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РИА Новости
Война в Сирии

В Госдепе сравнили конституционный комитет Сирии с "потемкинской деревней"

00:41 07.11.2019 (обновлено: 04:33 07.11.2019)
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 ноя – РИА Новости. В госдепартаменте США заявили, что создание конституционного комитета Сирии под эгидой ООН было частью стратегии по оказанию давления на президента страны Башара Асада и Россию, которая его поддерживает. С таким утверждением в среду выступил высокопоставленный представитель американского внешнеполитического ведомства, который добавил, что Россия согласилась на создание комитета так как ей нужна "потемкинская деревня".
Договоренность о создании комитета для выработки конституционной реформы в Сирии была достигнута на конгрессе национального диалога в Сочи, который прошел более полутора лет назад - в январе 2018 года. Тогда страны-гаранты астанинского процесса - Россия, Турция и Иран - собрали на одной площадке порядка полутора тысяч представителей сирийского общества, чтобы выработать устраивающие все этноконфессиональные группы шаги по продвижению политического урегулирования, так как женевские переговоры оппозиции и правительства к тому моменту в очередной раз зашли в тупик. Позднее в Москве неоднократно обвиняли США в попытках затормозить процесс начала работы комитета.
"В конце прошлого месяца в Женеве состоялся запуск конституционного комитета, который, как нам кажется, является победой нашей и международной стратегии давления на режим Асада, а также косвенно на его главного спонсора – Россию, и именно поэтому мы получили этот запуск", - заявил чиновник в ходе закрытого брифинга для журналистов.
Слова представителя госдепартамента распространила пресс-служба ведомства.
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По его словам, Асад хочет, чтобы работа комитета "принесла минимальный эффект", а США хотят противоположного и в этом "проходит линия напряженности между нами и россиянами".
"Россияне где-то посередине. Без россиян мы бы не получили этот конституционный комитет, но в какой-то степени им просто нужна потемкинская деревня, чтобы поддержать своего главного союзника", - добавил представитель госдепартамента.
Торжественное открытие комитета под эгидой ООН прошло в Женеве 30 октября, его первое заседание – 4 ноября. Комитет состоит из трех равных частей - по 50 представителей от оппозиции, правительства и гражданского общества. Расширенный состав комитета включает 150 человек, по 50 из каждой группы, и большинством голосов будет принимать конституционные проекты, которые будет готовить малый состав комитета из 45 человек. Основной целью комитета является подготовка конституционной реформы в Сирии, чтобы на ее основе провести выборы в стране, положив начало процессу политического урегулирования в арабской республике.
В пресс-службе госдепартамента не называют фамилию чиновника, но в начале брифинга он сообщает, что вскоре посетит Турцию во главе американской делегации. Ранее в среду в ведомстве сообщили, что спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри посетит Турцию 8-9 ноября, где встретится с представителями властей и сирийской оппозиции.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18РИА Новости
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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Война в СирииДжеймс ДжеффриГосударственный департамент СШАБашар АсадСирияООНРоссияСШАВ мире
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