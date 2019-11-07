Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-07T09:02Z
https://ria.ru/20191107/1560656559.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155341/48/1553414820_0:0:2980:1677_1036x0_80_0_0_36c7aabcd3ddf93c0a39d8c3fe990ef6.jpg
РИА Новости

Кабмин обсудит помощь регионам, внедряющим цифровую образовательную среду

00:30 07.11.2019 (обновлено: 09:02 07.11.2019)
37
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваДом правительства РФ
Дом правительства РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Дом правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит распределение 3 миллиардов рублей 13 пилотным регионам России, которые внедряют в своих общеобразовательных организациях модель цифровой образовательной среды, сообщила пресс-служба кабинета министров.
"Проектом распоряжения предусмотрено распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в размере 3 миллиардов рублей в 2019 году на мероприятия по обеспечению развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций бюджетам 13 субъектов Российской Федерации, определенных в соответствии с их участием в качестве "пилотных" регионов, осуществляющих внедрение целевой модели цифровой образовательной среды", - говорится в сообщении.
Как сообщается, принятие проекта распоряжения обеспечит к концу 2019 года развитие телекоммуникационной инфраструктуры не менее чем в 1700 общеобразовательных организациях. В частности, будут модернизированы существующие структурированные кабельные системы и локальные вычислительные сети. Кроме того, будут решены технологические вопросы обеспечения безопасности, а именно систем видеонаблюдения, контроля доступа и источников бесперебойного питания.
Заставка цифрового эфирного телевидения на экране Центра управления полетами во время церемонии отключения аналогового телевещания
00:31РИА Новости
Кабмин обсудит итоги перехода на цифровое телевизионное вещание в России
100001
Обсудить 0
Социальный навигаторСН_ОбразованиеРоссияОбразование - ОбществоПравительство РФ подводит итоги годаОбщество
Рекомендуем
Здание правительства РФ
Кабмин обсудит выделение регионам 14 миллиардов рублей в рамках нацпроекта
Дом правительства РФ
Кабмин обсудит законопроект об отказе от бумажных лицензий для бизнеса
Здание Счетной палаты РФ в Москве
Счетная палата прогнозирует рост неиспользуемых остатков бюджета
Наноингредиенты для продуктов будущего, созданные учеными Тюменского индустриального университета
Ученые изобрели инновационную технологию обогащения продуктов
Руденя: в Верхневолжье перезапустят стекольный завод со столетней историей
Руденя контролирует работы в пострадавших от циклона районах Верхневолжья
Города России. Магас
В Ингушетии открывается международный кинофестиваль "Золотая башня"
Здание Счетной Палаты РФ в Москве
Счетная палата прокомментировала исполнение бюджета в январе-сентябре
Страница социальной сети Twitter
Двух экс-работников Twitter обвинили в "шпионаже-лайт" на Саудовскую Аравию
Здание правительства РФ
Кабмин рассмотрит распределение субсидий на рождение третьего ребенка
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Рябков: говорить о встрече министерской пятерки по СВПД преждевременно
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД оценили готовность США обсуждать вопросы стратегической стабильности
Президент РФ Владимир Путин
Путин встретится с Токаевым на форуме сотрудничества России и Казахстана
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Рябков назвал санкции США против иранских чиновников противозаконными
Фрагменты Берлинской стены, которые продадут на ярмарке искусства и антиквариата BRAFA Art Fair
Фрагменты Берлинской стены продадут на ярмарке искусства BRAFA
Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков
В МИД прокомментировали перспективы дальнейшего сокращения СНВ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:09Мосгорсуд оставил в СИЗО Чирцова, толкнувшего полицейского
11:09Регионы получают недостаточно денег на пожарную технику, считает депутат
11:07Бортников: в СНГ в 2019 году пресекли работу 13 террористических ячеек
11:04Ушаков подтвердил подготовку разговора Путина и Эрдогана
11:01Восточный экономический форум-2020 пройдет 2-5 сентября
10:59Боевики ИГ* готовят экспансию в СНГ, считает глава ФСБ
10:58Запад активизировал попытки расшатать ситуацию в СНГ, заявил Бортников
10:57В ФСБ рассказали, сколько родственников боевиков готовы вернуться в Россию
10:57Бортников: террористы обрабатывают молодежь в СНГ на нелегальных проповедях
10:56Более 22% рабочих мест появится в России благодаря цифровым технологиям
10:55В мэрии Каспийска сообщили о проверках в администрации города
10:54Роскомнадзор предложит наказание за использование похищенных данных
10:48Украина призвала The New York Times исправить карту страны без Крыма
10:46Эрдоган обсудит с Путиным выполнение меморандума России и Турции по Сирии
10:45Российский паром вышел из Стокгольма после инцидента с генераторами
10:40В Биробиджане спасатели сняли с дерева кота, просидевшего там двое суток
10:37Пожар на нефтебазе в Новороссийске не повлиял на работу порта
10:34В Новороссийске потушили крупный пожар на нефтебазе
10:30Главе Чебаркуля предъявили новые обвинения
10:29Россия и Казахстан определили границу между странами
Лента новостейМолния