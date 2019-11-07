Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-07T08:00Z
https://ria.ru/20191107/1560648393.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155650/57/1556505747_0:148:2753:1698_1036x0_80_0_0_61a939e366c123f9f248c0db519abddb.jpg
РИА Новости
Религия и мировоззрение

"Хуже, чем "желтые жилеты". Амбициозный план Макрона разозлил мусульман

08:00 07.11.2019
3933
© РИА Новости / Жюльен МаттиаУчастник беспорядков на Елисейских полях в Париже. 14 июля 2019
Участник беспорядков на Елисейских полях в Париже. 14 июля 2019
© РИА Новости / Жюльен Маттиа
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости, Антон Скрипунов. Макрон поднял руку на "святая святых" французов — закон 1905 года "О разделении церквей и государства", регулирующий религиозную жизнь и провозглашающий светскость страны. Президент призвал ограничить в правах мусульманские общины, в частности запретить их финансирование из-за рубежа. О том, как ему ответили верующие и чем обернется его затея, — в материале РИА Новости.

"Жесткие меры против ислама"

Ежегодно миллионы туристов гуляют по тесным улочкам Монмартра, некогда вдохновлявших Хемингуэя, Пикассо и Модильяни. По вечерам здесь особенно шумно: из крошечных бистро доносится шансон, а продавцы сувениров настойчиво зазывают купить товар.
Но стоит отойти буквально на пятьсот метров от собора Сакре-Кер, доминанты района Монмартр, как уютные домики сменяются обшарпанными бетонными многоэтажками. Вместо романтичных песен на французском — арабская речь. Вместо шпилей готических церквей — минареты.
Районы Барбес и расположенный за ним Сен-Дени дают наиболее яркое представление о французской исламизации. И служат постоянным источником проблем для властей: после серии атак террористов в Париже 13 ноября 2015-го, когда были убиты 130 человек, здесь развернулась настоящая охота на исламистов. Но выявить их непросто: некоторые кварталы превратились в гетто со своими законами, так что даже полицейские боятся совать туда нос.
И вот президент Макрон задумал решить проблему "государств в государстве" одним махом. На встрече с членами Французского совета мусульман он пригрозил ужесточить закон 1905 года об отделении церкви от государства.
"Правительство будет принимать жесткие меры в борьбе со всеми видами политического ислама, межконфессиональной розни, со всем, что разрывает наши связи с республикой, потому что это угрожает единству нации", — заявил он.
© AP Photo / Pool /Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон на встрече с представителями Французского совета мусульман в Елисейском дворце
Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с представителями Французского совета мусульман в Елисейском дворце
© AP Photo / Pool /Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с представителями Французского совета мусульман в Елисейском дворце
Лидер Франции неспроста заявил об этом именно сейчас: весной следующего года в стране пройдут муниципальные выборы, от результатов которых будет зависеть устойчивость его власти. Именно мусульмане — самая быстрорастущая электоральная группа (более десяти процентов населения страны сейчас, если не считать мигрантов), поэтому у них появляются свои кандидаты. Они обещают решить наиболее важные вопросы, волнующие каждого верующего, — ношение хиджабов в школах и госучреждениях, а также возможность совершать намаз на рабочем месте. Об этом во Франции, которая всячески подчеркивает свою светскость, ожесточенно спорят уже много лет.

"Причина в деньгах"

Президент хоть и устранился от дискуссии вокруг хиджабов, но мусульман все равно разозлил. Макрон заявил, что внесет в закон поправки, запрещающие финансировать религиозные общины из-за рубежа. Свою задумку глава государства объяснил стремлением "обеспечить автономность мусульманских общин" и уберечь их от влияния арабских государств.
Однако сами французские мусульмане прекрасно понимают, что в таком случае их объединения попросту останутся без средств: сейчас большинство мечетей спонсируется государствами Персидского залива и Северной Африки.
"Если мне кто-то хочет запретить привлекать зарубежные деньги на строительство мечети, то пусть даст их сам", — возмущается представитель Союза мусульманских организаций Франции Гази Вехби.
Он утверждает, что в последние годы Франция по дипломатическим каналам просила арабские страны прекратить финансирование строительства мечетей или делать это прозрачными путями. Поэтому сейчас объем спонсирования снизился либо приобрел другие формы — например, культовые здания строятся на крупные пожертвования отдельных верующих.
И теперь вместо денег арабские страны присылают кадры. К примеру, Соборная мечеть в Париже укомплектована имамами из Алжира.
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВеликая мечеть в Париже
Великая мечеть в Париже
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Великая мечеть в Париже
"Дело в деньгах. Имаму нужно платить четыре тысячи евро в месяц. Но с каждой тысячи государство берет налоги, поэтому служитель мечети получает половину — две тысячи евро", — говорит Вехби корреспонденту РИА Новости.
Однако власти, в свою очередь, объясняют, что имам имаму — рознь. Неизвестно, какие идеи — исламские или псевдоисламские — будет доносить до прихожан зарубежный проповедник.

"Президент нарушает закон!"

Именно ради борьбы с экстремизмом Елисейский дворец намерен урезать исламскую общину в правах. Однако простые верующие, которые и сами осуждают радикализм, опасаются усиления и без того резко растущей исламофобии в стране. Пока Макрон объяснял в Париже имамам мотивы ужесточения религиозного законодательства, на юго-западе Франции 84-летний житель городка Байонна попытался сжечь местную мечеть, попутно ранив из пистолета двух прихожан. Примечательно, что четыре года назад он участвовал в муниципальных выборах от правой партии "Национальный фронт", которая известна своей антимусульманской повесткой.
И число сторонников этой политической силы с каждым днем растет. Согласно последним опросам, 37 процентов французов видят в "Национальном фронте" главную силу, способную противостоять религиозному экстремизму, — именно глава НФ Марин Ле Пен настойчиво призывает лишить мусульман зарубежного финансирования. А правящую партию Макрона "Вперед, Республика!" (LREM) поддерживает в этом вопросе лишь пятая часть граждан.
Официальные власти, похоже, решили перехватить повестку у политических конкурентов и перестали стесняться нападок на верующих. Так, в середине октября министр внутренних дел Франции публично отнес уличные намазы и ношение бороды к "явным признакам радикализма", чем сильно разозлил мусульман. А теперь пощечину французской исламской общине дал и сам глава государства.
"Макрон говорит, что хочет этими поправками в закон подчеркнуть секулярный характер нашей республики. Однако светскость предполагает невмешательство в дела религиозных общин. На деле же происходит обратное", — с возмущением обратился к французской прессе бывший имам Соборной мечети Парижа Халед Беншейх.

"Вместо "желтых жилетов" — черные бороды"

В сложившейся ситуации мусульмане грозят массовыми протестами. Они уже, кстати, начались: в пригороде Парижа Сержи-Понтуаз приверженцы ислама вышли на улицы, протестуя против руководства местного университета, решившего проверить студентов с арабскими именами "на склонность к радикализму".
Мусульманская община Франции, вторая по численности в Европе после Германии, представляет собой очень активную и сплоченную общественную группу, поэтому ее акций власти боятся больше всего, отмечает руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН религиовед Роман Лункин.
"Вместо "желтых жилетов" Макрон рискует получить людей с черными бородами. Его религиозная политика вызывает возмущение как у мусульман — граждан Франции, так и у мигрантов. Вдобавок на волне протестов могут активизироваться различные радикальные группировки", — прогнозирует эксперт.
© РИА Новости / Жюльен МаттиаПолицейский во время протеста после парада в День взятия Бастилии в Париже, Франция. 14 июля 2019
Полицейский во время протеста после парада в День взятия Бастилии в Париже, Франция. 14 июля 2019
© РИА Новости / Жюльен Маттиа
Полицейский во время протеста после парада в День взятия Бастилии в Париже, Франция. 14 июля 2019
Со стороны французов, как отмечает Лункин, действительно есть запрос на борьбу с экстремизмом. И Макрон играет на настроениях граждан, действуя как настоящий популист. Однако никто во Франции не знает, как побороть исламизм, — более 15 лет это безуспешно пытались сделать предшественники нынешнего президента.
"Макрон еще в прошлом году пообещал разобраться с проблемой и защитить важный для Франции принцип светскости, однако не понимает, что нужно сделать. Он даже пытался — безуспешно — заручиться поддержкой католической церкви, которая вряд ли стала бы выступать против иммигрантов и верующих-мусульман", — поясняет религиовед.
Однако теперь президент сам загнал себя в угол: попытка урезать в правах мусульманскую общину и подчинить ее может вызвать массовые беспорядки с разбитыми витринами магазинов и сожженными машинами, полагает собеседник РИА Новости. А это, в свою очередь, приведет к недовольству немусульманского населения, что перед муниципальными выборами крайне нежелательно.
"Когда политики, которые вообще ничего не понимают в религии, вмешиваются в дела общин и пытаются поставить их под контроль, ситуация в стране становится непредсказуемой. Это уже стало аксиомой", — подытоживает эксперт.
Район Барбес в Париже.
21 октября 2018, 08:00РИА Новости
"Белые отсюда давно бежали". Репортаж из самого опасного района в Париже
50161923
Обсудить 5
Религия и мировоззрениеСеверная АфрикаЭммануэль МакронАналитика - Религия и мировоззрениеМарин Ле ПенМоскваПарижВ мире
Рекомендуем
Продавец во время старта продаж нового смартфона iPhone X в магазине Связной на Тверской улице в Москве. 3 ноября 2017
Запретное "Яблоко": почему в России исчезнут смартфоны Apple
Пенсионеры ожидают открытия банка в Афинах, Греция. Архивное фото
Обещанных пенсий не будет: "Радуйтесь, что имеете работу"
Трансгендер
Трансгендеры и Вивальди. Почем смена пола для народа
Собор Святой Троицы
Ангелы и демоны Саракташа: как живет обитель после ареста настоятеля
Артем Халилов и Антон Истомин
"Я тебя посажу": уралец попал под "уголовку" после ссоры со следователем
Жители Нарьян-Мара несут цветы и игрушки к детскому саду Сказка
Вечер накануне Хеллоуина
Лед — один из немногих материалов, структура которого приводит к нарушению третьего закона термодинамики
"В четыре раза тяжелее". Как ученые объясняют аномальные свойства льда
Президент США Дональд Трамп
Замглавы МИД рассказал о реакции США на приглашение Трампа в Москву
Сотрудники правоохранительных органов на месте нападения вооруженной группы на погранзаставу Ишкобод в Таджикистане
Отзвук гражданской войны. Версии атаки на таджикскую погранзаставу
Автозаправочная станция Укрнафта в Киеве
Связанные одной нефтью: Минск готовит Украине топливный кризис
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд
Таллин боится приглашения на День Победы в Москву
Бойцы сил Правительства национального согласия Ливии во время столкновений с армией Халифы Хафтара
В МИД назвали сообщения о российских наемниках в Ливии домыслами
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен, премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча и представители других стран на саммите АСЕАН
Как выглядит очередной провал США в Азии
Экоактивистка Грета Тунберг
Грета Тунберг унизила Великобританию и помогла России заработать
Дмитрий и Дарья с друзьями
Истории людей, которые провели большую часть жизни под надзором врачей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:01Восточный экономический форум-2020 пройдет 2-5 сентября
10:59Боевики ИГ* готовят экспансию в СНГ, считает глава ФСБ
10:58Запад активизировал попытки расшатать ситуацию в СНГ, заявил Бортников
10:57В ФСБ рассказали, сколько родственников боевиков готовы вернуться в Россию
10:57Бортников: террористы обрабатывают молодежь в СНГ на нелегальных проповедях
10:56Более 22% рабочих мест появится в России благодаря цифровым технологиям
10:55В мэрии Каспийска сообщили о проверках в администрации города
10:54Роскомнадзор предложит наказание за использование похищенных данных
10:48Украина призвала The New York Times исправить карту страны без Крыма
10:46Эрдоган обсудит с Путиным выполнение меморандума России и Турции по Сирии
10:45Российский паром вышел из Стокгольма после инцидента с генераторами
10:40В Биробиджане спасатели сняли с дерева кота, просидевшего там двое суток
10:37Пожар на нефтебазе в Новороссийске не повлиял на работу порта
10:34В Новороссийске потушили крупный пожар на нефтебазе
10:30Главе Чебаркуля предъявили новые обвинения
10:29Россия и Казахстан определили границу между странами
10:26Взорвавшийся в Киеве автомобиль принадлежит Игорю Сало, сообщили СМИ
10:24СК признал невменяемой женщину, убившую ребенка в Нижнем Тагиле
10:17Мэром Йошкар-Олы стал Евгений Маслов
10:15"Адмирал Макаров" провел учения с палубной авиацией в Средиземном море
Лента новостейМолния