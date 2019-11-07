ВМФ передадут гидрографический катер-катамаран "Михаил Казанский"

Гидрографический катер-катамаран "Михаил Казанский" готовят к спуску на воду на Выборгском судостроительном заводе в Ленинградской области. Архивное фото

Гидрографический катер-катамаран "Михаил Казанский" готовят к спуску на воду на Выборгском судостроительном заводе в Ленинградской области

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Большой гидрографический катер-катамаран нового поколения "Михаил Казанский" передадут Большой гидрографический катер-катамаран нового поколения "Михаил Казанский" передадут ВМФ до конца ноября, сообщил журналистам представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по ВМФ капитан 1 ранга Игорь Дыгало

"Большой гидрографический катер-катамаран нового поколения "Михаил Казанский" завершает государственные испытания в акватории Финского залива и до конца ноября будет передан в состав ВМФ", - сказал он.

Дыгало отметил, что до конца 2020 года для гидрографической службы ВМФ будет построено три больших гидрографических катера проекта 23370г.

Гидрографические катера проекта 23370г предназначены для выполнения лоцмейстерских и гидрографических работ, постановки (съемки) и обслуживания плавучих предостерегательных знаков, доставки обслуживающего персонала, ремонтных бригад, продовольствия, топлива и других грузов на береговые объекты средств навигационного оборудования, в том числе расположенных на необорудованном побережье.