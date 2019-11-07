Фрагменты Берлинской стены продадут на ярмарке искусства BRAFA

"В 2020 году в рамках некоммерческого проекта ярмарки будет организована благотворительная продажа пяти оригинальных фрагментов Берлинской стены. Ирония в том, что символ угнетения и ненависти стал объектом коллекционирования, осколки Берлинской стены разлетелись по миру. Осталось лишь несколько фрагментов, которые и были приобретены BRAFA специально для благотворительного аукциона", — пояснили в пресс-службе.
"Все пять частей относятся к так называемой Hinterlandmauer, то есть 68-километровой “внутренней” стене, отделявшей город от пограничной зоны. После падения Стены укрепления были разобраны армией ГДР, а крупные обломки приобрела одна из пригородных компаний, которая использовала их при строительстве общественных сооружений", — пояснили в пресс-службе BRAFA.
Посетители на ярмарке BRAFA
Посетители на ярмарке BRAFA
Одна из экспозиций на ярмарке BRAFA
Одна из экспозиций на ярмарке BRAFA
Посетители на ярмарке BRAFA
Одна из экспозиций на ярмарке BRAFA