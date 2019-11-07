Фрагменты Берлинской стены продадут на ярмарке искусства BRAFA

Фрагменты Берлинской стены, которые продадут на ярмарке искусства и антиквариата BRAFA Art Fair

© Фото : пресс-служба BRAFA Фрагменты Берлинской стены, которые продадут на ярмарке искусства и антиквариата BRAFA Art Fair

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. На старейшей в Европе ярмарке искусства BRAFA продадут пять фрагментов Берлинской стены, сообщили РИА Новости в пресс-службе.

Смотр пройдет уже в 65-й раз в Брюсселе с 26 января по 2 февраля 2020 года.

"В 2020 году в рамках некоммерческого проекта ярмарки будет организована благотворительная продажа пяти оригинальных фрагментов Берлинской стены. Ирония в том, что символ угнетения и ненависти стал объектом коллекционирования, осколки Берлинской стены разлетелись по миру. Осталось лишь несколько фрагментов, которые и были приобретены BRAFA специально для благотворительного аукциона", — пояснили в пресс-службе.

Выручку разделят на несколько равных частей и направят на исследования по борьбе с раком, интеграцию людей с ограниченными возможностями и на сохранение художественного наследия.

Каждый из сегментов весит 3,6 тонны, достигает 3,8 метров в высоту и 1,2 метра в ширину. С обоих сторон стены разрисованы граффити – надписи были сделаны в разные годы неизвестными художниками.

© Фото : пресс-служба BRAFA Ярмарка искусства и антиквариата BRAFA Art Fair © Фото : пресс-служба BRAFA Ярмарка искусства и антиквариата BRAFA Art Fair

Фрагменты были приобретены ярмаркой в 2018 году. 9 ноября 2019 года исполняется 30 лет со дня падения Стены.

"Все пять частей относятся к так называемой Hinterlandmauer, то есть 68-километровой “внутренней” стене, отделявшей город от пограничной зоны. После падения Стены укрепления были разобраны армией ГДР, а крупные обломки приобрела одна из пригородных компаний, которая использовала их при строительстве общественных сооружений", — пояснили в пресс-службе BRAFA.

Фрагменты будут показаны в выставочном пространстве ярмарки в брюссельском комплексе Tour&Taxis, который сам по себе – памятник индустриального наследия.

© Фото : пресс-служба BRAFA Ярмарка искусства и антиквариата BRAFA Art Fair 1 из 4 Ярмарка искусства и антиквариата BRAFA Art Fair © Фото : пресс-служба BRAFA © Фото : пресс-служба BRAFA Посетители на ярмарке BRAFA 2 из 4 Посетители на ярмарке BRAFA © Фото : пресс-служба BRAFA © Фото : пресс-служба BRAFA Одна из экспозиций на ярмарке BRAFA 3 из 4 Одна из экспозиций на ярмарке BRAFA © Фото : пресс-служба BRAFA © Фото : пресс-служба BRAFA Ярмарка искусства и антиквариата BRAFA Art Fair 4 из 4 Ярмарка искусства и антиквариата BRAFA Art Fair © Фото : пресс-служба BRAFA 1 из 4 Ярмарка искусства и антиквариата BRAFA Art Fair © Фото : пресс-служба BRAFA 2 из 4 Посетители на ярмарке BRAFA © Фото : пресс-служба BRAFA 3 из 4 Одна из экспозиций на ярмарке BRAFA © Фото : пресс-служба BRAFA 4 из 4 Ярмарка искусства и антиквариата BRAFA Art Fair © Фото : пресс-служба BRAFA

В этом году в BRAFA примут участие 133 галереи из 14 стран. Они покажут предметы археологии, старое и современное искусство, мебель и многое другое. Россия будет представлена галереей "Эритаж", которая специализируется на русском модернистском искусстве и дизайне советского периода.