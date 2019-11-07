В Московской консерватории пройдет концерт в память о скрипаче Ситковецком

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. В день рождения легендарного скрипача ХХ века Юлиана Ситковецкого в Большом зале В день рождения легендарного скрипача ХХ века Юлиана Ситковецкого в Большом зале Московской консерватории 7 ноября состоится в его честь концерт Юрия Башмета и его камерного ансамбля "Солисты Москвы" с участием знаменитого скрипача Вадима Репина, сообщили в пресс-службе РКА.

Вечер в честь Ситковецкого пройдет в рамках фестиваля "Скрипач на все времена". В программе концерта прозвучат произведения Петра Чайковского, Мориса Равеля, Эдварда Грига.

Юлиан Ситковецкий - великий скрипач ХХ века, которому 7 ноября 2019 года могло бы исполниться 94 года. Яркий артист, всемирно известный музыкант прожил всего 32 года, но его игра, его записи навсегда остались в памяти слушателей. Ситковецкий начал свою короткую, но блистательную карьеру с Всесоюзного конкурса молодых исполнителей, состоявшегося в 1945 году. Тремя победителями этого музыкального смотра стали Святослав Рихтер, Мстислав Ростропович и Юлиан Ситковецкий.

Впереди были победы на конкурсах имени Венявского в Польше и имени Королевы Елизаветы в Брюсселе, гастроли по городам Советского Союза, концерты с выдающимися музыкантами и дирижерами. Неподражаемым был дуэт Ситковецкого с его женой – замечательной пианисткой Бэллой Давидович.

На своем последнем концерте скрипач исполнил новую редакцию Первого скрипичного концерта Дмитрия Шостаковича, заслужив одобрительный отзыв самого композитора. И через два года Ситковецкого не стало, он скончался в больнице, не дожив до 33 лет.