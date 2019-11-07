Ученые выявили опасность плохого сна

В эксперименте участвовали более 330 человек в возрасте от 18 до 50 лет. Ученые наблюдали за тем, как изменяется их психическое состояние в зависимости от того, сколько часов в сутки те спали. Для этого добровольцев попросили провести в лаборатории две ночи — одну вообще без сна, а вторую с нормальной продолжительностью сна. В обоих случаях утром им показали серию специально подобранных видеороликов, которые должны были вызвать у испытуемых тревогу или отвращение.