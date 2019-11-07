Отзвук гражданской войны. Версии атаки на таджикскую погранзаставу

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости, Антон Лисицын. В ночь на 6 ноября боевики атаковали таджикскую заставу на границе с Узбекистаном. Пятнадцать террористов убиты, пятеро задержаны. Погибли двое пограничников. Боестолкновения — не редкость в политической жизни республики. Мятежи бывших полевых командиров, бунты в регионах, постоянные стычки на границе с Афганистаном — выстрелы звучат часто. О том, что произошло на этот раз, — в материале РИА Новости.
"Талибан"* против ИГ*
По официальным данным, боевики проникли в республику из Афганистана и планировали совершить серию терактов.
Пресс-служба погранвойск Таджикистана сообщила, что весь отряд принадлежал "Исламскому государству"*.
В феврале этого года командующий погранвойсками страны Раджабали Рахмонали предупреждал: "за речкой" (то есть в Афганистане) скопилось 16 тысяч боевиков, в том числе "Талибана"* и "Исламского государства"*.
Теракты в Таджикистане случались и раньше. В июле прошлого года на дороге в Хатлонской области боевики на машине совершили наезд на группу велотуристов из США и Европы, четырех путешественников добили ножами. Ответственность на себя взяла ИГ*. Через месяц в той же области застрелили двух лесников.
На таджикско-афганской границе происходит до трех десятков боестолкновений в год. В 2017-м там погиб командир погранотряда "Шураобод" Хайриддин Ахтамов, пытавшийся остановить группу афганцев.
Нынешняя атака примечательна тем, что произошла далеко от проблемной афганской границы.
© Фото : МВД ТаджикистанаСотрудники правоохранительных органов на месте нападения вооруженной группы на погранзаставу "Ишкобод" в Таджикистане
Сотрудники правоохранительных органов на месте нападения вооруженной группы на погранзаставу "Ишкобод" в Таджикистане
История хронических боев
Неспокойно и в самой республике. В сентябре 2015-го Абдухалим Назаров (Назарзода), бывший полевой командир оппозиции, получивший после гражданской войны звание генерала армии и пост замминистра обороны, поднял мятеж. По официальной версии, его группа атаковала отделения органов внутренних дел в окрестностях столицы.
После этого он со сторонниками отошел в Ромитское ущелье, где попытался укрыться. Правительственные силы ликвидировали мятежников. Двести человек были задержаны по подозрению в связях с генералом. Примечательно, что саммит ОДКБ с участием Владимира Путина, проходивший тогда в Душанбе, не отменили.
Тремя годами ранее в Горном Бадахшане убили другого бывшего полевого командира, ставшего генералом Комитета нацбезопасности. По одной из версий, с ним расправились его же боевые товарищи времен гражданской. У Горного Бадахшана с Душанбе сложные отношения, генерал поехал приводить в чувство местных лидеров, зарабатывающих на контрабанде из Афганистана, и погиб. Правительство перебросило в регион военных. Бои шли почти двое суток, погибло двенадцать военнослужащих и тридцать мятежников.
В 2004-м арестовали и впоследствии осудили начальника агентства по контролю за наркотиками Гаффора Мирзоева. До этого он принимал участие в гражданской войне на стороне правительства, командовал президентской гвардией. Именно гвардия подавляла мятежи еще одного известного полевого командира — Махмуда Худойбердыева. Повоевав за правительство, он решил диктовать Душанбе свои условия. В 1996-м полковник Худойбердыев заставил власти назначить нужных ему чиновников, но в следующем году его силы были разбиты, и он отошел на территорию Узбекистана, чтобы в 1998-м захватить весь север Таджикистана.
Ташкент тогда взирал на гражданскую войну у соседей со спокойствием — правительственные силы через границу пропускал, однако буйного полковника со своей территории не выдавливал.
Пересмотрели итоги войны
Перестрелки на границе и мятежи бывших полевых командиров — все это отзвуки гражданской войны 1990-х годов. Внутренняя и внешняя политика страны до сих пор определяется ее итогами. Противостояние началось в 1992-м, через пять лет при посредничестве Москвы и Ташкента стороны — "Народный фронт" и Объединенная таджикская оппозиция — сели за стол переговоров. Правительство согласилось включить бывших боевиков в официальные структуры, полевые командиры надели погоны и заняли кресла чиновников. Входившая в оппозицию Партия исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) участвовала в выборах.
© РИА Новости / РатушенкоСторонники Партии исламского возрождения Таджикистана по пути на площадь Шахидон. 1992 год
Сторонники Партии исламского возрождения Таджикистана по пути на площадь Шахидон. 1992 год
Но постепенно власти пересмотрели результаты "примирения". На парламентских выборах 2015-го кандидатам от ПИВТ отказывали в регистрации, сторонников и членов партии задерживали, ее отделения закрывали. А затем организацию и вовсе признали экстремистской и запретили. Лидеров постарались привлечь к уголовной ответственности. То есть оппозицию окончательно вытеснили с легального поля борьбы за власть. Сторонникам партии стали приписывать участие в террористических актах и связи с ИГ*.
Однако есть основания полагать, что Партия исламского возрождения враждует с ИГ*. Так, в мае этого года, когда вспыхнул бунт в колонии в Вахдате, заключенные боевики "Исламского государства"* убили других узников — лидеров ПИВТ Саида Киемиддена Гози и Саттора Каримова, после чего напали на надзирателей. В операции по подавлению беспорядков погибли 32 человека. Среди тех, кого ликвидировали силовики, был Бехруз Гулмурод — сын бывшего командира таджикского ОМОНа Гулмурода Халимова, уехавшего на Ближний Восток и ставшего там "министром войны Халифата".
Некоторые специалисты по региону уверены: сторонники ПИВТ не хотят иметь ничего общего с "Халифатом"*, даже когда и тех и других одинаково преследует государство.
Натолкнулись на пост
Современная история Таджикистана дает основания для нескольких версий произошедшего на заставе у границы с Узбекистаном.
Эксперт Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко выдвинул гипотезу, что акция могла быть приурочена к смене лидера "Халифата"* и призвана показать некие новые возможности ИГ* в регионе. "Это лишь предположение, нужно подождать подтверждений. И не только таких, какие получены на допросе задержанных боевиков. В камерах ГКНБ они скажут все, что им велят", — уточнил он.
И не исключил того, что боевики пытались прорваться в Узбекистан: "Таджикско-афганская граница дырявая. А вот узбеки жестче и профессиональнее охраняют свои рубежи. Возможно, они три дня находились на территории Таджикистана, подошли к границе и атаковали пост, чтобы прорваться в соседнюю республику".
© Sputnik / Амир Исаев
Пограничники на таджикско-афганской границе
Российский востоковед Александр Князев полагает, что все это не более чем инсценировка спецслужб. "Нужно быть начисто лишенным элементарного логического мышления, чтобы передвигаться так, как это делали неизвестные "люди в черных масках", — отмечает он. — Добираться из афганского Калай-Зала слишком сложно — через два района, около 300 километров по таджикской территории и мимо десятка других застав".
"Есть и другие, в большей степени технические детали. В общем, я думаю, что все это — спектакль, провокация", — заключает востоковед.
Специалист по Средней Азии, профессор Казахстанско-Немецкого университета Руслан Бурнашев в комментарии РИА Новости подчеркнул, что имеющаяся информация вызывает много вопросов. "Многие эксперты сразу после атаки иронично отметили: мол, пора засекать время, когда объявят, что это была ИГ*. Ждали недолго, в Душанбе практически сразу сказали, что нападение совершено сторонниками "Халифата"*. Это было предсказуемо, но ясности не добавило. Пока можно только сомневаться и задавать вопросы. Как боевики совершили рейд от афганской границы до узбекской, чтобы атаковать пост с тыла? Или, например, почему на фото один из ликвидированных боевиков был со связанными руками?" — рассуждает он.
Действительно, в данный момент есть только предположения, согласился другой собеседник РИА Новости — востоковед, эксперт Центра изучения современного Афганистана Дмитрий Верхотуров. "Допустимо лишь говорить о вероятности того или иного события. Нападавшие вполне могли быть боевиками "Исламского государства"*. Или бывшими боевиками, получившими опыт в Сирии. Скорее всего, они пытались проскочить через границу, им это не удалось. Наверное, они были из центральноазиатской исламистской ячейки. Афганцев, даже афганских таджиков и узбеков, сразу бы заметили. Поэтому афганские боевики не проникают настолько вглубь республики".
Эксперт допускает и другие варианты, но делает предварительный вывод: это были местные боевики, натолкнувшиеся на пост.
*Террористическая организация, запрещенная в России.