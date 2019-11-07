Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-07T02:20Z
https://ria.ru/20191107/1560656444.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/105201/48/1052014853_0:208:2000:1333_1036x0_80_0_0_7d77da88f26e2005dde51f98769a348d.jpg
РИА Новости

В Танзании пройдет саммит глав МИД стран Северной Европы и Африки

02:20 07.11.2019
211
© Fotolia / pwollingaАвтодорога в Танзании
Автодорога в Танзании
© Fotolia / pwollinga
Автодорога в Танзании. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 7 ноя — РИА Новости. Саммит министров иностранных дел стран Северной Европы и Африки откроется в четверг в экономической столице Танзании - Дар-эс-Саламе, сообщает министерство иностранных дел Финляндии.
Данный формат встреч проходит регулярно с 2001 года.
Ожидается, что президент Танзании Джон Магуфули будет председательствовать на встрече, а в заседании примут участие 29 министров иностранных дел африканских государств и пяти стран Северной Европы - Швеции, Дании, Финляндии, Норвегии и Исландии.
"Встретившись с руководством Танзании, я хочу еще больше укрепить и расширить прекрасные отношения между нашими странами, основанные на долгосрочном и широком сотрудничестве, начиная от политических контактов на высоком уровне и заканчивая простыми связями. Танзания также была близким партнером для Финляндии в ряде международных вопросов, рассматриваемых в глобальном контексте. Я надеюсь, что в ближайшие годы Финляндия и Танзания смогут более тесно сотрудничать и в борьбе с изменением климата", - говорит финский министр иностранных дел Пекка Хаависто, который представит страну на данной встрече, его цитата приводится в сообщении.
Президент ассоциации Познаём Евразию, председатель совета директоров АО Банк Интеза Антонио Фаллико во время дискуссии Новые технологии в финансовом секторе АТР. 7 сентября 2017
10 октября, 13:11РИА Новости
Европа недооценивает Африку с экономической стороны, считает эксперт
Другие темы для обсуждения будут включать последние события в Танзании и ее отношения с ЕС.
С 2001 года министры иностранных дел стран собираются на ежегодную встречу, цель которой - объединить страны Северной Европы и страны Африки, которые заинтересованы в европейских ценностях. Встречи направлены на расширение сотрудничества между странами, в том числе коммерческое.
На встрече Хаависто расскажет о мире и безопасности в Африке. Другими темами повестки дня встречи будут изменение климата, рост торговли и инвестиций, а также сотрудничество в целях защиты многостороннего мирового порядка.
По предварительной информации, в совещании, помимо европейских министров, примут участие министры из Алжира, Анголы, Бенина, Ботсваны, Буркина-Фасо, Бурунди, Коморских Островов, Демократической Республики Конго (ДРК), Египта, Эфиопии, Ганы, Кении, Лесото, Мали, Малави, Марокко, Мозамбика, Намибии, Нигерии, Нигера, Руанды, Сенегала, Сомали, Южной Африки, Туниса, Уганды, Замбии, Зимбабве и самой Танзании.
Люди в жаркий день на Староместской площади в Праге, Чехия
27 июня, 12:31Радио Sputnik
Африка пришла в Европу. И теперь там изнывают Температура по Европе в среднем поднялась выше среднего. Метеорологи фиксируют рекорды, медиа пестрят "аномалиями". В общем, жара.
200002
Обсудить 0
ЕвросоюзАфрикаЕвропаВ мире
Рекомендуем
Самоходная установка Бук-М3
Под Каиром зенитчики России и Египта провели боевые учения ПВО
Президент РФ Владимир Путин
Путин встретится с Токаевым на форуме сотрудничества России и Казахстана
Страница социальной сети Twitter
Двух экс-работников Twitter обвинили в "шпионаже-лайт" на Саудовскую Аравию
Пострадавший в результате взрыва в мечети в Афганистане
Главы спецслужб стран СНГ обсудят обстановку в Центральной Азии
Революционно настроенные моряки Балтийского флота из Гельсингфорса прибыли в Петроград. 24 октября 1917
День Октябрьской революции 1917 года
Массовые протесты в Чили
В Чили требуют ареста карабинера, открывшего огонь в женском лицее Сантьяго
Старый город Алеппо
Боевики обстреливают западные районы Алеппо, есть погибший и раненые
Лидер Исламского государства* Абу Бакр аль-Багдади
В Госдепе заявили, что преемник аль-Багдади "не протянет долго"
Силы безопасности Буркина-Фасо
СМИ: в результате нападения на конвой в Буркина-Фасо погибли 37 человек
Группа ABBA
Названы песни, которые не надоедает слушать от начала до конца
Истребители ВВС США на авиабазе Кунсан во время совместных учений с Южной Кореей
США потребовали от Южной Кореи увеличить плату за размещение своих войск
Здание Счетной Палаты РФ в Москве
Счетная палата прокомментировала исполнение бюджета в январе-сентябре
Акция протеста в Барселоне
В Испании объяснили позицию Британии в ситуации с каталонским политиком
Здание Счетной палаты РФ в Москве
Счетная палата прогнозирует рост неиспользуемых остатков бюджета
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
В Ульяновской области в результате ДТП погиб один человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:07Бортников: в СНГ в 2019 году пресекли работу 13 террористических ячеек
11:04Ушаков подтвердил подготовку разговора Путина и Эрдогана
11:01Восточный экономический форум-2020 пройдет 2-5 сентября
10:59Боевики ИГ* готовят экспансию в СНГ, считает глава ФСБ
10:58Запад активизировал попытки расшатать ситуацию в СНГ, заявил Бортников
10:57В ФСБ рассказали, сколько родственников боевиков готовы вернуться в Россию
10:57Бортников: террористы обрабатывают молодежь в СНГ на нелегальных проповедях
10:56Более 22% рабочих мест появится в России благодаря цифровым технологиям
10:55В мэрии Каспийска сообщили о проверках в администрации города
10:54Роскомнадзор предложит наказание за использование похищенных данных
10:48Украина призвала The New York Times исправить карту страны без Крыма
10:46Эрдоган обсудит с Путиным выполнение меморандума России и Турции по Сирии
10:45Российский паром вышел из Стокгольма после инцидента с генераторами
10:40В Биробиджане спасатели сняли с дерева кота, просидевшего там двое суток
10:37Пожар на нефтебазе в Новороссийске не повлиял на работу порта
10:34В Новороссийске потушили крупный пожар на нефтебазе
10:30Главе Чебаркуля предъявили новые обвинения
10:29Россия и Казахстан определили границу между странами
10:26Взорвавшийся в Киеве автомобиль принадлежит Игорю Сало, сообщили СМИ
10:24СК признал невменяемой женщину, убившую ребенка в Нижнем Тагиле
Лента новостейМолния