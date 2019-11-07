В ГА ООН одобрили резолюцию России по укреплению контроля над вооружениями

Проект резолюции под названием "Укрепление и развитие системы договоров и соглашений по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению" призывает все государства-участники соответствующих договоров выполнять все положения этих соглашений в полном объеме. Авторы призывают продолжать прикладывать усилия по укреплению системы договоров в области контроля над вооружениями.