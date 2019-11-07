МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. РИА Новости представит свой новый проект в формате виртуальной реальности (VR) "Музей исчезнувших картин" на VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме. Презентация состоится в четверг, 14 ноября, в Главном штабе Эрмитажа.

В "Музее исчезнувших картин" собраны виртуальные реконструкции семнадцати образцов русского искусства, уничтоженных, сожженных, украденных или исчезнувших во время боевых действий. Это не просто VR-репродукции, а полноценные мультимедийные истории, рассказывающие о судьбе шедевров. Интерактивные элементы раскрывают замысел художника, "озвучивают" сюжет произведения и "восстанавливают" его.

Проект, партнером которого стал Государственный Русский музей, представит в Эрмитаже заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья Лосева. На презентации также выступят заместители директора Русского музея Анна Цветкова и Ольга Бабина, экс-генеральный директор российского представительства Sotheby’s искусствовед Михаил Каменский и директор Розановского центра Полина Выхотина.

Презентация пройдет на основе решения виртуальной реальности Samsung Gear VR и смартфона Samsung Galaxy S9.

Проект "Музей исчезнувших картин" доступен в приложении РИА.Lab, которое можно скачать на устройства с iOS в AppStore и Android в Google Play в приложении. Для просмотра пользователю необходимы очки виртуальной реальности любого формата включая картонные. Также доступен просмотр без кардборда в режиме 360.

© РИА Новости РИА Новости презентует VR-проект "Музей исчезнувших картин" на СПМКФ-2019 © РИА Новости РИА Новости презентует VR-проект "Музей исчезнувших картин" на СПМКФ-2019

В 2019 году журналистские VR-проекты РИА Новости стали лауреатами российских и международных премий. В частности, проекты завоевали премию Всемирной газетной и новостной ассоциации (WAN-IFRA) European Digital Media Awards, международную премию IPRA Golden World Awards 2019, премию Всероссийского конкурса "В союзе слова и добра" и другие.