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РИА Новости

В ГА ООН одобрили резолюцию России по укреплению контроля над вооружениями

00:55 07.11.2019 (обновлено: 04:40 07.11.2019)
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© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира ООН в Нью-Йорке
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке
© РИА Новости / Роман Махмутов
Перейти в фотобанк
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 7 ноя – РИА Новости. Первый комитет Генассамблеи ООН одобрил российский проект резолюции об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями, передает корреспондент РИА Новости.
За резолюцию проголосовали 174 человека. Против не голосовал никто, воздержались пятеро.
Проект резолюции под названием "Укрепление и развитие системы договоров и соглашений по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению" призывает все государства-участники соответствующих договоров выполнять все положения этих соглашений в полном объеме. Авторы призывают продолжать прикладывать усилия по укреплению системы договоров в области контроля над вооружениями.
Согласно документу, Генассамблея ООН, считает, что любые действия, подрывающие систему договоров по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению, также подрывают глобальную стабильность и международную безопасность.
Авторы просят генсека ООН продолжать помогать сохранению целостности таких договоров и поощряют разработку государствами дополнительных мер, которые могут способствовать заключению дополнительных соглашений такого рода.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
5 ноября, 22:40РИА Новости
Комитет ГА ООН одобрил три российских проекта резолюций
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Генеральная Ассамблея ООНООНРоссияБезопасностьВ мире
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