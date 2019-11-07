Трансгендеры и Вивальди. Почем смена пола для народа

Что общего между Антонио Вивальди и очередным американским скандалом вокруг трансгендеров и операций по смене пола? К Вивальди мы еще вернемся, а по части смены пола в США есть очень неплохие новости.

Уже третий федеральный суд — в данном случае на севере штата Техас — выносит решение : служебная инструкция 2016 года, изданная Минздравом еще при Обаме, противоречит законодательству. Теперь, благодаря очередному такому решению, американские хирурги имеют шансы отказаться делать операцию по смене пола (за что можно было и работы лишиться).

Трансгендер — это, например, девочка, которая считает, что она мальчик. Для начала она хочет, чтобы с ней все окружающие обращались как с мальчиком, а потом требует, чтобы ей удалили соответствующие органы и части тела.

В результате редкое психическое отклонение переросло в США и нескольких западных странах в настоящий культ. Но кто и зачем это делает?

Деньги, партии, масскульт

С одной стороны, это часть хорошо известной программы западных леваков по уничтожению существующих обществ и человека (то есть революция), в том числе слом отношений между мужчиной и женщиной (движение #MeToo и многое прочее), вплоть до "отмены" полов.

С другой — деньги, конечно: бесплатных операций не бывает. И при прежней администрации разговор шел лишь о том, как за это платить. То есть это все равно расходы налогоплательщиков, вопрос только, через какой механизм: страховой бизнес или бюджет? А конечный получатель тот же.

Давайте посмотрим, что за феномен перед нами. Все начинается с массовой культуры, а по сути, с моды на определенную тему: говорить, снимать фильмы, писать о том, как трудно разобраться — мужчина ты или женщина.

При демократах (и их клонах в Европе, Канаде, Австралии) родители уже не могут сказать детям, что это настоящее безумие — когда люди ломятся на операционный стол для смены пола или имитации таковой. Родителей за это могут наказать. Операции эти для некоторых потребителей должны быть бесплатны, и программы такие активно проводились в жизнь.

Нетрадиционные ориентиры медицинского лобби

У каждой из двух партий в США есть свои группы поддержки в виде той или иной отрасли. Например, республиканцы всегда были связаны с нефтегазовым лобби. Медицинское лобби США традиционно ориентируется на демократов. И у этого лобби грандиозные планы на будущее, оно хочет не только повелевать человеком, а уже и создавать его по заказу. Самые известные мысли по этому поводу — в книге Фрэнсиса Фукуямы "Конец истории и последний человек" (человека в его нынешнем виде быть не должно, медицина постарается).

А что за медики в США сопротивлялись моде на смену пола и отказывались делать операции? Это в основном больницы, созданные и управляемые разными церквями, христианскими и иными.

Минздрав демократов в результате начал против них судебные процессы. Непослушных можно было разорить и заодно избавиться от вечной проблемы — от этой особой и несовременной медицины, своим примером мешающей прочей медицине зарабатывать.

У нас получается интересная ситуация. Медицина (и не только она) превращается в преступный бизнес, если отрывается от изначального смысла своего существования. А смысл — ищут и находят там, где культура, философия и кодифицирующая (и создающая их) религия.

"Точка силы" и при чем тут Вивальди

Есть в наследии человечества абсолютно замечательная "точка силы", в которой сливаются одновременно медицина, религия и культура. В данном случае — музыка.

Жил в Венеции один священник, который вести службу в церкви не мог (видимо, из-за астмы), а микрофонов в конце XVII века еще не было. И он, оставаясь священником, возглавил женский оркестр в церковном заведении под названием Ospedale della Pietà , став для него заодно и композитором. Звали его Антонио Вивальди.

© Фото : Public domain Антонио Вивальди © Фото : Public domain Антонио Вивальди

Что такое это самое Ospedale — вроде бы по звучанию госпиталь, а на самом деле — сначала приют для крестоносцев, потом женский монастырь и при нем детский дом, он же школа для девочек, сначала больных, а потом и всяких. Госпиталь тоже был — за каменной, увитой вьюнком стеной — и тоже был церковным. Девочки из оркестра Вивальди лечили там пациентов музыкой. В том числе в помещении церкви.

Дело в том, что для людей того времени это, все вместе, было одно неразличимое — Ospedale. Потому что какая разница между местами врачевания души и тела, а заодно и приютами? Как вы их растащите по отдельным ведомствам? Кстати, в России тоже есть слово, объединяющее все вышесказанное, — богадельня.

Конечно, они явно чего-то не понимали, эти люди из несознательной эпохи Вивальди! Хотя она называлась эпохой Просвещения.

Вот если бы им кто-то сказал, что где-то врачей буквально заставляют как бы превращать мальчиков в девочек и наоборот, для чего подогревают массовую истерию желающих это сделать… И если бы им сообщили, что несогласные с таким подходом больницы разоряют в законодательно-административном порядке и что на этом новшестве хотят хорошо заработать… Ну, казнь через сожжение к тому времени уже была немодной, но кто-то бы о ней наверняка вспомнил.

Эта "точка силы", о которой я сказал, существует не просто на карте, а вполне физически. Это церковь Santa Maria della Pietá в Венеции, в ней Вивальди дирижировал, в ней теперь слушают его музыку. И там, почти в алтаре, вы увидите три виолончели.