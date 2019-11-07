Кристен Стюарт рассказала, почему рассталась с Робертом Паттинсоном

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Кристен Стюарт на шоу Говарда Стерна рассказала об отношениях с Робертом Паттинсоном, с которым у нее был роман после совместной работы в киносаге "Сумерки" (2008 - 2012), сообщает EW.
"Мы были вместе несколько лет. Он был моей первой любовью", — сказала актриса.
Стюарт, которая сейчас встречается со сценаристкой Дилан Майер, добавила, что из-за постоянного преследования папарацци она и Паттинсон не могли в полной мере проявлять чувства друг у другу.
"Мы не держались за руки, когда шли по улице, чтобы лишний раз не давать журналистам повод посплетничать. Это было ужасно", — сказала она.
Когда радиоведущий спросил ее, вышла бы она за Паттинсона замуж, Кристен ответила, что приняла бы предложение актера.
"Ко всем своим отношениям я отношусь серьезно. Я никогда не была легкомысленной", — объяснила Стюарт.