Зеленский трижды оконфузился во время обсуждения работы "Укроборонпрома"

МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Харькове несколько раз назвал государственный концерн "Укроборонпром" "концертом". Соответствующий ролик опубликован в YouTube.
Ранее Зеленский заявил, что в шоке от проблем на харьковских заводах, которые входят в структуру государственного концерна, и поручил правительству разобраться в ситуации.
Глава государства заметил, что с 2009 года на местном машиностроительном заводе был собран один танк для Вооруженных сил Украины, тогда как во времена Советского Союза выпускалось 900 танков в год.
Вчера, 19:41Сказано в эфиреЭксперт: "открытия" Зеленского по поводу украинского ВПК вызывают вопросыВладимира Зеленского шокировали результаты работы танкового завода в Харькове. В эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин прокомментировал заявления украинского лидера.