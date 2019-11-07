Денис Лисов, который вывез детей из Швеции, вернется в Хабаровск в субботу

Ранее Лисов с тремя детьми Алисой, Серафимой и Софьей 4, 6 и 12 лет были задержаны пограничниками в аэропорту Варшавы, откуда они пытались вылететь в Москву. До этого они жили в Швеции. Мать детей в 2017 году тяжело заболела, попала в больницу, и из-за того, что отец якобы не мог справиться с уходом за детьми, их отдали в приемную семью мусульман, выходцев из Ливана. В воскресенье отец с детьми прибыл в Москву, откуда в ближайшее время собирается выехать в Хабаровск.