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РИА Новости

Зеленский трижды оконфузился во время обсуждения работы "Укроборонпрома"

01:52 07.11.2019 (обновлено: 02:41 07.11.2019)
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Харькове несколько раз назвал государственный концерн "Укроборонпром" "концертом". Соответствующий ролик опубликован в YouTube.
Ранее Зеленский заявил, что в шоке от проблем на харьковских заводах, которые входят в структуру государственного концерна, и поручил правительству разобраться в ситуации.
Глава государства заметил, что с 2009 года на местном машиностроительном заводе был собран один танк для Вооруженных сил Украины, тогда как во времена Советского Союза выпускалось 900 танков в год.
Харьковский завод транспортного машиностроения имени В.А. Малышева, выпускающий двигатели, тепловозы и танки
Вчера, 19:41Сказано в эфире
Эксперт: "открытия" Зеленского по поводу украинского ВПК вызывают вопросыВладимира Зеленского шокировали результаты работы танкового завода в Харькове. В эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин прокомментировал заявления украинского лидера.
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УкроборонпромВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Новость "высосана из пальца"... Вам уже сам наш президент говорит, мол хватит, стыдно уже читать такие новости, где освещают Украину только в негативном ключе. Я вот рядовой гражданин даже это замечаю... Хотите создать образ, что Украина сделала неправильный выбор, встала не на тот путь развития, так делайте это умнее, тоньше. А подобными заголовками и новостями вы модное убедить людей с IQ <60...
7 ноября, 05:01
Счастливы Вместе
6100017
Если Зеленя сказал концерт, значит концерт. Ему лучше знать. Он этих концертов повидал.
7 ноября, 07:03
MYMake Yellowstone Great Again
750000
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