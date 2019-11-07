Диабет и слепота: ученые разработали систему для лечения глазного дна

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Ученые Самарского университета разработали систему оперативного лечения диабетической ретинопатии — заболевания глазного дна. По словам исследователей, система сможет снизить риски появления осложнений и слепоты, устранить большинство ошибок врачей и повысить успешность проведения операции. Результаты исследования опубликованы в журнале Ученые Самарского университета разработали систему оперативного лечения диабетической ретинопатии — заболевания глазного дна. По словам исследователей, система сможет снизить риски появления осложнений и слепоты, устранить большинство ошибок врачей и повысить успешность проведения операции. Результаты исследования опубликованы в журнале "Компьютерная оптика"

При повышенном содержании глюкозы в организме в кровеносные сосуды глазной сетчатки поступает меньше кислорода, что приводит к появлению диабетической ретинопатии. Одно из наиболее тяжелых осложнений этого заболевания — макулярный отек. Его возникновение приводит к слепоте.

По мнению ученых, эффективный способ лечения диабетической ретинопатии — это нанесение серии дозированных ожогов в области отека с помощью лазера. При этом важно исключить их попадание на некоторые сосуды. Для определения участков, которые нужно обработать лазером, привлекается врач-эксперт. Таким образом, на планирование операции уходит много времени, а ручная расстановка точек для ожога может оказаться наименее оптимальной и неточной. В результате клиникам приходится направлять пациента на дорогостоящие процедуры из-за некачественно проведенной операции.

Для автоматизации процедуры лечения необходимо правильно сегментировать сетчатку. В системе, которую разработали самарские ученые, задействованы преимущественно методы цифровой обработки изображений и оптимального планирования ожогов.

"Исследование позволит получить статистику успешности проводимых операций для лечения диабетической ретинопатии. На основе полученных данных планируется внедрить прототип системы, которая будет выводить рекомендованный план лечения непосредственно до операции", — сообщила соавтор исследования, профессор кафедры технической кибернетики Самарского университета Наталья Ильясова.