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РИА Новости

ВМФ передадут гидрографический катер-катамаран "Михаил Казанский"

01:43 07.11.2019
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкГидрографический катер-катамаран "Михаил Казанский" готовят к спуску на воду на Выборгском судостроительном заводе в Ленинградской области
Гидрографический катер-катамаран Михаил Казанский готовят к спуску на воду на Выборгском судостроительном заводе в Ленинградской области
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Гидрографический катер-катамаран "Михаил Казанский" готовят к спуску на воду на Выборгском судостроительном заводе в Ленинградской области. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Большой гидрографический катер-катамаран нового поколения "Михаил Казанский" передадут ВМФ до конца ноября, сообщил журналистам представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по ВМФ капитан 1 ранга Игорь Дыгало.
"Большой гидрографический катер-катамаран нового поколения "Михаил Казанский" завершает государственные испытания в акватории Финского залива и до конца ноября будет передан в состав ВМФ", - сказал он.
Дыгало отметил, что до конца 2020 года для гидрографической службы ВМФ будет построено три больших гидрографических катера проекта 23370г.
Гидрографические катера проекта 23370г предназначены для выполнения лоцмейстерских и гидрографических работ, постановки (съемки) и обслуживания плавучих предостерегательных знаков, доставки обслуживающего персонала, ремонтных бригад, продовольствия, топлива и других грузов на береговые объекты средств навигационного оборудования, в том числе расположенных на необорудованном побережье.
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Катера будут обладать возможностями оперативного промера глубин в местах постановки плавучих предостерегательных знаков с использованием промерного эхолота. Серия из трех новейших гидрографических катеров проекта 23370Г для ВМФ России строится на предприятии "КАМПО" в соответствии с трехлетним государственным контрактом. При проектировании катеров реализованы самые современные требования Главного командования ВМФ к судам этого типа.
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Игорь ДыгалоМинистерство обороны РФРоссияБезопасностьЭкономика
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