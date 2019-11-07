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РИА Новости

Суд продолжит рассматривать иск к певице Гагариной из-за песни "Кукушка"

00:29 07.11.2019 (обновлено: 10:22 07.11.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПевица Полина Гагарина
Певица Полина Гагарина
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Певица Полина Гагарина. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Тверской суд Москвы в четверг продолжит рассматривать иск певицы Ольги Кормухиной к коллеге Полине Гагариной, в котором она просит защитить права на аранжировку песни Виктора Цоя "Кукушка", сообщили РИА Новости в суде.
Судебное заседание назначено на 14:00.
Как указывает заявительница, аранжировку песни "Кукушка" для нее написал музыкант Алексей Белов в 2011 году с одобрения единственного сына погибшего лидера группы "Кино" Александра Цоя. Однако позже Кормухина услышала эту песню в исполнении Гагариной и с музыкой Константина Меладзе, изначально созданную для фильма "Битва за Севастополь", заметив сходство между аранжировками Белова и Меладзе.
Позже Кормухина заявила, что специалист, проводивший экспертизу, признал обе аранжировки идентичными во всем — "в общем плане музыкальной формы, соотношении разделов формы (куплеты, припевы, инструментальные эпизоды), в метрической схеме и так далее".
Певица Ольга Кормухина
Вчера, 16:55Культура
Суд назначит экспертизу в споре Кормухиной и Гагариной по "Кукушке"
При этом Меладзе зарегистрировал в Российском авторском обществе (РАО) свои авторские права на аранжировку, тогда как музыки Белова к "Кукушке" в реестре РАО нет.
В иске Кормухина просит суд признать музыкальное произведение созданным с нарушением авторских прав и обязать ответчика прекратить действия, нарушающие исключительные права. При этом певица отметила, что если их оппоненты представят соглашение на исполнение и переработку произведения между сыном Цоя и Константином Меладзе, "позиция будет скорректирована".
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Российское авторское обществоОльга КормухинаПолина ГагаринаМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Вариант песни Гагариной более известен и раскручен в массах. Кормухину естественно это бесит. Типичная разборка разгневанных тёток. Хотя я не понимаю - в обоих случаях певицы занимаются плагиатом - на месте суда я бы их двоих послал восвояси.
7 ноября, 07:25
для души и дела
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