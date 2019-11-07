Британских читателей восхитила репетиция парада 7 ноября на Красной площади

"Встретить как непрошеных гостей": письмо Жукова накануне Битвы за Москву Письмо Георгия Жукова семье, написанное в день Октябрьской революции, стало не просто поздравлением близким, а посланием надежды. Несколько строк красным карандашом были выведены 7 ноября 1941 года, перед одной из важнейших битв Великой Отечественной войны. О чем писал генерал семье, можно узнать, изучив экспонат Музея современной истории России.