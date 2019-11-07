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РИА Новости

Кабмин обсудит итоги перехода на цифровое телевизионное вещание в России

00:31 07.11.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗаставка цифрового эфирного телевидения на экране Центра управления полетами во время церемонии отключения аналогового телевещания
Заставка цифрового эфирного телевидения на экране Центра управления полетами во время церемонии отключения аналогового телевещания
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Заставка цифрового эфирного телевидения на экране Центра управления полетами во время церемонии отключения аналогового телевещания. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Правительство России на заседании в четверг обсудит итоги перехода РФ на цифровое эфирное телевизионное вещание и отключения аналогового вещания, сообщила пресс-служба кабинета министров.
"На заседании планируется рассмотреть... вопросы об итогах перехода на цифровое эфирное телевизионное вещание и отключения аналогового вещания обязательных общедоступных телеканалов в Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Переход начался в феврале, отключение аналогового сигнала в регионах происходило поэтапно. Последний 21 регион перешел на цифровое эфирное телевещание 14 октября в четвертой волне отключения "аналога". Таким образом, вся РФ перешла на цифровое вещание 20 федеральных телевизионных каналов, федеральная целевая программа создания инфраструктуры цифрового телевидения в стране выполнена.
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин на брифинге о первых итогах отключения аналогового вещания федеральных телеканалов в субъектах первой волны
Вчера, 13:39РИА Новости
Волин оценил готовность россиян к переходу на цифровое вещание
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