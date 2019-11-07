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РИА Новости

Австралийка потеряла зрение из-за татуировки на глазах

03:07 07.11.2019 (обновлено: 03:27 07.11.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМастер тату во время работы
Мастер тату во время работы
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Мастер тату во время работы. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Жительница австралийского штата Новый Южный Уэльс сделала татуировку на глазах и лишилась зрения на три недели, пишет таблоид Daily Mail.
Эмбер Люк потратила на трансформацию тела, в том числе на сплит языка и тоннели в ушах, 26 тысяч долларов (1,6 миллиона рублей). Девушка набила на теле 200 татуировок, увеличила грудь и изменила форму щек, губ и ушей.
Люк, которая называет себя "Голубоглазым белым драконом", решила придать с помощью татуировок своим глазным яблокам голубой цвет. По словам 24-летней Люк, мастер слишком глубоко вводил краску ей в глаз, из-за чего серьезно его повредил.
"Когда глаз пронзили чернила, было ощущение, что художник-татуировщик схватил множество осколков стекла и потер мне глаза", — рассказала она.
Ранее стало известно, что шестнадцатилетняя жительница Колумбии потеряла ребенка и стала инвалидом из-за сделанной во время беременности татуировки. Девушка наколола несколько слов под правой грудью, после чего в ее организм попали бактерии.
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Daily MailАвстралияВ мире
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