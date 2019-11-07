Почерк как детектор: найден способ оценить психику с помощью лазера

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Ученые Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" (НИЯУ МИФИ) совместно с зарубежными коллегами, изучая биомеханику движения руки при письме и рисовании, разработали уникальный метод, который позволяет оценивать индивидуальные особенности (включая отклонения) скорости письма и давления, оказываемые карандашом или шариковой ручкой на бумагу. Результаты исследования опубликованы в журнале "Laser Physics Letters".
В работе использован метод динамического рассеяния света. Проходя сквозь плотные непрозрачные среды (биологические ткани, бумага), лазерное излучение рассеивается на их внутренних структурных элементах и распадается на множество тончайших составных лучиков света. Рассеянные части света интерферируют, вследствие чего образуются зоны положительной и отрицательной интерференции, называемые лазерными спеклами (пятнышками).
Если в среде присутствует какое-либо движение – наблюдается дрожание интерференционной спекл-картины. Анализ дрожания спеклов позволяет количественно оценивать структурные свойства рассеивающей свет среды.
"Mетод анализа лазерных спеклов очень чувствителен к любым механическим воздействиям, даже если эти изменения происходят на микро- и нано-уровне. Все изменения структурных и физических свойств фиксируются высокоскоростной цифровой камерой, далее специальный компьютерный алгоритм производит расчет и восстанавливает точную информацию о характере движения руки и ручки/карандаша в трех измерениях во времени. Мы предполагаем, что данный метод может быть использован криминалистами для системного анализа и исследования особенностей почерка преступников, их жертв и свидетелей преступления", – прокомментировал автор исследования, профессор НИЯУ МИФИ и Университета Астон Игорь Меглинский.
По его словам, основная задача коллектива – внедрить результаты работы в практическую медицину и криминалистику. При участии группы профессора Вячеслава Кальченко и дипломированного экспертa в области судебной психиатрии и почерковедения, докторa Юрия Кузнецова (оба – Институт Вейцмана, Израиль), в настоящее время производится сбор и оценкa материалов и готовится модификация метода для применения в криминалистике. Ожидается, что при необходимости метод можно будет использовать для установления воздействия на человека психотропных веществ.
По мнению ученых, метод может оказаться весьма эффективным при бесконтактной диагностике самых разных нервных и психических заболеваний – аутизм, болезни Альцгеймера и Паркинсона, эпилепсия, шизофрения. В частности, при работе с детьми, по тому, как ребенок рисует или пишет, можно будет оценивать прогрессирование болезни или эффективность выбранного плана лечения, реабилитации.
Помимо Национального исследовательского ядерного университета (НИЯУ МИФИ), в исследовании участвовали Университет Астон (Бирмингем, Великобритания), Университет Оулу (Оулу, Финляндия) и Институт Вейцмана (Реховот, Израиль).