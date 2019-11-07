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РИА Новости
Культура

Кристен Стюарт рассказала, почему рассталась с Робертом Паттинсоном

03:21 07.11.2019 (обновлено: 07:15 07.11.2019)
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© AP Photo / Invision/ Matt SaylesАктеры Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон на мировой премьере "Сумерки. Сага: Рассвет Часть II" в Лос-Анджелесе
Актеры Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон на мировой премьере Сумерки. Сага: Рассвет Часть II в Лос-Анджелесе
© AP Photo / Invision/ Matt Sayles
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Кристен Стюарт на шоу Говарда Стерна рассказала об отношениях с Робертом Паттинсоном, с которым у нее был роман после совместной работы в киносаге "Сумерки" (2008 - 2012), сообщает EW.

"Мы были вместе несколько лет. Он был моей первой любовью", — сказала актриса.

Стюарт, которая сейчас встречается со сценаристкой Дилан Майер, добавила, что из-за постоянного преследования папарацци она и Паттинсон не могли в полной мере проявлять чувства друг у другу.

"Мы не держались за руки, когда шли по улице, чтобы лишний раз не давать журналистам повод посплетничать. Это было ужасно", — сказала она.

Когда радиоведущий спросил ее, вышла бы она за Паттинсона замуж, Кристен ответила, что приняла бы предложение актера.

"Ко всем своим отношениям я отношусь серьезно. Я никогда не была легкомысленной", — объяснила Стюарт.

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КультураНовости культурыКристен СтюартРоберт Паттинсон
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