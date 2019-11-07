"Хуже, чем "желтые жилеты". Амбициозный план Макрона разозлил мусульман

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости, Антон Скрипунов. Макрон поднял руку на "святая святых" французов — закон 1905 года "О разделении церквей и государства", регулирующий религиозную жизнь и провозглашающий светскость страны. Президент призвал ограничить в правах мусульманские общины, в частности запретить их финансирование из-за рубежа. О том, как ему ответили верующие и чем обернется его затея, — в материале РИА Новости.

"Жесткие меры против ислама"

Ежегодно миллионы туристов гуляют по тесным улочкам Монмартра, некогда вдохновлявших Хемингуэя, Пикассо и Модильяни. По вечерам здесь особенно шумно: из крошечных бистро доносится шансон, а продавцы сувениров настойчиво зазывают купить товар.

Но стоит отойти буквально на пятьсот метров от собора Сакре-Кер, доминанты района Монмартр, как уютные домики сменяются обшарпанными бетонными многоэтажками. Вместо романтичных песен на французском — арабская речь. Вместо шпилей готических церквей — минареты.

Районы Барбес и расположенный за ним Сен-Дени дают наиболее яркое представление о французской исламизации. И служат постоянным источником проблем для властей: после серии атак террористов в Париже 13 ноября 2015-го, когда были убиты 130 человек, здесь развернулась настоящая охота на исламистов. Но выявить их непросто: некоторые кварталы превратились в гетто со своими законами, так что даже полицейские боятся совать туда нос.

И вот президент Макрон задумал решить проблему "государств в государстве" одним махом. На встрече с членами Французского совета мусульман он пригрозил ужесточить закон 1905 года об отделении церкви от государства.

"Правительство будет принимать жесткие меры в борьбе со всеми видами политического ислама, межконфессиональной розни, со всем, что разрывает наши связи с республикой, потому что это угрожает единству нации", — заявил он.

© AP Photo / Pool /Ludovic Marin Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с представителями Французского совета мусульман в Елисейском дворце © AP Photo / Pool /Ludovic Marin Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с представителями Французского совета мусульман в Елисейском дворце

Лидер Франции неспроста заявил об этом именно сейчас: весной следующего года в стране пройдут муниципальные выборы, от результатов которых будет зависеть устойчивость его власти. Именно мусульмане — самая быстрорастущая электоральная группа (более десяти процентов населения страны сейчас, если не считать мигрантов), поэтому у них появляются свои кандидаты. Они обещают решить наиболее важные вопросы, волнующие каждого верующего, — ношение хиджабов в школах и госучреждениях, а также возможность совершать намаз на рабочем месте. Об этом во Франции, которая всячески подчеркивает свою светскость, ожесточенно спорят уже много лет.

"Причина в деньгах"

Президент хоть и устранился от дискуссии вокруг хиджабов, но мусульман все равно разозлил. Макрон заявил, что внесет в закон поправки, запрещающие финансировать религиозные общины из-за рубежа. Свою задумку глава государства объяснил стремлением "обеспечить автономность мусульманских общин" и уберечь их от влияния арабских государств.

Однако сами французские мусульмане прекрасно понимают, что в таком случае их объединения попросту останутся без средств: сейчас большинство мечетей спонсируется государствами Персидского залива и Северной Африки.

"Если мне кто-то хочет запретить привлекать зарубежные деньги на строительство мечети, то пусть даст их сам", — возмущается представитель Союза мусульманских организаций Франции Гази Вехби.

Он утверждает, что в последние годы Франция по дипломатическим каналам просила арабские страны прекратить финансирование строительства мечетей или делать это прозрачными путями. Поэтому сейчас объем спонсирования снизился либо приобрел другие формы — например, культовые здания строятся на крупные пожертвования отдельных верующих.

И теперь вместо денег арабские страны присылают кадры. К примеру, Соборная мечеть в Париже укомплектована имамами из Алжира.

"Дело в деньгах. Имаму нужно платить четыре тысячи евро в месяц. Но с каждой тысячи государство берет налоги, поэтому служитель мечети получает половину — две тысячи евро", — говорит Вехби корреспонденту РИА Новости.

Однако власти, в свою очередь, объясняют, что имам имаму — рознь. Неизвестно, какие идеи — исламские или псевдоисламские — будет доносить до прихожан зарубежный проповедник.

"Президент нарушает закон!"

Именно ради борьбы с экстремизмом Елисейский дворец намерен урезать исламскую общину в правах. Однако простые верующие, которые и сами осуждают радикализм, опасаются усиления и без того резко растущей исламофобии в стране. Пока Макрон объяснял в Париже имамам мотивы ужесточения религиозного законодательства, на юго-западе Франции 84-летний житель городка Байонна попытался сжечь местную мечеть, попутно ранив из пистолета двух прихожан. Примечательно, что четыре года назад он участвовал в муниципальных выборах от правой партии "Национальный фронт", которая известна своей антимусульманской повесткой.

И число сторонников этой политической силы с каждым днем растет. Согласно последним опросам, 37 процентов французов видят в "Национальном фронте" главную силу, способную противостоять религиозному экстремизму, — именно глава НФ Марин Ле Пен настойчиво призывает лишить мусульман зарубежного финансирования. А правящую партию Макрона "Вперед, Республика!" (LREM) поддерживает в этом вопросе лишь пятая часть граждан.

Официальные власти, похоже, решили перехватить повестку у политических конкурентов и перестали стесняться нападок на верующих. Так, в середине октября министр внутренних дел Франции публично отнес уличные намазы и ношение бороды к "явным признакам радикализма", чем сильно разозлил мусульман. А теперь пощечину французской исламской общине дал и сам глава государства.

"Макрон говорит, что хочет этими поправками в закон подчеркнуть секулярный характер нашей республики. Однако светскость предполагает невмешательство в дела религиозных общин. На деле же происходит обратное", — с возмущением обратился к французской прессе бывший имам Соборной мечети Парижа Халед Беншейх.

"Вместо "желтых жилетов" — черные бороды"

В сложившейся ситуации мусульмане грозят массовыми протестами. Они уже, кстати, начались: в пригороде Парижа Сержи-Понтуаз приверженцы ислама вышли на улицы, протестуя против руководства местного университета, решившего проверить студентов с арабскими именами "на склонность к радикализму".

Мусульманская община Франции, вторая по численности в Европе после Германии, представляет собой очень активную и сплоченную общественную группу, поэтому ее акций власти боятся больше всего, отмечает руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН религиовед Роман Лункин.

"Вместо "желтых жилетов" Макрон рискует получить людей с черными бородами. Его религиозная политика вызывает возмущение как у мусульман — граждан Франции, так и у мигрантов. Вдобавок на волне протестов могут активизироваться различные радикальные группировки", — прогнозирует эксперт.

© РИА Новости / Жюльен Маттиа Полицейский во время протеста после парада в День взятия Бастилии в Париже, Франция. 14 июля 2019 © РИА Новости / Жюльен Маттиа Полицейский во время протеста после парада в День взятия Бастилии в Париже, Франция. 14 июля 2019

Со стороны французов, как отмечает Лункин, действительно есть запрос на борьбу с экстремизмом. И Макрон играет на настроениях граждан, действуя как настоящий популист. Однако никто во Франции не знает, как побороть исламизм, — более 15 лет это безуспешно пытались сделать предшественники нынешнего президента.

"Макрон еще в прошлом году пообещал разобраться с проблемой и защитить важный для Франции принцип светскости, однако не понимает, что нужно сделать. Он даже пытался — безуспешно — заручиться поддержкой католической церкви, которая вряд ли стала бы выступать против иммигрантов и верующих-мусульман", — поясняет религиовед.

Однако теперь президент сам загнал себя в угол: попытка урезать в правах мусульманскую общину и подчинить ее может вызвать массовые беспорядки с разбитыми витринами магазинов и сожженными машинами, полагает собеседник РИА Новости. А это, в свою очередь, приведет к недовольству немусульманского населения, что перед муниципальными выборами крайне нежелательно.