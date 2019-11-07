Австралийка потеряла зрение из-за татуировки на глазах

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Жительница Жительница австралийского штата Новый Южный Уэльс сделала татуировку на глазах и лишилась зрения на три недели, пишет таблоид Daily Mail

Эмбер Люк потратила на трансформацию тела, в том числе на сплит языка и тоннели в ушах, 26 тысяч долларов (1,6 миллиона рублей). Девушка набила на теле 200 татуировок, увеличила грудь и изменила форму щек, губ и ушей.

Люк, которая называет себя "Голубоглазым белым драконом", решила придать с помощью татуировок своим глазным яблокам голубой цвет. По словам 24-летней Люк, мастер слишком глубоко вводил краску ей в глаз, из-за чего серьезно его повредил.

"Когда глаз пронзили чернила, было ощущение, что художник-татуировщик схватил множество осколков стекла и потер мне глаза", — рассказала она.