Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-07T10:22Z
https://ria.ru/20191107/1560626887.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/156047/25/1560472505_0:120:1280:840_1036x0_80_0_0_99f00db320e2fd50fb3829e33a780b06.jpg
РИА Новости

Вечер накануне Хеллоуина

08:00 07.11.2019 (обновлено: 10:22 07.11.2019)
3555
© Фото : Администрация Ненецкого автономного округаЖители Нарьян-Мара несут цветы и игрушки к детскому саду "Сказка"
Жители Нарьян-Мара несут цветы и игрушки к детскому саду Сказка
© Фото : Администрация Ненецкого автономного округа
Максим Соколов
Максим Соколов
Все материалы
Тридцать первого октября в Нарьян-Маре 36-летний мужчина проник в спальню детского сада "Сказка" и с криками, восхваляющими сатану, зарезал спящего шестилетнего мальчика. Будучи схвачен, убийца объяснил содеянное магическими целями: "Прочитал заклинание в книжке про вечную жизнь. Вечная жизнь близким и богатая жизнь себе и им. В садике надо было убить ребенка, чтобы заклинание сбылось". Книжку он купил в местном магазине.

Авторы пособия не были оригинальны. Принесение невинного ребенка в жертву неведомым силам или вполне ведомому дьяволу есть давний и известный обычай чертопоклонников. Начиная с финикийского культа Молоха. Да и книжки сатанист мог купить разные.

В готическом романе "Ватек" (автор Уильям Бекфорд, 1786 год) нечестивый халиф исполняет требования шайтана: "Отрекись от Магомета, дай мне доказательства своей искренности". После чего шайтан сообщает: "Знай, что меня пожирает жажда, и я не могу открыть тебе, пока не утолю ее. Мне нужна кровь пятидесяти детей, выбери их из семейств твоих везиров и главных придворных".
Если лень читать "Литпамятники", есть повесть "Вечер накануне Ивана Купала": "Нет, не видать тебе золота, покаместь не достанешь крови человеческой!" — сказала ведьма и подвела к нему дитя, лет шести, накрытое белою простынею, показывая знаком, чтобы он отсек ему голову. Остолбенел Петро. Малость, отрезать ни за что ни про что человеку голову, да еще и безвинному ребенку! В сердцах, сдернул он простыню, накрывавшую его голову, и что же? И ручонки сложило бедное дитя накрест; и головку повесило… Как бешеный, подскочил с ножом к ведьме Петро и уже занес было руку… "А что ты обещал за девушку?.." — грянул Басаврюк и словно пулю посадил ему в спину… Глаза его загорелись… ум помутился… Как безумный, ухватился он за нож, и безвинная кровь брызнула ему в очи… Дьявольский хохот загремел со всех сторон. Безобразные чудища стаями скакали перед ним. Ведьма, вцепившись руками за обезглавленный труп, как волк, пила из него кровь…"
Денис Поздеев в детском саду Сказка в Нарьян-Маре. Кадр с камеры видеонаблюдения
5 ноября, 12:48Радио Sputnik
"Выпил бутылку валерьянки". СК рассказал об убийце ребенка в Нарьян-Маре
Разница только в том, что перед нами либо мечта, фантазия, когда речь идет о литературных текстах (хотя Гоголь, например, довольно точно передает верования малороссов), либо дела уж совсем минувших дней, когда речь идет о культе Молоха. Тогда как детский сад "Сказка" — это не страшное, в старину случившееся дело, а самое что ни на есть современное, из новостной ленты.
Причем разговоры в том духе, что на дворе XXI век, сплошной искусственный интеллект и нанотехнологии, и как же можно верить в такую дичь, как договор с нечистой силой, не пользуют нимало. Мы можем не верить, а этот поверил и поступил в точности так, как велит потаенное оккультное знание — и что прикажете с этим делать?

Конечно, с данным контрагентом дьявола легко управиться. Отправить на пожизненное или в спецпсихбольницу, и там пусть вкушает вечную и богатую жизнь — главное, чтобы в изоляции от общества. Гражданам даже очень хочется, чтобы ради заклинателя можно было нарушить мораторий на смертную казнь.

Христианский апологет К. С. Льюис писал о различии между веком нынешним и веком минувшим: "Мы не убиваем ведьм сегодня потому, что мы не верим в их существование. Если бы мы верили — если бы мы действительно думали, что вокруг нас существуют люди, продавшие душу дьяволу и получившие от него взамен сверхъестественную силу, которую они используют для того, чтобы убивать своих соседей, или сводить их с ума, или вызывать плохую погоду, — мы все безусловно согласились бы, что, если кто-нибудь вообще заслуживает смертной казни, так это они, эти нечестивые предатели". То есть дело не в эволюции нравов, а в эволюции даже не знаний, но верований. Раньше верили в продажу души дьяволу, теперь не верят. "Вы не называли бы человека, который перестал расставлять мышеловки, гуманным, если бы знали: он просто убедился, что в его доме нет мышей".
Подозреваемый в убийстве ребенка в Нарьян-Маре Денис Поздеев
1 ноября, 20:21Радио Sputnik
"Поехала крыша". Подозреваемый об убийстве мальчика в Нарьян-Маре
Но что делать, если наше убеждение оказывается не совсем точным?
Есть ли дьявол, нету ли дьявола — науке это неизвестно, тем более что этот вопрос вообще вне ее компетенции. Но известно, что отказ от веры в Бога (ныне весьма массовый, и не только в нашей стране) приводит не столько к рафинированному рационализму, сколько к возвращению дикой архаики и расцвету оккультизма. Слова Псалмопевца "вcи бози язык бесове" (то есть "все языческие божества — бесы", Пс. 95:5) порядком подзабыты.
Просвещенный XXI век (New Age, оккультизм, мудрость Востока, тайные знания, книжка с заклинаниями) об этом властно напоминает.
В нашем представлении тайнознатец — это либо черномаг, наряженный в стиле А. Г. Невзорова и напыщенный не менее Козьмы Пруткова, либо вообще повар-оккультист Юрайда из книги о бравом солдате Швейке. Тогда как выясняется, что образ тайнознатца куда ближе к унылому ничтожеству, зарезавшему ребенка ради богатств, обещанных ему козлоногим.
Вводить ли духовную цензуру и святейшую инквизицию или не вводить — это как вам будет угодно. Хотя случай в Нарьян-Маре показывает, что это была не столько средневековая дикость, проистекающая от невежества, сколько Центр "Э" того времени. Со всеми достоинствами и недостатками Центра "Э".
Подозреваемый в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду в Нарьян-Маре в суде
5 ноября, 13:17Радио Sputnik
Обнародовано видео нападения на ребенка в детсаду в Нарьян-Маре
Но ввести обязательную маркировку книг, так заинтересовавших убийцу, а равно и всяческих оккультных структур, имело бы смысл. Маркировка должна представлять собой череп с костями и надпись "Не влезай, убьет!" Мы свыклись с маркировкой иноагентов. Чертоагенты заслуживают того в неменьшей степени.
54022217
Обсудить 2
Нарьян-МарРоссияАвторы
Рекомендуем
Трансгендер
Трансгендеры и Вивальди. Почем смена пола для народа
Пенсионеры ожидают открытия банка в Афинах, Греция. Архивное фото
Обещанных пенсий не будет: "Радуйтесь, что имеете работу"
Участник беспорядков на Елисейских полях в Париже. 14 июля 2019
"Хуже, чем "желтые жилеты". Амбициозный план Макрона разозлил мусульман
Продавец во время старта продаж нового смартфона iPhone X в магазине Связной на Тверской улице в Москве. 3 ноября 2017
Запретное "Яблоко": почему в России исчезнут смартфоны Apple
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд
Таллин боится приглашения на День Победы в Москву
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен, премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча и представители других стран на саммите АСЕАН
Как выглядит очередной провал США в Азии
Лед — один из немногих материалов, структура которого приводит к нарушению третьего закона термодинамики
"В четыре раза тяжелее". Как ученые объясняют аномальные свойства льда
Разгрузка сырья на предприятии по производству пальмового масла
Как Малайзия с Европой из-за пальмового масла поссорились
Экоактивистка Грета Тунберг
Грета Тунберг унизила Великобританию и помогла России заработать
Артем Халилов и Антон Истомин
"Я тебя посажу": уралец попал под "уголовку" после ссоры со следователем
Автозаправочная станция Укрнафта в Киеве
Связанные одной нефтью: Минск готовит Украине топливный кризис
Жители Бенгази сжигают портреты Муамара Каддафи
"Все наживаются на нефти". Война в Ливии продолжается и без Каддафи
Задержание кредитных мошенников
МВД разоблачило группу кредитных мошенников
Репродукция картины художника Г.К. Савицкого Штурм Зимнего дворца
Что вы знаете об Октябрьской революции?
Лоты-миллионеры лондонских торгов Sotheby's
Жительницу Оренбургской области насмерть засыпало семечками
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:04Эрдоган запросил возможность телефонного разговора с Путиным, заявил Ушаков
11:01Восточный экономический форум-2020 пройдет 2-5 сентября
10:59Боевики ИГ* готовят экспансию в СНГ, считает глава ФСБ
10:58Запад активизировал попытки расшатать ситуацию в СНГ, заявил Бортников
10:57В ФСБ рассказали, сколько родственников боевиков готовы вернуться в Россию
10:57Бортников: террористы обрабатывают молодежь в СНГ на нелегальных проповедях
10:56Более 22% рабочих мест появится в России благодаря цифровым технологиям
10:55В мэрии Каспийска сообщили о проверках в администрации города
10:54Роскомнадзор предложит наказание за использование похищенных данных
10:48Украина призвала The New York Times исправить карту страны без Крыма
10:46Эрдоган обсудит с Путиным выполнение меморандума России и Турции по Сирии
10:45Российский паром вышел из Стокгольма после инцидента с генераторами
10:40В Биробиджане спасатели сняли с дерева кота, просидевшего там двое суток
10:37Пожар на нефтебазе в Новороссийске не повлиял на работу порта
10:34В Новороссийске потушили крупный пожар на нефтебазе
10:30Главе Чебаркуля предъявили новые обвинения
10:29Россия и Казахстан определили границу между странами
10:26Взорвавшийся в Киеве автомобиль принадлежит Игорю Сало, сообщили СМИ
10:24СК признал невменяемой женщину, убившую ребенка в Нижнем Тагиле
10:17Мэром Йошкар-Олы стал Евгений Маслов
Лента новостейМолния