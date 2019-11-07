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РИА Новости

Кабмин рассмотрит распределение субсидий на рождение третьего ребенка

00:26 07.11.2019
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание правительства РФ
Здание правительства РФ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Здание правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Правительство РФ рассмотрит в четверг изменение распределения объемов субсидий бюджетам регионов на 2019 год на выплаты по случаю рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, сообщила пресс-служба кабмина.
Изменения предлагается внести в приложение 33 (таблицу 88) к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов".
"В связи с уточнением в течение 2019 года численности нуждающихся в поддержке семей-получателей выплаты проектом предлагается сократить объемы субсидий на 2019 год 17 субъектам Российской Федерации (республики Карелия, Коми, Крым и Марий Эл, Забайкальский и Приморский края, Амурская, Волгоградская, Ивановская, Калининградская, Кировская, Костромская, Оренбургская, Орловская и Самарская области, Кемеровская область - Кузбасс, Севастополь) на общую сумму 755,4 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что эти средства планируется распределить на увеличение субсидий 21 другому субъекту РФ в связи с ростом числа семей, имеющих право на получение выплаты. Среди регионов, которым предлагается увеличить субсидии Челябинская область (179 миллионов рублей), Свердловская область (133,8 миллиона рублей), а также Иркутская область (125,7 миллиона рублей), Башкирия (91,3 миллиона рублей) и другие.
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