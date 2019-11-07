User-friendly, автозаполнение, автосохранение — перепись на Госуслугах

Лендинг, пуш-уведомления и юзабилити. Всё это — про электронную перепись населения 2020 года. В этом эпизоде рассказываем, как переписаться на Госуслугах самостоятельно. Зачем это нужно государству? Сохраняет ли такая перепись анонимность? И что делать, если вы переписались онлайн, а переписчик всё равно пришел?

Почему перепись так важна? Кто такие переписчики и как они работают? Как устроена перепись в других странах? Ищем ответы на самые интересные вопросы вместе с экспертами.

В совместном проекте МИА “Россия сегодня” и Всероссийской переписи населения 2020 года мы легко, увлекательно и точно расскажем о том, как устроена перепись населения.

Как защищена информация о нас и может ли она попасть к мошенникам? Что быстрее: поговорить с переписчиком или заполнить переписной лист онлайн? Можно ли сделать это на других языках, кроме русского? Можно ли прервать заполнение и вернуться к нему позже? И обязательно ли отвечать на все вопросы?

Эксперт эпизода — Олег Юрьевич Качанов, директор Департамента проектов цифровой трансформации Минкомсвязи России — рассказывает, почему перепись 2020 года может оказаться последней возможностью пообщаться с переписчиком.

Всё что вы хотели знать о переписи, но… не знали, у кого спросить.

1:10 На каком сайте можно будет поучаствовать в переписи

1:55 "Бесить не будет, но мимо не пройдешь": как мы узнаем о переписи на Госуслугах

4:45 Можно ли украсть наши данные с сайта Госуслуг?

7:20 С какой учетной записи можно заполнить переписной лист, и есть ли гарантия анонимности

9:30 Что делать, если переписались на Госуслугах, а переписчик всё равно пришел

12:50 Родители или няня. Кого можно переписать онлайн?

14:40 Пол, возраст, образование. Что обязательно рассказывать о себе в электронной переписи?

17:00 Какой у вас тип жилища? А год его постройки? Автозаполнение полей и юзабилити

20:35 Как заполнить анкету тем, кто не говорит по-русски

21:00 Переписчик или заполнение онлайн: что быстрее

25:55 Почему мы, возможно, увидим переписчиков в последний раз в 2020 году

Подкаст “Перепись. Все точно!” выходит по четвергам.

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Эпизод монтировал Энтони Родд

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