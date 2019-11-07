В Танзании пройдет саммит глав МИД стран Северной Европы и Африки

ХЕЛЬСИНКИ, 7 ноя — РИА Новости. Саммит министров иностранных дел стран Северной Европы и Африки откроется в четверг в экономической столице Танзании - Дар-эс-Саламе, сообщает министерство иностранных дел Финляндии.
Данный формат встреч проходит регулярно с 2001 года.
Ожидается, что президент Танзании Джон Магуфули будет председательствовать на встрече, а в заседании примут участие 29 министров иностранных дел африканских государств и пяти стран Северной Европы - Швеции, Дании, Финляндии, Норвегии и Исландии.
"Встретившись с руководством Танзании, я хочу еще больше укрепить и расширить прекрасные отношения между нашими странами, основанные на долгосрочном и широком сотрудничестве, начиная от политических контактов на высоком уровне и заканчивая простыми связями. Танзания также была близким партнером для Финляндии в ряде международных вопросов, рассматриваемых в глобальном контексте. Я надеюсь, что в ближайшие годы Финляндия и Танзания смогут более тесно сотрудничать и в борьбе с изменением климата", - говорит финский министр иностранных дел Пекка Хаависто, который представит страну на данной встрече, его цитата приводится в сообщении.
Другие темы для обсуждения будут включать последние события в Танзании и ее отношения с ЕС.
С 2001 года министры иностранных дел стран собираются на ежегодную встречу, цель которой - объединить страны Северной Европы и страны Африки, которые заинтересованы в европейских ценностях. Встречи направлены на расширение сотрудничества между странами, в том числе коммерческое.
На встрече Хаависто расскажет о мире и безопасности в Африке. Другими темами повестки дня встречи будут изменение климата, рост торговли и инвестиций, а также сотрудничество в целях защиты многостороннего мирового порядка.
По предварительной информации, в совещании, помимо европейских министров, примут участие министры из Алжира, Анголы, Бенина, Ботсваны, Буркина-Фасо, Бурунди, Коморских Островов, Демократической Республики Конго (ДРК), Египта, Эфиопии, Ганы, Кении, Лесото, Мали, Малави, Марокко, Мозамбика, Намибии, Нигерии, Нигера, Руанды, Сенегала, Сомали, Южной Африки, Туниса, Уганды, Замбии, Зимбабве и самой Танзании.