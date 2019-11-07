Суд продолжит рассматривать иск к певице Гагариной из-за песни "Кукушка"

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Тверской суд Москвы в четверг продолжит рассматривать иск певицы Тверской суд Москвы в четверг продолжит рассматривать иск певицы Ольги Кормухиной к коллеге Полине Гагариной , в котором она просит защитить права на аранжировку песни Виктора Цоя "Кукушка", сообщили РИА Новости в суде.

Судебное заседание назначено на 14:00.

Как указывает заявительница, аранжировку песни "Кукушка" для нее написал музыкант Алексей Белов в 2011 году с одобрения единственного сына погибшего лидера группы "Кино" Александра Цоя. Однако позже Кормухина услышала эту песню в исполнении Гагариной и с музыкой Константина Меладзе, изначально созданную для фильма "Битва за Севастополь", заметив сходство между аранжировками Белова и Меладзе.

Позже Кормухина заявила, что специалист, проводивший экспертизу, признал обе аранжировки идентичными во всем — "в общем плане музыкальной формы, соотношении разделов формы (куплеты, припевы, инструментальные эпизоды), в метрической схеме и так далее".

При этом Меладзе зарегистрировал в Российском авторском обществе (РАО) свои авторские права на аранжировку, тогда как музыки Белова к "Кукушке" в реестре РАО нет.