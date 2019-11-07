Под Каиром зенитчики России и Египта провели боевые учения ПВО

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Совместные подразделения противовоздушной обороны России и Совместные подразделения противовоздушной обороны России и Египта впервые выполнили боевые стрельбы из разных зенитных ракетных комплексов по реактивным дронам на международном учении под Каиром, сообщает пресс-служба Южного военного округа в среду.

Учения проходят с 26 октября по 7 ноября на территории учебного тактического центра ПВО Египта под Каиром. В них задействовано более 100 военнослужащих Южного военного округа РФ.

"Совместные дивизионы зенитных ракетных комплексов (ЗРК) " Бук-М2Э " и " Тор-М2Э " перехватили и сбили на подлете к аэродрому беспилотный летательный аппарат (БЛА) противника. В свою очередь, совместные подразделения переносных ЗРК "Игла-С" на пикапах высокой проходимости уничтожили "вертолет" противника, а сводные расчеты зенитных самоходных установок (ЗСУ) "Шилка-М4" уничтожили легкобронированную технику и живую силу условного противника", - говорится в сообщении.

Добавляется, что за маневрами наблюдали начальник войсковой ПВО ВС РФ генерал-лейтенант Александр Леонов и командующий ПВО Египетских вооруженных сил генерал-лейтенант Али Фахми.

"В учении задействовано несколько зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Печора-2", "Бук-М2", "Тор-М2", ЗСУ-23-4 "Шилка" российского производства в экспортном исполнении и переносные ЗРК "Игла-С", - приводятся слова генерал-лейтенанта Александра Леонова.