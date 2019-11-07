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РИА Новости

Денис Лисов, который вывез детей из Швеции, вернется в Хабаровск в субботу

03:53 07.11.2019 (обновлено: 05:57 07.11.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРоссиянин Денис Лисов с дочерьми в аэропорту Шереметьево
Россиянин Денис Лисов с дочерьми в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Россиянин Денис Лисов с дочерьми в аэропорту Шереметьево. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 7 ноя - РИА Новости. Россиянином Денис Лисов, который вывез своих детей из Швеции и вернулся в Россию, в субботу прилетает в Хабаровск, сообщил журналистам представитель пресс-службы правительства Хабаровского края.
Ранее Лисов с тремя детьми Алисой, Серафимой и Софьей 4, 6 и 12 лет были задержаны пограничниками в аэропорту Варшавы, откуда они пытались вылететь в Москву. До этого они жили в Швеции. Мать детей в 2017 году тяжело заболела, попала в больницу, и из-за того, что отец якобы не мог справиться с уходом за детьми, их отдали в приемную семью мусульман, выходцев из Ливана. В воскресенье отец с детьми прибыл в Москву, откуда в ближайшее время собирается выехать в Хабаровск.
"Лисов с детьми вылетает из Москвы в пятницу, в Хабаровске они будут утром в субботу. Его встретят представители министерства социальной защиты края", - сообщил представитель пресс-службы.
Ранее власти Хабаровского края сообщали, что окажут поддержку этой семье, в частности устроят детей в детский сад и школу.-0-
Россиянин Денис Лисов в аэропорту Шереметьево
5 ноября, 06:00РИА Новости
Власти Хабаровского края купят авиабилеты Лисову с детьми
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Денис ЛисовХабаровскРоссияОбщество
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