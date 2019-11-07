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РИА Новости

Главы спецслужб стран СНГ обсудят обстановку в Центральной Азии

02:11 07.11.2019
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© REUTERS / ParwizПострадавший в результате взрыва в мечети в Афганистане
Пострадавший в результате взрыва в мечети в Афганистане
© REUTERS / Parwiz
Пострадавший в результате взрыва в мечети в Афганистане. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 7 ноя - РИА Новости. Руководители органов безопасности и спецслужб стран СНГ соберутся в Ташкенте 7 ноября и обсудят влияние ситуации на севере Афганистана на обстановку в Центральной Азии, сообщили журналистам в Центре общественных связей ФСБ России.
"7 ноября 2019 года в городе Ташкент (Республика Узбекистан) состоится очередное, 47-е заседание Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников Содружества Независимых Государств. В Республике Узбекистан мероприятие пройдет впервые", - говорится в сообщении.
Отмечается, что основное внимание будет уделено сотрудничеству в борьбе с международным терроризмом и транснациональной организованной преступностью. Руководители спецслужб СНГ обсудят ситуацию на севере Афганистана и ее влияние на обстановку в Центральной Азии.
"Выработать дополнительные меры, направленные на противодействие террористической деятельности, в том числе попытке вербовки боевиков и пресечение проникновения террористов в государства-участники СНГ, а также по недопущению разжигания в наших странах межнациональной и межконфессиональной розни", - отмечают в ЦОС.
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Афганистан остается главным источником террористических угроз для стран Центральной Азии. Террористы рассматривают страны этого региона в качестве вербовочной базы для пополнения своих рядов и распространения радикальной исламистской идеологии. По данным спецслужб, в Афганистане находится несколько тысяч боевиков, ассоциирующих себя с международной террористической организацией "Исламское государство"*.
Сложность оперативной обстановки в регионе подтвердилась в среду, когда вооруженная группа из 20 человек напала на таджикскую погранзаставу "Ишкобод" на таджикско-узбекской границе, 15 боевиков были уничтожены, пять схвачены, в ходе операции погибли два силовика с таджикской стороны. На месте происшествия создали оперативно-следственную группу, идет расследование.
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*Террористическая организация, запрещенная в России.
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