В Ингушетии открывается международный кинофестиваль "Золотая башня"

"В этом году фестиваль пройдет в шестой раз, на конкурс заявлено более 50 фильмов режиссеров из Казахстана и Киргизии, а также из регионов России, в том числе из Москвы, Башкирии, Адыгеи, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Дагестана и Ингушетии", - говорится в сообщении.