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РИА Новости

Запретное "Яблоко": почему в России исчезнут смартфоны Apple

08:00 07.11.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПродавец во время старта продаж нового смартфона iPhone X в магазине "Связной" на Тверской улице в Москве. 3 ноября 2017
Продавец во время старта продаж нового смартфона iPhone X в магазине Связной на Тверской улице в Москве. 3 ноября 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости, Максим Рубченко. Государственная дума одобрила в первом чтении законопроект о запрете продавать смартфоны, компьютеры и другую электронику без предустановленного российского программного обеспечения. Почему возникла такая необходимость, осложнит ли это жизнь российским потребителям гаджетов и почему эксперты говорят о "законе против Apple" — в материале РИА Новости.

Продавай с российским

Речь идет о внесении в закон "О защите прав потребителей" пункта о том, что "при продаже отдельных видов технически сложных товаров с предварительно установленными программами <…> потребителю должна обеспечиваться возможность использования предварительно установленных российских программ".
За нарушение новой правовой нормы предусмотрены серьезные штрафы: 30–50 тысяч рублей для должностных лиц, до 200 тысяч — для компаний.
По мнению законодателей, это гарантирует пользователям доступ к отечественным программным продуктам и поможет российским разработчикам приложений конкурировать с зарубежными.
"Законопроект направлен на обеспечение для российских пользователей сети Интернет и услуг связи возможности использовать приобретаемое оборудование (смартфоны, компьютеры, телевизоры с функцией "смарт-ТВ") без необходимости установки дополнительных приложений, ориентированных на работу с российскими пользователями", — говорится в пояснительной записке к документу.
Инициативу уже поддержало правительство. "Принятие законопроекта будет способствовать продвижению российских программ на рынке информационных технологий", — подчеркивается в официальном отзыве кабинета министров.

История болезни

В 2014 году "Яндекс" обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с жалобой на компанию Google, которая вносила в контракты с производителями Android-устройств прямые запреты на предустановку приложений конкурентов, в том числе сервисов российского поисковика.
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После двух с лишним лет разбирательств ФАС оштрафовала Google на 438 миллионов рублей и обязала исключить из контрактов условия, ограничивающие установку сервисов других разработчиков.
Казалось, вопрос закрыт, однако в прошлом году на рынке разразился новый скандал — обладатели Samsung Galaxy S8 жаловались на невозможность удалить со смартфона приложение социальной сети Facebook, "отличившейся" многочисленными утечками данных пользователей.
Чтобы решить вопрос раз и навсегда, ФАС подготовила законопроект об обязательной предустановке на смартфоны и компьютеры отечественных браузеров, антивирусов, программ геопозиционирования (навигаторов) и мессенджеров, а также о гарантированной возможности удалять любые предустановленные программы.
В июле депутаты Госдумы Сергей Жигарев, Владимир Гутенев, Олег Николаев и Александр Ющенко предложили предустанавливать отечественные приложения также на Smart TV, а нарушителей этих требований наказывать штрафами до 200 тысяч рублей (в проекте ФАС о штрафах не упоминалось).

Могут не успеть

Запрет на продажу электронных устройств без отечественного программного обеспечения планируется ввести с 1 июля следующего года. Однако дата с большой вероятностью может отодвинуться.
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Дело в том, что конкретный перечень российских программ и устройств, на которые эти приложения следует устанавливать, ждут от правительства. Но там пока нет единого мнения на этот счет.
В частности, в Минкомсвязи полагают, что окончательный выбор надо оставить за владельцем устройства — "исходя из экономической целесообразности и востребованности софта". Как добиться совпадения точки зрения потребителей и чиновников, не очень понятно.
Институт развития интернета (ИРИ) в качестве компромисса предлагает установить перечень российских приложений, из которых можно выбрать то, что больше нравится. В частности, из поисковиков — "Яндекс", "Спутник" и "Рамблер", из почтовых сервисов — "Яндекс.Почта", "Почта Mail.ru" и myMail, из мессенджеров — ICQ, "ТамТам" и "Диалог". В платежных системах — Mir.Pay, а среди антивирусов — разумеется, "Касперский".
Однако эксперты указывают на высокие коррупционные риски, поскольку вместо конкуренции за качество продукта между разработчиками развернется борьба за попадание в этот реестр — любыми способами. Данную проблему еще не решили, из-за чего запрет уже перенесли с 1 января (как предполагалось в депутатском законопроекте) на 1 июля.

Россия без айфонов

Для подавляющего большинства россиян новый закон ничего не изменит. Все программы, перечисленные в списке ИРИ, бесплатны, так что дополнительные расходы на их установку будут невелики и не сильно повлияют на цену устройств.
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Подчеркнем: речь не идет о том, что на смартфоне останутся только российские приложения — они просто должны устанавливаться наряду с зарубежными. То есть никому не придется против своей воли использовать "Яндекс" вместо Google или ICQ вместо Telegram. К тому же благодаря требованию ФАС любое предустановленное приложение можно будет удалить.
Пострадают лишь поклонники продукции Apple. Дело в том, что операционная система iOS в принципе не предполагает предустановки сторонних приложений. Поэтому еще в феврале представители компании предупредили: в случае вступления в силу нового закона Apple "пересмотрит бизнес-модель в России".
Проще говоря — уйдет с рынка, на который приходится совсем небольшая доля оборота корпорации. Так что фанатам айфонов придется летать за новыми моделями в Европу или США.
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ЯндексВладимир ГутеневGoogle AndroidApple iOSРамблерЭкономика
Популярные комментарии
Ну бред же! Абсолютно ненужные приложения перечислили.
7 ноября, 08:45
Юля Веточкина
14000015
"Для подавляющего большинства россиян новый закон ничего не изменит. Все программы, перечисленные в списке ИРИ, бесплатны..." – не бесплатны. За их предустановку должен платить производитель, выкупая соответствующие права. А значит растет и конечная стоимость устройства.
7 ноября, 08:48
kkristallovich_r
1100009
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