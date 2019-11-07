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РИА Новости

Сбербанк хочет запустить "помощника врача" с искусственным интеллектом

03:04 07.11.2019 (обновлено: 10:02 07.11.2019)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЛоготип ПАО "Сбербанк России"
Логотип ПАО Сбербанк России
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Логотип ПАО "Сбербанк России". Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Сбербанк планирует запустить "помощника врача" с искусственным интеллектом, который позволит быстрее и лучше диагностировать заболевание и предлагать необходимое лечение; проект обсуждается с несколькими российскими регионами, рассказал первый зампред правления крупнейшего российского банка Александр Ведяхин в интервью РИА Новости в преддверии конференции AI Journey.
"Сбербанк также работает над целым рядом задач в области применения искусственного интеллекта в здравоохранении... Мы видим большой потенциал в создании умных инструментов для врача, его помощника, который позволяет специалисту быстрее и лучше диагностировать заболевание и предлагать необходимое лечение. Мы уже обсуждаем с несколькими субъектами России старт этой работы на уровне администрации региона", - сообщил он.
При этом для создания такого "помощника" очень важно, чтобы был хороший набор размеченных опытными врачами данных для обучения искусственного интеллекта, подчеркнул Ведяхин.
Первый зампред правления Сбербанка отметил, что пока банк находится на стадии продвинутых научных исследований. "Еще пока "коробки" нет, но уже есть хорошие результаты научных исследований и программный код, который позволяет работать с изображениями и данными. Как дальше это будет положено в коробочное решение и будет транслироваться, мы сейчас обсуждаем, решение появится в следующем году", - пояснил он.
Торговый зал сбербанк CIB в главном офисе сбербанка
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В Сбербанке также работают над использованием искусственного интеллекта для анализа медицинских изображений. "Здесь технология уже очень хорошо может различать и воспаление легких, и рак груди, также возможно применение и по другим направлениям, в первую очередь болезни системы кровообращения и онкологические заболевания", - сказал Ведяхин.
Сбербанк является федеральным центром компетенции по искусственному интеллекту и отвечает за его развитие. В банке работает лаборатория по искусственному интеллекту.
Читайте полный текст интервью >>
10112015
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Сбербанк РоссииРоссияТехнологииОбщество
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