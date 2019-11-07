ВМФ передадут гидрографический катер-катамаран "Михаил Казанский"

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Большой гидрографический катер-катамаран нового поколения "Михаил Казанский" передадут ВМФ до конца ноября, сообщил журналистам представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по ВМФ капитан 1 ранга Игорь Дыгало.
"Большой гидрографический катер-катамаран нового поколения "Михаил Казанский" завершает государственные испытания в акватории Финского залива и до конца ноября будет передан в состав ВМФ", - сказал он.
Дыгало отметил, что до конца 2020 года для гидрографической службы ВМФ будет построено три больших гидрографических катера проекта 23370г.
Гидрографические катера проекта 23370г предназначены для выполнения лоцмейстерских и гидрографических работ, постановки (съемки) и обслуживания плавучих предостерегательных знаков, доставки обслуживающего персонала, ремонтных бригад, продовольствия, топлива и других грузов на береговые объекты средств навигационного оборудования, в том числе расположенных на необорудованном побережье.
Катера будут обладать возможностями оперативного промера глубин в местах постановки плавучих предостерегательных знаков с использованием промерного эхолота. Серия из трех новейших гидрографических катеров проекта 23370Г для ВМФ России строится на предприятии "КАМПО" в соответствии с трехлетним государственным контрактом. При проектировании катеров реализованы самые современные требования Главного командования ВМФ к судам этого типа.