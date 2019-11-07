В МИД прокомментировали перспективы дальнейшего сокращения СНВ

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков. Архивное фото

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков

ООН, 6 ноя – РИА Новости. Дальнейшее сокращение стратегических наступательных вооружений невозможно без подключения Дальнейшее сокращение стратегических наступательных вооружений невозможно без подключения Великобритании Франции , заявил РИА Новости директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков

Ранее американский постпред при Конференции по разоружению Роберт Вуд заявил РИА Новости, что США считают важным привлечь Китай к разговору Москвы и Вашингтона о будущем СНВ

"Если американцы хотят кого-то из партнеров куда-то подключить, то пусть этим и занимаются. Если у них это получится, мы никогда не будем против", - сказал Ермаков.

По его словам, Россия готова вести разговор с любыми партнерами на любых площадках. "Но абсолютно уверены в том, что кого-то насильно затащить в диалог по стратегическим вооружениям не получится", - отметил он.

"Дальнейшее сокращение стратегических наступательных вооружений вряд ли возможно без подключения Великобритании и Франции", - подчеркнул дипломат, добавив, что Россия выступает за это.

"Если США решили, что такой диалог будет им неудобным без Китая, пусть работают с Китаем. Невозможно говорить дальше о сокращении СНВ без подключения двух других ядерных держав блока НАТО", - добавил он.