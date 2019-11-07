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РИА Новости

"Я тебя посажу": уралец попал под "уголовку" после ссоры со следователем

08:00 07.11.2019
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© Фото : предоставлено Антоном ИстоминымАртем Халилов и Антон Истомин
Артем Халилов и Антон Истомин
© Фото : предоставлено Антоном Истоминым
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости, Виктор Званцев. Банальный дорожный конфликт для 23-летнего жителя Екатеринбурга Антона Истомина может закончиться колонией. После ссоры с водителем внедорожника Lexus — сотрудником СК — возбуждено уголовное дело. Истомин утверждает, что следователь пытался без очереди проехать к аппарату для подкачки колес, а когда его не пустили, принялся угрожать, распускать руки. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах скандальной истории.

"Не с тем связался"

Инцидент произошел 8 сентября, однако широкую огласку в СМИ и соцсетях получил лишь спустя полтора месяца. "В тот день я заехал на заправку, чтобы подкачать колеса, — рассказывает Антон Истомин РИА Новости. — Впереди стояли две машины. Дождавшись своей очереди, я начал медленно двигаться вперед, и в этот момент мне навстречу резко выехал Lexus. Водитель жестами показывал, чтобы его пропустили. А потом подошел ко мне и грубо потребовал шланг для подкачки колес".
Конфликт зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные на заправке. На кадрах видно, как водитель Lexus, активно жестикулируя, что-то говорит Истомину, а затем пытается вырвать у него из рук шланг. "В какой-то момент он подошел вплотную и сказал: "Да ты знаешь, кто я такой?!" — добавляет Антон. — Затем стал материться, оскорблять, хватать меня за горло и душить". Впрочем, этот эпизод в кадр не попал.
Халилов что-то объясняет Истомину
Халилов объсняет Истомину, кто должен первым накачивать колеса
Халилов что-то объясняет Истомину
Истомин не скрывает, что достал из салона перочинный нож и, не раскладывая лезвие, зажал его в кулаке на случай драки. До рукоприкладства дело, к счастью, не дошло. Но водитель внедорожника, как утверждает Антон, пригрозил, что своим поведением молодой человек "сломал себе жизнь" и скоро его "закроют". Затем он кому-то позвонил и громко представился "начальником Следственного комитета".
Перепалка продолжалась примерно десять минут и завершилась ничем. Истомин подкачал колеса и уехал. Через час ему позвонили и пригласили в районный отдел полиции. Для разъяснений.
"Водитель Lexus написал заявление, что ему угрожали убийством, — вспоминает Истомин. — Причем в дежурной части мне сказали, что такие обращения к ним поступают чуть ли не каждые 15 минут и, скорее всего, на этом все закончится. Но уже через неделю меня вызвали в Следственный комитет. Я изложил суть конфликта и сдал нож. Следователь тоже намекнул, что состава преступления нет, а все обвинения высосаны из пальца".
Добавим, что Истомин, по его словам, написал встречное заявление, после чего отправился в травмпункт, где медики зафиксировали у него следы от сдавливания шеи.
На некоторое время все стихло, но спустя месяц история получила новый поворот — сначала сменился следователь, а затем на Истомина завели уголовное дело по статье "Угроза убийством". Сейчас молодой человек в статусе подозреваемого.
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Особый случай

За рулем Lexus находился заместитель руководителя следственного отдела по Октябрьскому району Екатеринбурга капитан юстиции Артем Халилов. Корреспонденту РИА Новости удалось с ним связаться, но комментировать дорожный инцидент Халилов отказался.
От комментариев воздержались и в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. "В ближайшее время распространения какой-либо информации по этому инциденту не предвидится", — заявил РИА Новости помощник руководителя регионального управления ведомства Максим Чалков.
Между тем ход расследования и сам факт возбуждения уголовного дела вызывает у юристов немало вопросов. Особенно у адвокатов, представляющих интересы Истомина.
"Судя по видеозаписи, никакой угрозы убийством там нет, — объясняет РИА Новости адвокат Елена Афанасьева. — Вряд ли человек, который испугался, что его сейчас убьют, будет ходить следом за тем, кто ему только что угрожал. Это больше напоминает использование служебного положения с целью доказать свою правоту".
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Кроме того, расследованием уголовных дел по статье 119 УК России "Угроза убийством", как правило, занимается полиция, а здесь материалы по каким-то причинам передали в Следственный комитет. Причем документы поступили в СК еще до возбуждения уголовного дела — то есть пока они находились лишь на стадии проверки. Что, по словам юристов, в практике случается крайне редко.
"В городе ежедневно происходят десятки дорожных конфликтов, но вдруг прокуратура проявляет интерес именно к этому инциденту и требует передать все документы в СК, — добавляет Афанасьева. — Вероятно, это сделано не просто так, а в чьих-то интересах. Возможно, полиция, учитывая обстоятельства конфликта, не стала бы возбуждать уголовное дело. К тому же нам до сих пор неизвестно, где находится встречное заявление Истомина о том, что Халилов пытался его душить, и была ли по нему проведена проверка".
В беседе с корреспондентом РИА Новости представитель прокуратуры Свердловской области не смог ответить на вопрос о причинах передачи материалов проверки из МВД в СК и попросил перезвонить позже.
По словам адвокатов, Следственный комитет берется за расследование дел по 119-й статье лишь в тех случаях, если преступления были совершены в отношении их сотрудников, находившихся при исполнении. Однако, судя по видеозаписи, на АЗС Халилов не представился молодому человеку и не предъявил тому служебное удостоверение.
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Иномарки, запчасти и щенки

На днях адвокаты Истомина подали в прокуратуру заявление с просьбой проверить законность доходов 30-летнего следователя, а также его возможное занятие бизнесом. Поводом к этому послужили "золотой" Lexus LX 570 стоимостью два миллиона рублей, на котором передвигался Халилов, а также несколько размещенных в Сети объявлений, под которыми указан номер его сотового телефона.
© Предоставлено адвокатами ИстоминаОбъявление о продаже щенков с указанием номера телефона Халилова
Объявление о продаже щенков с указанием номера телефона Халилова
© Предоставлено адвокатами Истомина
Объявление о продаже щенков с указанием номера телефона Халилова
Этот же телефон представители регионального управления СК указывали в обращении к местным жителям, когда расследовали уголовное дело об убийстве неизвестной женщины, случившееся в Екатеринбурге летом 2018-го. Тогда следователи просили откликнуться возможных очевидцев преступления, а также знакомых погибшей.
"Мы нашли удаленные объявления с номером Халилова о продаже шести машин, трех смартфонов, бытовой техники, автомобильных колес и запчастей, — продолжает Афанасьева. — Кроме того, есть объявление о продаже щенков кавказской овчарки из питомника "Аль Халил Хан", расположенного в Якутске. Все это очень напоминает предпринимательскую деятельность, которой госслужащему заниматься запрещено. Также этот следователь участвовал в нескольких арбитражных делах, связанных со страховыми выплатами после ДТП".
© Предоставлено адвокатами ИстоминаОбъявление о сдаче автомобиля в аренду с указанием номера телефона Халилова
Объявление о сдаче автомобиля в аренду с указанием номера телефона Халилова
© Предоставлено адвокатами Истомина
Объявление о сдаче автомобиля в аренду с указанием номера телефона Халилова
Проверить факты, изложенные в заявлении, прокуратура должна в течение месяца. Если дело дойдет до суда и Истомина признают виновным, ему грозит до двух лет лишения свободы.
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LexusСледственный комитет РФЕлена АфанасьеваМоскваСвердловская областьЯкутскПроисшествия
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