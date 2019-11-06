"Газпром" объявил условия нового контракта по транзиту газа с Украиной

МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. "Газпром" может заключить новое соглашение с "Нафтогазом" только в случае взаимного отказа от претензий.

Ранее глава российской корпорации Алексей Миллер обсудил этот вопрос с уполномоченным правительства Германии по транзиту газа через Украину Графом Вальдерзее. Топ-менеджер заявил о необходимости урегулировать судебные споры с Украиной.

В частности, Антимонопольный комитет Украины должен отменить штраф "Газпрома" на семь миллиардов долларов за якобы злоупотреблении монополией на украинском рынке транзита газа. Также для заключения контракта Киев должен восстановить имущественные права "Газпрома" в стране.

Газовый спор

Антимонопольный комитет Украины выписал "Газпрому" штраф в январе 2015 года. Российский концерн тогда высказал удивление по этому поводу, заявив, что не ведет предпринимательской деятельности на территории Украины, передавая газ "Нафтогазу" на западной границе России.

Тем не менее в декабре 2016 года Хозяйственный суд Киева обязал "Газпром" выплатить штраф вместе с пеней за просрочку — всего 171,8 миллиарда гривен, или примерно 6,8 миллиарда долларов. С июня 2017 года украинская сторона начала принудительное взыскание, получив с тех пор порядка 3,8 миллиарда долларов за счет активов "Газпрома" в стране, в том числе дивидендов от украинского "Газтранзита".