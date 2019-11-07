Кабмин обсудит помощь регионам, внедряющим цифровую образовательную среду

"Проектом распоряжения предусмотрено распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в размере 3 миллиардов рублей в 2019 году на мероприятия по обеспечению развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций бюджетам 13 субъектов Российской Федерации, определенных в соответствии с их участием в качестве "пилотных" регионов, осуществляющих внедрение целевой модели цифровой образовательной среды", - говорится в сообщении.

Как сообщается, принятие проекта распоряжения обеспечит к концу 2019 года развитие телекоммуникационной инфраструктуры не менее чем в 1700 общеобразовательных организациях. В частности, будут модернизированы существующие структурированные кабельные системы и локальные вычислительные сети. Кроме того, будут решены технологические вопросы обеспечения безопасности, а именно систем видеонаблюдения, контроля доступа и источников бесперебойного питания.