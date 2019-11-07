SWIFT назвала признаки подозрительной транзакции

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Банки с учетом особенностей географии и деятельности клиентов обладают информацией, когда они обычно посылают сообщения через Банки с учетом особенностей географии и деятельности клиентов обладают информацией, когда они обычно посылают сообщения через SWIFT , поэтому попытку отправить сообщение, например, в выходной день, можно считать признаком подозрительной операции, рассказал в интервью РИА Новости директор SWIFT по Центральной и Восточной Европе Матвей Геринг.

"Это вопрос, отвечать на который должны банки, на базе своей деятельности и своей географии. Банки всегда точно знают, когда открыт операционный день, и когда клиенты обычно посылают сообщения. Поэтому, если кто-то попытается отправить сообщение в воскресенье – наверное, это подозрительно", - ответил Геринг на вопрос, как с помощью SWIFT можно бороться с мошенниками и что можно считать признаком подозрительной операции.

Львиная доля бюджета компании идет на поддержку бесперебойности работы сервисов и обеспечение киберустойчивости системы. Только одну тысячную долю процента времени SWIFT позволяет себе быть недоступной – в год это максимум минуты, необходимые для технического обслуживания, подчеркнул Геринг.

Отслеживая транзакции через SWIFT, можно эффективнее бороться, в том числе, с отмыванием денежных средств. Внутри SWIFT есть система, которая проверяет сообщения по пути, в том числе отслеживает, входит ли бенефициар в списки OFAC (управление по контролю за иностранными активами Минфина США – ред.). По словам Геринга, такого рода решение компания внедрила около шести лет назад. Другой проект, который внедряет компания, в том числе в России, это KYC – "Знай своего корреспондента".

"Вместо того, чтобы друг другу посылать информацию и потом говорить: "Ой, я забыл этому банку послать последнюю версию данных, которые я обновил", - почему бы не иметь центральную платформу, где все одновременно получают обновления?" - пояснил Геринг.

SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. К ней подключены более 10,8 тысячи крупнейших организаций в более чем 200 странах.