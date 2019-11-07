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РИА Новости
Культура

Кристиан Бейл ради роли похудел на 18 килограммов

00:52 07.11.2019 (обновлено: 07:21 07.11.2019)
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© Фото : 20th Century Fox 2019Фильм "Ford против Ferrari"
Фильм Ford против Ferrari
© Фото : 20th Century Fox 2019
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Кристиан Бейл ради роли британского гонщина Кена Майлза в фильме "Ford против Ferrari" за несколько месяцев похудел на 18 килограммов, сообщает Variety.

"Мне нужно было поместиться в машине, — рассказал актер. — Гоночный автомобиль сделан не для комфорта, он очень твердый. Я с трудом в него забирался".

Говоря о своем персонаже, имя которого посмертно увековечили в Зале славы автоспорта Америки в 2001 году, Бейл подчеркнул, что ему было легко вжиться в эту роль.

"Он был парнем, который действительно наслаждался жизнью и любил то, что делал. Майлз презирал чиновников, которые приходили и портили все веселье своими требованиями и нормативами. Он считал, что им попросту не место в гонках", — отметил он.

В российский прокат "Ford против Ferrari" выйдет 14 ноября.
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