на работу порта
10:34В Новороссийске потушили крупный пожар на нефтебазе
10:30Главе Чебаркуля предъявили новые обвинения
10:29Россия и Казахстан определили границу между странами
10:26Взорвавшийся в Киеве автомобиль принадлежит Игорю Сало, сообщили СМИ
10:24СК признал невменяемой женщину, убившую ребенка в Нижнем Тагиле
10:17Мэром Йошкар-Олы стал Евгений Маслов
Лента новостейМолния