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РИА Новости

"Газпром" объявил условия нового контракта по транзиту газа с Украиной

23:58 06.11.2019 (обновлено: 01:34 07.11.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУчастники экономического форума "Россия - Африка" в Сочи
Участники экономического форума Россия - Африка в Сочи
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. "Газпром" может заключить новое соглашение с "Нафтогазом" только в случае взаимного отказа от претензий.
Ранее глава российской корпорации Алексей Миллер обсудил этот вопрос с уполномоченным правительства Германии по транзиту газа через Украину Графом Вальдерзее. Топ-менеджер заявил о необходимости урегулировать судебные споры с Украиной.
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Абсурдный иск вместо мировой. Зачем Киеву торг с "Газпромом"?В России назвали абсурдными суммы исков "Нафтогаза" к "Газпрому". Эксперты и сенаторы поделились мнением о том, почему украинская компания отвергает идею о взаимном обнулении претензий.
В частности, Антимонопольный комитет Украины должен отменить штраф "Газпрома" на семь миллиардов долларов за якобы злоупотреблении монополией на украинском рынке транзита газа. Также для заключения контракта Киев должен восстановить имущественные права "Газпрома" в стране.

Газовый спор

Антимонопольный комитет Украины выписал "Газпрому" штраф в январе 2015 года. Российский концерн тогда высказал удивление по этому поводу, заявив, что не ведет предпринимательской деятельности на территории Украины, передавая газ "Нафтогазу" на западной границе России.
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5 ноября, 19:33Сказано в эфире
Игра на срыв. Почему "Нафтогаз" насчитал претензий к "Газпрому" на $22 млрдВ "Нафтогазе" насчитали претензий к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов, а также назвали условие снижения суммы иска к российской компании. В эфире радио Sputnik эксперты оценили заявления украинской стороны.
Тем не менее в декабре 2016 года Хозяйственный суд Киева обязал "Газпром" выплатить штраф вместе с пеней за просрочку — всего 171,8 миллиарда гривен, или примерно 6,8 миллиарда долларов. С июня 2017 года украинская сторона начала принудительное взыскание, получив с тех пор порядка 3,8 миллиарда долларов за счет активов "Газпрома" в стране, в том числе дивидендов от украинского "Газтранзита".
Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце этого года. Россия, Украина и Еврокомиссия обсуждают возможность заключения нового соглашения на трехсторонних встречах, последняя из которых состоялась 27 октября. Тогда российская делегация заявила о необходимости пакетного решения транзитного вопроса — вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину. Однако прогресса на этом направлении достичь не удалось.
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Нафтогаз УкраиныГазпромРоссияУкраина
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