Британских читателей восхитила репетиция парада 7 ноября на Красной площади

МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Британский таблоид The Daily Mail написал о генеральной репетиции парада на Красной площади, посвященного историческому мероприятию 7 ноября 1941 года.
Материал был сопровожден фотографиями с репетиции, на которых запечатлены солдаты в форме Красной армии, кавалеристы, а также техника тех лет. Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.
4 ноября, 10:0080 лет с начала Второй мировой войны"Встретить как непрошеных гостей": письмо Жукова накануне Битвы за МосквуПисьмо Георгия Жукова семье, написанное в день Октябрьской революции, стало не просто поздравлением близким, а посланием надежды. Несколько строк красным карандашом были выведены 7 ноября 1941 года, перед одной из важнейших битв Великой Отечественной войны. О чем писал генерал семье, можно узнать, изучив экспонат Музея современной истории России.
"Русские заслуживают этот парад, чтобы почтить память о битве за Москву, где около полумиллиона были убиты, ранены или взяты в плен, защищая город. Это было также одно из первых крупных поражений, нанесенных, казалось бы, неудержимой немецкой армии", - отметил пользователь Peter.
"Честное слово, эти лошади прекрасны! Как молодо выглядят некоторые из этих солдат", - написал Ploughman.
"Нравится форма. Хорошего вам парада, Россия", - добавила nelly58.
"Русские женщины великолепны!" – заметил YoshiMitzsu.
Парад 7 ноября 1941 года на Красной площади в Москве по силе воздействия на ход событий приравнивается к важнейшей военной операции. Он имел огромное значение для поднятия морального духа всей страны, показав миру, что Москва не сдается и боевой дух армии не сломлен. Это был первый парад в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.