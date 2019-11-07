Почерк как детектор: найден способ оценить психику с помощью лазера

"Mетод анализа лазерных спеклов очень чувствителен к любым механическим воздействиям, даже если эти изменения происходят на микро- и нано-уровне. Все изменения структурных и физических свойств фиксируются высокоскоростной цифровой камерой, далее специальный компьютерный алгоритм производит расчет и восстанавливает точную информацию о характере движения руки и ручки/карандаша в трех измерениях во времени. Мы предполагаем, что данный метод может быть использован криминалистами для системного анализа и исследования особенностей почерка преступников, их жертв и свидетелей преступления", – прокомментировал автор исследования, профессор НИЯУ МИФИ и Университета Астон Игорь Меглинский.