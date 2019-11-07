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РИА Новости

Кабмин обсудит выделение регионам 14 миллиардов рублей в рамках нацпроекта

00:30 07.11.2019 (обновлено: 02:30 07.11.2019)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание правительства РФ
Здание правительства РФ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Здание правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит распределение 14,759 миллиарда рублей 36 регионам России на модернизацию дорог в городских агломерациях в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД), сообщила пресс-служба кабинета министров.
"Проектом распоряжения предлагается распределить 14,759 миллиарда рублей 36 субъектам Российской Федерации в целях реализации отдельных капиталоемких мероприятий по модернизации дорожной инфраструктуры в городских агломерациях в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", - говорится в сообщении.
В конце сентября вице-премьер РФ Максим Акимов на совещании по нацпроекту "Безопасные и качественные автодороги" с участием регионов раскритиковал их за низкую готовность работ. Он заявил, что лишь каждый пятый регион на сегодняшний день имеет удовлетворительные показатели по выполнению работ в рамках нацпроекта БКАД.
Тогда же первый замглавы Минтранса Иннокентий Алафинов добавил, что общий процент выполнения работ по всем субъектам РФ на 24 сентября составлял 70,2%, или 91 миллион квадратных метров. Оплачено работ на сумму чуть более 58 миллиардов рублей, или по кассовому исполнению на 52,2%.
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Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил регионам в кратчайшие сроки устранить отставание по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". На конец июля расходы на этот нацпроект были исполнены на 12,2%. По сообщению Минтранса, первые итоги реализации нацпроекта будут подведены в четвертом квартале 2019 года.
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Максим АкимовДмитрий МедведевМоскваРоссияЭкономика
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