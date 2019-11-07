В Танзании пройдет саммит глав МИД стран Северной Европы и Африки

ХЕЛЬСИНКИ, 7 ноя — РИА Новости. Саммит министров иностранных дел стран Саммит министров иностранных дел стран Северной Европы Африки откроется в четверг в экономической столице Танзании - Дар-эс-Саламе, сообщает министерство иностранных дел Финляндии.

Данный формат встреч проходит регулярно с 2001 года.

Ожидается, что президент Танзании Джон Магуфули будет председательствовать на встрече, а в заседании примут участие 29 министров иностранных дел африканских государств и пяти стран Северной Европы - Швеции, Дании, Финляндии, Норвегии и Исландии.

"Встретившись с руководством Танзании, я хочу еще больше укрепить и расширить прекрасные отношения между нашими странами, основанные на долгосрочном и широком сотрудничестве, начиная от политических контактов на высоком уровне и заканчивая простыми связями. Танзания также была близким партнером для Финляндии в ряде международных вопросов, рассматриваемых в глобальном контексте. Я надеюсь, что в ближайшие годы Финляндия и Танзания смогут более тесно сотрудничать и в борьбе с изменением климата", - говорит финский министр иностранных дел Пекка Хаависто, который представит страну на данной встрече, его цитата приводится в сообщении.

Другие темы для обсуждения будут включать последние события в Танзании и ее отношения с ЕС.

С 2001 года министры иностранных дел стран собираются на ежегодную встречу, цель которой - объединить страны Северной Европы и страны Африки, которые заинтересованы в европейских ценностях. Встречи направлены на расширение сотрудничества между странами, в том числе коммерческое.

На встрече Хаависто расскажет о мире и безопасности в Африке. Другими темами повестки дня встречи будут изменение климата, рост торговли и инвестиций, а также сотрудничество в целях защиты многостороннего мирового порядка.