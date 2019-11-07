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РИА Новости
Культура

В Ингушетии открывается международный кинофестиваль "Золотая башня"

02:14 07.11.2019
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГорода России. Магас
Города России. Магас
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Города России. Магас. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 7 ноя – РИА Новости. Более 50 документальных и художественных фильмов режиссеров из трех стран будут представлены на открывающемся в Ингушетии в четверг международном кинофестивале "Золотая башня", сообщает министерство культуры региона.
"В этом году фестиваль пройдет в шестой раз, на конкурс заявлено более 50 фильмов режиссеров из Казахстана и Киргизии, а также из регионов России, в том числе из Москвы, Башкирии, Адыгеи, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Дагестана и Ингушетии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что кинопоказы пройдут во Дворцах культуры селений Нестеровское Сагопши и Джейрах, в Центре культурного развития в Магасе, в кинотеатре "Дружба" в Назрани и в центре непрерывного образования для детей с ограниченными возможностями.
"Торжественная церемония открытия кинофестиваля состоится в четверг во Дворце культуры Назрани, там же 9 ноября пройдет церемония вручения главных призов кинофестиваля "Золотая Башня", - уточняет министерство.
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