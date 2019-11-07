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РИА Новости
Культура

В Московской консерватории пройдет концерт в память о скрипаче Ситковецком

01:17 07.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкБольшой зал Московской консерватории
Большой зал Московской консерватории
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Большой зал Московской консерватории. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. В день рождения легендарного скрипача ХХ века Юлиана Ситковецкого в Большом зале Московской консерватории 7 ноября состоится в его честь концерт Юрия Башмета и его камерного ансамбля "Солисты Москвы" с участием знаменитого скрипача Вадима Репина, сообщили в пресс-службе РКА.
Вечер в честь Ситковецкого пройдет в рамках фестиваля "Скрипач на все времена". В программе концерта прозвучат произведения Петра Чайковского, Мориса Равеля, Эдварда Грига.
Юлиан Ситковецкий - великий скрипач ХХ века, которому 7 ноября 2019 года могло бы исполниться 94 года. Яркий артист, всемирно известный музыкант прожил всего 32 года, но его игра, его записи навсегда остались в памяти слушателей. Ситковецкий начал свою короткую, но блистательную карьеру с Всесоюзного конкурса молодых исполнителей, состоявшегося в 1945 году. Тремя победителями этого музыкального смотра стали Святослав Рихтер, Мстислав Ростропович и Юлиан Ситковецкий.
Впереди были победы на конкурсах имени Венявского в Польше и имени Королевы Елизаветы в Брюсселе, гастроли по городам Советского Союза, концерты с выдающимися музыкантами и дирижерами. Неподражаемым был дуэт Ситковецкого с его женой – замечательной пианисткой Бэллой Давидович.
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На своем последнем концерте скрипач исполнил новую редакцию Первого скрипичного концерта Дмитрия Шостаковича, заслужив одобрительный отзыв самого композитора. И через два года Ситковецкого не стало, он скончался в больнице, не дожив до 33 лет.
Концерт-воспоминание, концерт-приношение гению Ситковецкого в день его рождения станет ярким событием в музыкальной жизни столицы.
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КультураМстислав РостроповичСвятослав РихтерЮрий БашметМоскваРоссия
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