Стало известно, как метеоролог сумел предсказать облака на параде 1941 года

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Облачную погоду, которая позволила провести парад 7 ноября 1941 года в Облачную погоду, которая позволила провести парад 7 ноября 1941 года в Москве , спрогнозировал без достаточной информации метеоролог Иван Клемин, опираясь лишь на показания простейших приборов и собственную наблюдательность, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он напомнил, что в условиях войны проводить какие-либо мероприятия при малооблачной погоде было невозможно – их бы заметила немецкая авиация. Таким образом, парад был возможен только в случае облачной погоды, когда летчики не видят, что происходит на земле.

"В первые дни ноября погода была достаточно ясной, с переменной облачностью, и трудно было сказать, какая будет погода 7 ноября. И 6-го в середине дня очень сильный метеоролог, в будущем профессор Иван Клемин заметил, что начинает осуществляться поворот ветра, а это возможный признак фронтального раздела. Он сообщил, что существует повышенная вероятность прохождения фронта. Если фронт проходит, то погода будет облачной. Но немцы наступали с запада, поэтому оттуда не было никаких данных, а синоптический процесс шел как раз оттуда. Не было метеостанций в распоряжении, трудно было понять", - рассказал Вильфанд.

Он уточнил, что в около полуночи Клемин увидел лунное гало – круги в небе вокруг луны. Появление таких кругов возможно, когда на большой высоте находятся кристаллы льда.

"Если есть кристаллы, а небо малооблачное, то это значит, что приближается теплый фронт. Дело в том, что фронт наклонный, и верхняя часть находится там, где облака. Он увидел гало и предположил, что это перистые слоистые облака, а значит это признак приближающегося уже призменного фронта. Клемин доложил, что с утра через Москву будет проходить теплый фронт – и так все и было. Уникальный случай, когда по отдельным признакам грамотный метеоролог смог спрогнозировать ситуацию... Облака во время парада были низкие, был и мокрый снег, никакая авиация не летала", - пояснил Вильфанд.