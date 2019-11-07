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РИА Новости

SWIFT назвала признаки подозрительной транзакции

03:40 07.11.2019 (обновлено: 05:05 07.11.2019)
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© AFP 2019 / Belga/ Jacques Collet Штаб-квартира SWIFT в Брюсселе, Бельгия
Штаб-квартира SWIFT в Брюсселе, Бельгия
© AFP 2019 / Belga/ Jacques Collet
Штаб-квартира SWIFT в Брюсселе, Бельгия. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Банки с учетом особенностей географии и деятельности клиентов обладают информацией, когда они обычно посылают сообщения через SWIFT, поэтому попытку отправить сообщение, например, в выходной день, можно считать признаком подозрительной операции, рассказал в интервью РИА Новости директор SWIFT по Центральной и Восточной Европе Матвей Геринг.
"Это вопрос, отвечать на который должны банки, на базе своей деятельности и своей географии. Банки всегда точно знают, когда открыт операционный день, и когда клиенты обычно посылают сообщения. Поэтому, если кто-то попытается отправить сообщение в воскресенье – наверное, это подозрительно", - ответил Геринг на вопрос, как с помощью SWIFT можно бороться с мошенниками и что можно считать признаком подозрительной операции.
Львиная доля бюджета компании идет на поддержку бесперебойности работы сервисов и обеспечение киберустойчивости системы. Только одну тысячную долю процента времени SWIFT позволяет себе быть недоступной – в год это максимум минуты, необходимые для технического обслуживания, подчеркнул Геринг.
Отслеживая транзакции через SWIFT, можно эффективнее бороться, в том числе, с отмыванием денежных средств. Внутри SWIFT есть система, которая проверяет сообщения по пути, в том числе отслеживает, входит ли бенефициар в списки OFAC (управление по контролю за иностранными активами Минфина США – ред.). По словам Геринга, такого рода решение компания внедрила около шести лет назад. Другой проект, который внедряет компания, в том числе в России, это KYC – "Знай своего корреспондента".
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"Вместо того, чтобы друг другу посылать информацию и потом говорить: "Ой, я забыл этому банку послать последнюю версию данных, которые я обновил", - почему бы не иметь центральную платформу, где все одновременно получают обновления?" - пояснил Геринг.
SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. К ней подключены более 10,8 тысячи крупнейших организаций в более чем 200 странах.
Полную версию интервью читайте на сайте агентства экономической информации "Прайм" (медиагруппа "Россия сегодня") 1prime.ru в 11.00 мск.
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Министерство финансов СШАРоссияСШАТехнологииЭкономика
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