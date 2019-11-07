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РИА Новости

В МИД прокомментировали перспективы дальнейшего сокращения СНВ

00:19 07.11.2019
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкДиректор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков
Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков. Архивное фото
ООН, 6 ноя – РИА Новости. Дальнейшее сокращение стратегических наступательных вооружений невозможно без подключения Великобритании и Франции, заявил РИА Новости директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков.
Ранее американский постпред при Конференции по разоружению Роберт Вуд заявил РИА Новости, что США считают важным привлечь Китай к разговору Москвы и Вашингтона о будущем СНВ.
"Если американцы хотят кого-то из партнеров куда-то подключить, то пусть этим и занимаются. Если у них это получится, мы никогда не будем против", - сказал Ермаков.
По его словам, Россия готова вести разговор с любыми партнерами на любых площадках. "Но абсолютно уверены в том, что кого-то насильно затащить в диалог по стратегическим вооружениям не получится", - отметил он.
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"Дальнейшее сокращение стратегических наступательных вооружений вряд ли возможно без подключения Великобритании и Франции", - подчеркнул дипломат, добавив, что Россия выступает за это.
"Если США решили, что такой диалог будет им неудобным без Китая, пусть работают с Китаем. Невозможно говорить дальше о сокращении СНВ без подключения двух других ядерных держав блока НАТО", - добавил он.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, подписанный в 2010 году, (СНВ-3) остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока Вашингтон не объявил, намерен ли его продлевать. Президент США Дональд Трамп говорил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергли.
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Владимир ЕрмаковДональд ТрампМИД РФНАТОООНСШАБезопасностьВ мире
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