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РИА Новости

В Испании объяснили позицию Британии в ситуации с каталонским политиком

01:34 07.11.2019
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© REUTERS / Albert GeaАкция протеста в Барселоне
Акция протеста в Барселоне
© REUTERS / Albert Gea
Акция протеста в Барселоне. Архивное фото
МАДРИД, 7 ноя – РИА Новости. Великобритания не отклоняла ордер на арест каталонского политика Клары Понсати, а попросила предоставить дополнительную информацию по этому делу, заявили в правительстве Испании, это же следует и из документа британской службы, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости.
Во вторник судья Верховного суда Испании Пабло Льярена выдал международные ордера на арест трех бывших членов каталонского правительства Тони Комина, Луиса Пуча (они скрываются от испанского правосудия в Бельгии) и Клары Понсати (она живет в Великобритании). В среду испанская газета Vanguardia со ссылкой на документ SIRENE (Механизма запроса дополнительной информации при въезде в Соединенное Королевство), оказавшийся в распоряжении журналистов, сообщила: власти Британии отклонили европейский ордер на арест Понсати, указав, что "он является непропорциональным применительно к законодательству" страны.
В правительстве Испании заверили, что "служба SIRENE сообщила испанским полицейским властям о необходимости предоставить дополнительную информацию в связи с евроордером", слово "непропорциональный" там использовали по ошибке, его не применяло Национальное агентство по борьбе с преступлениями.
"Об ошибке сообщили нашему посольству, так что запрос остается в силе для принятия… Производятся соответствующие действия, чтобы уточнить и предоставить необходимую информацию", - заявили в испанском кабмине.
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В частности, в запросе об экстрадиции "не содержится достаточно подробной информации о характере правонарушения, отсутствует описание времени и места совершения правонарушения", а "запрос также должен показать четкую связь между преступлением и указанным лицом", говорится в сообщении SIRENE, направленном в Испанию, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Как только эта информация будет предоставлена, она будет заверена Национальным агентством по борьбе с преступлениями, и тогда правоохранительные органы могут принять по своему усмотрению решение об аресте, следует из документа.
Как пояснили в ведомстве, "в предыдущем сообщении, направленном в Мадрид, "неверно указывалось, что ордер был непропорциональным". "Он не непропорционален, просто в настоящее время ему не хватает необходимой информации", - говорится в документе.
Адвокат Понсати Аамер Анвар (Aamer Anwar) ранее заявил, что она не явится, как предполагалось, в комиссариат Эдинбурга для дачи показания судье из-за того, что "власти Великобритании запросили разъяснений у Испании" и "ордер вернули в Испанию". По его словам, ордер содержит "явные противоречия" и нечеткие детали о роли Понсати, бывшего советника образования женералитета, в проведении референдума о независимости Каталонии. Он также напомнил, что это уже третья попытка Испании добиться экстрадиции Понсати.
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Беспорядки в КаталонииКаталонияВеликобританияИспанияВ мире
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