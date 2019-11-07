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РИА Новости
Перепись. Все точно
Почему перепись так важна? Кто такие переписчики и как они работают? Как устроена перепись в других странах? Ищем ответы на самые интересные вопросы вместе с экспертами.

User-friendly, автозаполнение, автосохранение — перепись на Госуслугах

17:10 07.11.2019
29
Перепись. Все точно
User friendly, автозаполнение, автосохранение — перепись на Госуслугах
Вчера, 17:10
Лендинг, пуш-уведомления и юзабилити. Всё это — про электронную перепись населения 2020 года. В этом эпизоде рассказываем, как переписаться на Госуслугах самостоятельно. Зачем это нужно государству? Сохраняет ли такая перепись анонимность? И что делать, если вы переписались онлайн, а переписчик всё равно пришел?
В совместном проекте МИА “Россия сегодня” и Всероссийской переписи населения 2020 года мы легко, увлекательно и точно расскажем о том, как устроена перепись населения.
Как защищена информация о нас и может ли она попасть к мошенникам? Что быстрее: поговорить с переписчиком или заполнить переписной лист онлайн? Можно ли сделать это на других языках, кроме русского? Можно ли прервать заполнение и вернуться к нему позже? И обязательно ли отвечать на все вопросы?
Эксперт эпизода — Олег Юрьевич Качанов, директор Департамента проектов цифровой трансформации Минкомсвязи России — рассказывает, почему перепись 2020 года может оказаться последней возможностью пообщаться с переписчиком.
Всё что вы хотели знать о переписи, но… не знали, у кого спросить.
1:10 На каком сайте можно будет поучаствовать в переписи
1:55 "Бесить не будет, но мимо не пройдешь": как мы узнаем о переписи на Госуслугах
4:45 Можно ли украсть наши данные с сайта Госуслуг?
7:20 С какой учетной записи можно заполнить переписной лист, и есть ли гарантия анонимности
9:30 Что делать, если переписались на Госуслугах, а переписчик всё равно пришел
12:50 Родители или няня. Кого можно переписать онлайн?
14:40 Пол, возраст, образование. Что обязательно рассказывать о себе в электронной переписи?
17:00 Какой у вас тип жилища? А год его постройки? Автозаполнение полей и юзабилити
20:35 Как заполнить анкету тем, кто не говорит по-русски
21:00 Переписчик или заполнение онлайн: что быстрее
25:55 Почему мы, возможно, увидим переписчиков в последний раз в 2020 году
Подкаст “Перепись. Все точно!” выходит по четвергам.
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Эпизод монтировал Энтони Родд
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