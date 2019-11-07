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РИА Новости
Культура

Брижит Бардо осудила жителей Французской Полинезии за поедание собак

05:01 07.11.2019 (обновлено: 07:11 07.11.2019)
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© AP Photo / Remy de la MauviniereБрижит Бардо выступает на пресс-конференции в театре Мариньи в Париже, посвященной 20-летию своего фонда по защите прав животных
Брижит Бардо выступает на пресс-конференции в театре Мариньи в Париже, посвященной 20-летию своего фонда по защите прав животных
© AP Photo / Remy de la Mauviniere
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Брижит Бардо осудила практику употребления собак в пищу во французской Полинезии – в открытом письме, адресованном ее властям, сообщает France Info.
Она назвала подобные действия "недопустимыми и постыдными на территории Франции, в мировом туристическом рае, где продолжается отвратительная нелегальная практика продажи собачьего мяса прямо под носом у властей".
"Если они (власти, – Прим.ред.) не хотят быть сообщниками, они не могут это игнорировать", — отметила актриса.
Многие местные организации, занимающиеся защитой прав животных, подтверждают, что в Полинезии действительно существует такой обычай.
Полинезийское руководство пока никак не отреагировало на критику.
После ухода из кино актриса основала и возглавила фонд своего имени по защите животных и активно занимается борьбой за их права.
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