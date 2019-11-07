Кабмин рассмотрит распределение субсидий на рождение третьего ребенка

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Правительство РФ рассмотрит в четверг изменение распределения объемов субсидий бюджетам регионов на 2019 год на выплаты по случаю рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, сообщила пресс-служба кабмина.

Изменения предлагается внести в приложение 33 (таблицу 88) к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов".

"В связи с уточнением в течение 2019 года численности нуждающихся в поддержке семей-получателей выплаты проектом предлагается сократить объемы субсидий на 2019 год 17 субъектам Российской Федерации (республики Карелия, Коми, Крым и Марий Эл, Забайкальский и Приморский края, Амурская, Волгоградская, Ивановская, Калининградская, Кировская, Костромская, Оренбургская, Орловская и Самарская области, Кемеровская область - Кузбасс, Севастополь) на общую сумму 755,4 миллиона рублей", - говорится в сообщении.