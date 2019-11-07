Брижит Бардо осудила жителей Французской Полинезии за поедание собак

Брижит Бардо выступает на пресс-конференции в театре Мариньи в Париже, посвященной 20-летию своего фонда по защите прав животных

© AP Photo / Remy de la Mauviniere Брижит Бардо выступает на пресс-конференции в театре Мариньи в Париже, посвященной 20-летию своего фонда по защите прав животных

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Брижит Бардо осудила практику употребления собак в пищу во французской Полинезии – в открытом письме, адресованном ее властям, . Брижит Бардо осудила практику употребления собак в пищу во французской Полинезии – в открытом письме, адресованном ее властям, сообщает France Info.

Она назвала подобные действия "недопустимыми и постыдными на территории Франции, в мировом туристическом рае, где продолжается отвратительная нелегальная практика продажи собачьего мяса прямо под носом у властей".

"Если они (власти, – Прим.ред.) не хотят быть сообщниками, они не могут это игнорировать", — отметила актриса.

Многие местные организации, занимающиеся защитой прав животных, подтверждают, что в Полинезии действительно существует такой обычай.

Полинезийское руководство пока никак не отреагировало на критику.