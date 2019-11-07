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РИА Новости

Британских читателей восхитила репетиция парада 7 ноября на Красной площади

02:53 07.11.2019 (обновлено: 10:18 07.11.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУчастник марша, приуроченного к 78-й годовщине парада 1941 года на Красной площади
Участник марша, приуроченного к 78-й годовщине парада 1941 года на Красной площади
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Британский таблоид The Daily Mail написал о генеральной репетиции парада на Красной площади, посвященного историческому мероприятию 7 ноября 1941 года.
Материал был сопровожден фотографиями с репетиции, на которых запечатлены солдаты в форме Красной армии, кавалеристы, а также техника тех лет. Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.
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"Русские заслуживают этот парад, чтобы почтить память о битве за Москву, где около полумиллиона были убиты, ранены или взяты в плен, защищая город. Это было также одно из первых крупных поражений, нанесенных, казалось бы, неудержимой немецкой армии", - отметил пользователь Peter.
"Честное слово, эти лошади прекрасны! Как молодо выглядят некоторые из этих солдат", - написал Ploughman.
"Нравится форма. Хорошего вам парада, Россия", - добавила nelly58.
"Русские женщины великолепны!" – заметил YoshiMitzsu.
Парад 7 ноября 1941 года на Красной площади в Москве по силе воздействия на ход событий приравнивается к важнейшей военной операции. Он имел огромное значение для поднятия морального духа всей страны, показав миру, что Москва не сдается и боевой дух армии не сломлен. Это был первый парад в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
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Парад на Красной площади 7 ноябряDaily MailВеликобританияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Еще бы, пока они сидели по норам делая скромные выпады в сторону противника, наши деды отчаянно сражались за "общую" (как они считают) победу над нацистской Германией ..
7 ноября, 06:35
AKAndrew Key
2200011
В России нет армии, есть тысяч 10 реально боеспособных войнов, а остальные чисто для массовки да срочники которые пол срока службы учатся строем ходить да кровать заправлять.В бою они только мешать будут и подставляться, лечить их да кормить. Пилоты тоже так себе, сколько в сирии небоевых потерь самолётов?Опыта нет, чисто парадники. Спасибо Сталину за ракеты.
7 ноября, 09:20
ИРИван Русский
110127
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