МЧС России отправило в Донбасс колонну с гуманитарной помощью для детей

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. МЧС России направило в Донецкую Луганскую области автомобильную колонну с гуманитарным грузом для детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

"Автомобильная колонна покинула Донской спасательный центр в населенном пункте Ковалевка Ростовской области. В составе гуманитарного груза почти 600 тонн детских продуктовых наборов", - сказал собеседник агентства.

По его словам, колонна проследует к государственной границе на пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" для прохождения необходимых таможенных процедур в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов.

Предыдущая автоколонна с гуманитарным грузом прибыла в Донбасс 31 октября. Жителям Донецка и Луганска было доставлено свыше 550 тонн гуманитарных грузов, в составе которых детские продуктовые наборы.