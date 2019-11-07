Зеленский трижды оконфузился во время обсуждения работы "Укроборонпрома"

Ранее Зеленский заявил, что в шоке от проблем на харьковских заводах, которые входят в структуру государственного концерна, и поручил правительству разобраться в ситуации.

Глава государства заметил, что с 2009 года на местном машиностроительном заводе был собран один танк для Вооруженных сил Украины, тогда как во времена Советского Союза выпускалось 900 танков в год.