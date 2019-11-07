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РИА Новости

Стало известно, как метеоролог сумел предсказать облака на параде 1941 года

03:12 07.11.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГенеральная репетиция марша, посвященного 78-й годовщине военного парада 1941 года на Красной площади. 5 ноября 2019
Генеральная репетиция марша, посвященного 78-й годовщине военного парада 1941 года на Красной площади. 5 ноября 2019
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Генеральная репетиция марша, посвященного 78-й годовщине военного парада 1941 года на Красной площади. 5 ноября 2019. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Облачную погоду, которая позволила провести парад 7 ноября 1941 года в Москве, спрогнозировал без достаточной информации метеоролог Иван Клемин, опираясь лишь на показания простейших приборов и собственную наблюдательность, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Он напомнил, что в условиях войны проводить какие-либо мероприятия при малооблачной погоде было невозможно – их бы заметила немецкая авиация. Таким образом, парад был возможен только в случае облачной погоды, когда летчики не видят, что происходит на земле.
"В первые дни ноября погода была достаточно ясной, с переменной облачностью, и трудно было сказать, какая будет погода 7 ноября. И 6-го в середине дня очень сильный метеоролог, в будущем профессор Иван Клемин заметил, что начинает осуществляться поворот ветра, а это возможный признак фронтального раздела. Он сообщил, что существует повышенная вероятность прохождения фронта. Если фронт проходит, то погода будет облачной. Но немцы наступали с запада, поэтому оттуда не было никаких данных, а синоптический процесс шел как раз оттуда. Не было метеостанций в распоряжении, трудно было понять", - рассказал Вильфанд.
Он уточнил, что в около полуночи Клемин увидел лунное гало – круги в небе вокруг луны. Появление таких кругов возможно, когда на большой высоте находятся кристаллы льда.
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С парада – на передовую. Съемки 7 ноября 1941 года
"Если есть кристаллы, а небо малооблачное, то это значит, что приближается теплый фронт. Дело в том, что фронт наклонный, и верхняя часть находится там, где облака. Он увидел гало и предположил, что это перистые слоистые облака, а значит это признак приближающегося уже призменного фронта. Клемин доложил, что с утра через Москву будет проходить теплый фронт – и так все и было. Уникальный случай, когда по отдельным признакам грамотный метеоролог смог спрогнозировать ситуацию... Облака во время парада были низкие, был и мокрый снег, никакая авиация не летала", - пояснил Вильфанд.
Осенью 1941 года у стен Москвы решалась судьба страны, в это время советские войска вели тяжелые оборонительные бои с фашистскими войсками. В некоторых местах линия фронта проходила в 30 километрах от центра города. В этой обстановке руководство СССР приняло решение провести парад для укрепления морального духа советского народа. Он готовился в обстановке абсолютной секретности. Всего в параде участвовало около 28,5 тысячи человек, 16 тачанок, 296 пулеметов, 18 минометов, 12 зенитных пулеметов, 140 артиллерийских орудий, 160 танков. Некоторые подразделения прямо с парада отправлялись на фронт.
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
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