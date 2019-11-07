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РИА Новости

РИА Новости презентует VR-проект "Музей исчезнувших картин" на СПМКФ-2019

11:00 07.11.2019
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© РИА НовостиРИА Новости презентует VR-проект "Музей исчезнувших картин" на СПМКФ-2019
РИА Новости презентует VR-проект Музей исчезнувших картин на СПМКФ-2019
© РИА Новости
МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. РИА Новости представит свой новый проект в формате виртуальной реальности (VR) "Музей исчезнувших картин" на VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме. Презентация состоится в четверг, 14 ноября, в Главном штабе Эрмитажа.
В "Музее исчезнувших картин" собраны виртуальные реконструкции семнадцати образцов русского искусства, уничтоженных, сожженных, украденных или исчезнувших во время боевых действий. Это не просто VR-репродукции, а полноценные мультимедийные истории, рассказывающие о судьбе шедевров. Интерактивные элементы раскрывают замысел художника, "озвучивают" сюжет произведения и "восстанавливают" его.
Проект, партнером которого стал Государственный Русский музей, представит в Эрмитаже заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья Лосева. На презентации также выступят заместители директора Русского музея Анна Цветкова и Ольга Бабина, экс-генеральный директор российского представительства Sotheby’s искусствовед Михаил Каменский и директор Розановского центра Полина Выхотина.
Презентация пройдет на основе решения виртуальной реальности Samsung Gear VR и смартфона Samsung Galaxy S9.
Проект "Музей исчезнувших картин" доступен в приложении РИА.Lab, которое можно скачать на устройства с iOS в AppStore и Android в Google Play в приложении. Для просмотра пользователю необходимы очки виртуальной реальности любого формата включая картонные. Также доступен просмотр без кардборда в режиме 360.
© РИА НовостиРИА Новости презентует VR-проект "Музей исчезнувших картин" на СПМКФ-2019
РИА Новости презентует VR-проект Музей исчезнувших картин на СПМКФ-2019
© РИА Новости
РИА Новости презентует VR-проект "Музей исчезнувших картин" на СПМКФ-2019
В 2019 году журналистские VR-проекты РИА Новости стали лауреатами российских и международных премий. В частности, проекты завоевали премию Всемирной газетной и новостной ассоциации (WAN-IFRA) European Digital Media Awards, международную премию IPRA Golden World Awards 2019, премию Всероссийского конкурса "В союзе слова и добра" и другие.
VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема в этом году – "Культурные коды в условиях глобализации". Форум заслуженно признан культурным событием мирового уровня, ежегодно притягивающим тысячи экспертов в области культуры со всего мира: звезд театра, оперы и балета, выдающихся режиссеров и музыкантов, общественных деятелей, представителей власти и бизнеса, академического сообщества. Организаторы СПМКФ-2019 – правительство Российской Федерации, Министерство культуры Российской Федерации и правительство Санкт-Петербурга.
Тестирование VR-очки на стенде МИА Россия сегодня в рамках Russian Tech Week 2019 в инновационном центре Сколково
1 ноября, 13:49РИА Новости
РИА Новости представило VR-проекты на Tech Week 2019
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Наталья ЛосеваРИА НовостиНовости агентства
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