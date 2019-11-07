В Госдепе заявили, что преемник аль-Багдади "не протянет долго"

ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. В госдепартаменте США уверены, что преемник уничтоженного лидера террористической группировки ИГ* Абу-Бакра Аль-Багдади не проживет долго.
"Если он в Ираке или в Сирии, мы не думаем, что он долго протянет на этом свете", - заявил журналистам высокопоставленный представитель ведомства.
В то же время он признал, что "никто ничего не знает о его происхождении" и что "похоже, он никто".
"Мы полагаем, что немного о нем знаем, но недостаточно, чтобы я мог вам о нем рассказать не под запись. То, что мы знаем, нас не впечатляет", - сказал чиновник госдепартамента, слова которого приводит пресс-служба ведомства.
27 октября, 17:30Война в СирииЛидер ИГ* Абу-Бакр аль-Багдади
Президент США Дональд Трамп 27 октября заявил о ликвидации аль-Багдади. По словам Трампа, в ходе операции американских военных в сирийской провинции Идлиб террорист взорвал пояс смертника, тем не менее, аль-Багдади удалось "быстро и точно идентифицировать". Связанный с исламистами сайт Amaq сообщал, что ИГ* подтвердила ликвидацию своего главаря.
*Террористическая организация, запрещенная в России.