Кристиан Бейл ради роли похудел на 18 килограммов

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Кристиан Бейл ради роли британского гонщина Кена Майлза в фильме "Ford против Ferrari" за несколько месяцев похудел на 18 килограммов, сообщает Variety.
"Мне нужно было поместиться в машине, — рассказал актер. — Гоночный автомобиль сделан не для комфорта, он очень твердый. Я с трудом в него забирался".
Говоря о своем персонаже, имя которого посмертно увековечили в Зале славы автоспорта Америки в 2001 году, Бейл подчеркнул, что ему было легко вжиться в эту роль.
"Он был парнем, который действительно наслаждался жизнью и любил то, что делал. Майлз презирал чиновников, которые приходили и портили все веселье своими требованиями и нормативами. Он считал, что им попросту не место в гонках", — отметил он.
В российский прокат "Ford против Ferrari" выйдет 14 ноября.