Ангелы и демоны Саракташа: как живет обитель после ареста настоятеля

САРАКТАШ (Оренбургская область), 6 ноя – РИА Новости, Светлана Самсонова. Настоятель Свято-Троицкой Симеоновой обители в Настоятель Свято-Троицкой Симеоновой обители в Саракташе отец Николай Стремский за двадцать с лишним лет усыновил и взял под опеку 73 ребенка. Теперь одни дети обвиняют его в побоях и изнасиловании, заведено уголовное дело, а сам батюшка находится в СИЗО. Другие развернули большую информационную кампанию в соцсетях в его защиту. Региональные власти происходящее комментируют очень сдержанно, отмечая заслуги священника в строительстве большого храмового комплекса в поселке. Что правда, а что ложь, пыталась выяснить корреспондент РИА Новости.

Ранее Ленинский районный суд Оренбурга арестовал экс-руководителя "Православной Свято-Троицкой Симеоновой обители милосердия" Николая Стремского до 12 ноября по подозрению в изнасиловании несовершеннолетнего, в развратных действиях сексуального характера и неисполнении обязанностей по воспитанию. Также были заключены под стражу его приемная дочь Елена Стремская и ее муж, которые обвиняются в незаконном лишении свободы двух и более лиц. Оренбургская епархия наложила на Стремского запрет в священнослужении на время следствия.

Отмечалось, что все трое пытались обжаловать арест, но суд не изменил им меру пресечения.

Место для паломников

Саракташ от Оренбурга отделяет около 90 километров, поселок появился благодаря строительству железнодорожной станции более ста лет назад. Жизнь и сейчас кипит вокруг "железки" - рядом большой рынок, несколько кафе, центральная площадь, даже администрация района находится на привокзальной улице. Если идти прямо от станции, непременно попадешь в парк с традиционным памятником Ленину в середине, от которого, кстати, как уверяют местные жители, настоятель Свято-Троицкой Симеоновой обители отец Николай пытался избавиться. Говорят, однажды привязал веревку к своему "харлею", а петлю закинул на постамент, но Ильич оказался живее всех живых и устоял.

Саму обитель тоже видно издалека – золотые купола и кресты замечаешь из любой точки поселка. А все начиналось с маленького храма, переделанного в советские годы под детский сад. В 1990 году здание передали епархии и возрождать православный приход благословили молодого и очень энергичного священника Николая Стремского, приехавшего служить вместе с супругой Галиной. За 30 лет обитель разрослась и стала местом паломничества для жителей Оренбургской области. Теперь храмовый комплекс, состоящий из нескольких церквей, дома милосердия для одиноких пожилых людей и православной гимназии, занимает почти два квартала в центре Саракташа. Для расширения обители отцу Николаю приходилось выкупать, порой за немалые деньги, землю и частные дома, расположенные по соседству.

Буквально в нескольких метрах от забора обители расположен еще один комплекс из нескольких строений, в том числе и небольшого белого храма – это частная территория семьи Стремских. Тут находится двухэтажное здание, где и жили девять приемных детей. Через домовую церковь в честь Николая Чудотворца оно соединяется с гостиницей "Саракташ", которая раньше была корпусом для мальчиков. Еще несколько лет назад, когда приемных детей было гораздо больше, мальчики и девочки жили отдельно. Также, по словам уже выросших "стремчат", как их называют в поселке, здесь есть дома, где живут некоторые члены семьи, в том числе и матушка Галина. Территория Стремских тоже немаленькая, как и обитель, занимает пару улиц. На углу одной из них еще совсем недавно стоял настоящий самолет Ту-134, переделанный под кафе-мороженое, позже его перетащили за стены обители.

"Это было летом. В день, когда перетаскивали этот самолет, я спросила у церковных девочек, зачем самолет перетаскивают. Они сказали, что там дом будут строить, что продали это место. Наверное, неделю возились с этим самолетом", - рассказывает соседка Стремских Галина. Ее гражданский муж отказался продавать свой дом батюшке, и теперь за их забором игровая площадка бывшего корпуса для мальчиков.

Особые дети

"Никогда ничего такого не было. Я три года здесь живу, никаких претензий к ним. Только слышно, что дети во дворе играют", - говорит Галина. Но сейчас детский корпус опустел - когда проходишь мимо слышно только злобный лай собак за забором.

© РИА Новости / Светлана Самсонова Гостиница Саракташ, здесь раньше находился корпус для мальчиков - приемных детей Стремского © РИА Новости / Светлана Самсонова Гостиница Саракташ, здесь раньше находился корпус для мальчиков - приемных детей Стремского

По информации министерства образования Оренбургской области, за 29 лет Стремские взяли на воспитание 73 ребенка, из них 33 были усыновлены, на остальных было оформлено опекунство. Пятеро из усыновленных батюшкой были переданы в другие семьи. Последних детей на воспитание семья настоятеля приняла в 2006 году. По словам заместителя главы администрации Саракташского района Владимира Шевцова, ребята жили в замечательных условиях, у них было все необходимое – одежда, питание. Претензий со стороны местных органов опеки никогда не было. Мальчики и девочки обучались в православной гимназии при обители, с ними дополнительно занимались воспитатели и педагоги, их учили пению и хореографии. Стремский организовал хор, в котором пели его дети, они выступал не только в Саракташе, но и в Москве, за границей. Летом мальчиков и девочек возили на море - у Стремских дом под Анапой. Как правило, достигая совершеннолетия, ребята покидали отчий дом. К 2019 году у батюшки Николая и матушки Галины осталось девять детей.

После возбуждения уголовного дела против отца Николая по подозрению в развратных действиях и изнасиловании все девять детей были изъяты из семьи органами опеки, восемь из них отправлены детский дом в Оренбурге, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности министра образования региона Алексей Пахомов. В отношении одного ребенка, который был усыновлен, решается вопрос о лишении Стремских родительских прав.

"Я думаю, что это связано с составом предъявленных обвинений и с проводимыми следственными действиями. Я с трудом могу представить ситуацию, чтобы органы опеки вернули бы детей в семью до завершения следствия" - говорит Пахомов, отвечая на вопрос, почему детей не оставили жене Стремского.

© РИА Новости / Светлана Самсонова Вид на домовой храм Стремских и корпуса, где жили приемные дети © РИА Новости / Светлана Самсонова Вид на домовой храм Стремских и корпуса, где жили приемные дети

По его словам, все дети, которых изъяли из семьи священника, старше 14 лет. Отец Николай в последние годы обращался в органы опеки для консультации ребят у психолога. "По части воспитанников было заключение ПМПК (психолого-медико-педагогической комиссии – ред.) - ограниченные возможности здоровья. Там особая ситуация по ряду детей. Но мне неизвестны такие факты по воспитанникам Стремского, что у кого-то были приводы. От детей тоже обращений не было, что не хотят тут жить", - говорит Пахомов.

"Мы максимально учли пожелания детей, принимая эти решения. Изначально они были не все вместе, один ребенок находится в силу особенности здоровья в коррекционном учреждении, другой уже обучался в учреждении профессионального образования", - отвечает Пахомов на вопрос, хотели ли дети остаться вместе.

Чиновник отметил, что дети, попав в социальные учреждения, довольно быстро адаптировались к казенным условиям, поскольку и до этого воспитывались в большом коллективе, они обеспечены всем необходимым, продолжают обучение и занимаются в кружках.

Неординарный священник

Об отце Николае многие – и представители власти, и его дети, и жители Саракташа – говорят, как о неординарной личности, талантливом организаторе и редкой доброты человеке. Ему удавалось находить благотворителей и средства на свои проекты. "Человек, который несет много, он быстрее и устает. А как любой русский мужик расслабляется? Выпивает. Когда человек напьется, тем более, что у него возможностей много, у него границы расширены, может быть... Он может резко проехать, на лошади проскакать по поселку. А плохое в отношении детей, сомневаюсь, что было", - говорит жительница Саракташа Алла.

Рассказывают саракташцы и о золотом "Мерседесе" батюшки: то ли подарили, то ли сам купил.

"Я видела лично золотой "Мерседес". И Лена (задержанная дочь Стремского – ред.) хорошо зажигала по Саракташу, могла сесть нетрезвой за руль, и он себя тут "хорошо" вел. Его один раз привлекали, памятник Ленину снес в парке, ездил на мотоцикле "Харлей", что ли. Вначале о нем только положительное говорили, это потом начал пить много, когда они в Краснодарском крае дом купили, вино стали возить в погреба. Хотя ему нельзя, у него же псориаз, я видела его как-то в белой рубашке, через ткань было видно", - рассказывает соседка Стремских Галина.

© РИА Новости / Светлана Самсонова Стенд с фотографиями приемных детей отца Николая, размещен на территории обители © РИА Новости / Светлана Самсонова Стенд с фотографиями приемных детей отца Николая, размещен на территории обители

Ранее источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что в 2015 году Николай Стремский был пойман полицией за вождение в нетрезвом виде. Батюшка, кстати, был за рулем "Мерседеса", от сотрудников полиции он пытался спрятаться в обители, доставлять его в отдел пришлось силой.

Девочки

По данным Следственного комитет РФ, в период с января по август 2018 года Стремский неоднократно совершал развратные действия против опекаемых и удочеренных несовершеннолетних, а также изнасиловал одну из них. Также следствием установлено, что его старшая дочь Елена Стремская и ее муж Виктор Щербаков в августе 2018 год силой заперли трех несовершеннолетних в гараже. По уголовному делу признаны в качестве потерпевших семь несовершеннолетних, находящихся под опекой или удочеренных Стремским. Отец Николай, его дочь и ее муж были арестованы, в рамках дела были проведены обыски и выемки документов, допрошены свидетели и назначены экспертизы, а дети изолированы от возможного негативного влияния.

Одна из приемных дочерей Стремского Дарья Окунева, работающая в отделе кадров обители, рассказала, как проходили обыски.

"Документы проверяли, забрали авансовые отчеты. Эта девчонка Женя (одна из девяти изъятых детей - ред.), она тоже учится в гимназии, тоже была на уроках, когда всех детей забирали, но СК почему-то ее не забрал. Она неделю у меня жила, пока мы сами не позвонили в опеку", - говорит Окунева.

Дарья попала в семью Стремских в семь лет. До этого от девочки дважды отказывались – сначала биологические родители, а потом приемные, которые работали при обители. По словам девушки, отец Николай, чтобы Дашу не отправили в детский дом, взял ее к себе на воспитание. До 20 лет она росла у Стремских, получила образование. Сейчас Окунева замужем и воспитывает сына. По ее словам, приемные родители продолжают помогать и выросшим детям - кому-то дом купили, кому-то денег на свадьбу дали или на машину.

"Когда я росла, там были все - старшие и младшие. По факту там было намного больше детей (чем 73 – ред.). Вот матушка Елена Плешакова приехала в обитель со своей дочкой, ей было года три. Она работала с детьми, и дочка все это время воспитывалась там. Таких было немало. Кто-то просто приходил, просил взять на какое-то время. А были такие дети, которые с понедельника по пятницу в школьное время жили у нас, а в выходные уезжали к родителям", - рассказывает Дарья.

© РИА Новости / Светлана Самсонова Матушка Валерия и приемная дочь отца Николая Дарья Окунева возле дома милосердия на территории обители © РИА Новости / Светлана Самсонова Матушка Валерия и приемная дочь отца Николая Дарья Окунева возле дома милосердия на территории обители

Дарья даже не допускает мысли, что папа - отца Николая она называет только так - мог совершать тяжкие преступления. Говорит, что с детьми постоянно находились и другие взрослые – воспитатели, преподаватели музыки, каждый день утром и вечером ребят осматривали медики, которые работали тут же в обители, сторожи. И если бы что-то плохое происходило с детьми, кто-нибудь бы обязательно заметил. По ее словам, детей, конечно, наказывали, но не истязали. Могли отругать за двойки, за сквернословие, основной формой наказания были работа на ферме при обители или в доме милосердия – помогать на кухне и полы мыть.

Окунева считает, что об изнасиловании и домогательствах со стороны Стремского могли заявить трое старших девочек. По ее версии, девочки сбежали из дома поздно вечером, Елена Стремская нашла их, привезла назад и заперла в наказание. После инцидента их отправили учиться в коррекционные школы. Скорее всего, они обиделись и решили отомстить таким образом, считает Окунева. Одна из девочек - та самая Женя - позже записала видео, в котором рассказала, что к ней приходили люди в форме и задавали вопросы о насилии со стороны приемного отца.

"Женя там говорит, что ничего не писала. Это она на видео. Я помню этот момент. Она в "реабилитации" находилась, училась в 3-й школе (коррекционной – ред.), она звонит мне и плачет: Даша, ко мне пришли, такие расспросы, я испугалась. Сначала я позвонила папе, но не дозвонилась, позвонила Лене Стремской, сказала, чтобы разобрались, почему к ребенку так пришли. Это было весной 2018 года. И в постановлении указан период 2018 года", - рассказывает Окунева.

© РИА Новости / Светлана Самсонова Матушка Валерия и приемная дочь отца Николая Дарья Окунева возле дома милосердия на территории обители © РИА Новости / Светлана Самсонова Матушка Валерия и приемная дочь отца Николая Дарья Окунева возле дома милосердия на территории обители

"Женя рассказала, что она потом у папы попросила прощения, они помирились и он обратно забрал ее домой. И, говорит, что больше ничего такого не было, а те девчонки были обижены, они продолжали учиться в Черном отроге (село в Саракташском районе Оренбургской области – ред.), их туда отправили учиться, там коррекционная школа", - рассказывает Дарья.

Сейчас Окунева добивается в опеке разрешения навещать детей и пытается передать в СИЗО лекарства для отца Николая. По ее словам, у него псориаз тяжелой степени.

"Предательство"

"Это похоже на предательство Христа, когда его предавал Иуда, множество воинов приехали, все кричали: он прелюбодеец, он винопийца, распни, распни. Я думаю, наверное, время сейчас такое, дети оказались в роли этого Иуды", - вздыхает матушка Валерия – сестра Николая Стремского, которая приняла монашество.

© РИА Новости / Светлана Самсонова Православная гимназия имени святого преподобного Сергия Радонежского при обители © РИА Новости / Светлана Самсонова Православная гимназия имени святого преподобного Сергия Радонежского при обители

Она уже много лет руководит домом милосердия для одиноких пожилых людей при обители. Матушка Валерия приехала в Саракташ к брату в 1994 году вместе со своими двумя детьми - говорит, что ей захотелось уединения. Кстати, она не единственная родственница Стремского, которая перебралась сюда. В обители жили до самой смерти брат отца Николая Виктор и их мать. Она хозяйничала на ферме, которая обеспечивала молоком и мясом дом милосердия, гимназию и всю большую семью Стремских.

Сейчас в обители проживает около 30 старушек, среди них есть лежачие больные, за которыми присматривают сотрудницы дома милосердия. И теперь, когда настоятель под арестом, многие местные обитатели и персонал переживают, не придется ли им искать новую крышу над головой, ведь финансовыми вопросами всегда занимался только Николай Стремский.

"Это сколько миллионов надо, чтобы содержать корпус, огромной величины, дом милосердия, гимназию: канализация, свет, вода, зарплата... А последнее время средств было все меньше и меньше, потому что некоторые (из жертвователей – ред.) разорились, уехали", - сетует матушка Валерия.

© РИА Новости / Светлана Самсонова Начатое строительство нового дома милосердия на территории обители © РИА Новости / Светлана Самсонова Начатое строительство нового дома милосердия на территории обители

Служба при свечах

В центральном храме обители – соборе Святой Троицы, - как обычно, в пять часов началась вечерняя служба. Помолиться и получить благословение священника пришло совсем немного людей – полтора десятка, не больше. В основном, это подопечные дома милосердия - старушки и монахини. Для удобства прихожан в храме установлены многочисленные скамьи. Несмотря на то, что на улице начало темнеть, электричество в церкви зажигать не торопились. Так, в потемках и только при свечах мужчины и женщины молились, не исключено, что за разрешение финансовых проблем обители.

"Долги есть, сумму называть не буду, но проблема решаема", - говорит временный настоятель Свято-Троицкой Симеоновой обители протоиерей Иоанн Кочанкин, которого епархия назначила вместо Стремского.

Как признается Кочанкин, он не сразу согласился перейти в обитель, понимая всю сложность ситуации.

"Отец Николай нес такой крест: обитель, строительство (на территории обители заложили фундамент под новый дом милосердия – ред.), дом милосердия со старушками, гимназия, где учеников под 80 человек. Я прекрасно понимаю, потому что в Оренбурге я тоже настоятель храма Казанской Божией матери, самого большого в области. Я его строил с нуля, поэтому прекрасно осознаю (масштаб работы – ред.)", - говорит Кочанкин.

По его словам, несмотря на все финансовые трудности, Оренбургская епархия намерена сохранить дом милосердия и гимназию.

© РИА Новости / Светлана Самсонова Главный вход в обитель с видом на собор Святой Троицы © РИА Новости / Светлана Самсонова Главный вход в обитель с видом на собор Святой Троицы

"Трудности, понимаете, они везде есть. Первоначально пришлось с учителями пообщаться в гимназии, они переживали за зарплату, я сказал, что они ее получат. Счета (обители – ред.) не заблокированы, заблокирована только подпись отца Николая. И мы не могли подписать документы, потому что он под следствием. Это были первые проблемы, вот сейчас и решаем", - рассказывает протоиерей.

Он отметил, что власти Саракташского района, понимая возникшие трудности, стараются помочь, например бесплатно предоставили автобус для перевозки гимназистов в физкультурно-оздоровительный комплекс на занятия, а также взяли на себя расходы по вывозу мусора. А насчет миллионов, которые необходимы для содержания обители, Кочанкин попросил не фантазировать: "Откуда такие цифры? За 3 миллиона полгорода можно отопить. Это люди говорят, не понимая".

Нагайкой по спине

Некоторые выросшие дети Стремского организовали широкую кампанию в защиту своего приемного отца, они считают, что девочки его просто оговорили. На сайте саракташской обители, в соцсетях размещено открытое письмо от совершеннолетних членов большой семьи, в поселке и в интернете ведется сбор подписей в поддержку отца Николая, которые, по словам Дарьи Окуневой, будут переданы в приемную президента России и уполномоченному по правам человека РФ. Но не все дети готовы защищать Николая Стремского.

На окраине поселка в квартире, выданной государством как ребенку-сироте, живет 25-летний Александр Гришин. Обстановка скромная, видно, что живет один и не беспокоится о своем комфорте. О детстве, проведенном в семье отца Николая, рассказывает неохотно. Говорит, что вычеркнул его из своей жизни. Ему было два года, когда Стремский взял его из детского дома под опеку. По его словам, дети в основном находились с воспитателями, а матушка Галина и отец Николай приходили редко, росли, как в интернате. Но моменты, когда батюшка вызывал к себе, Александр хорошо помнит.

"У меня в военкомате дело лежит: врачи записали, что иссечение плетьми. У меня спина была вся иссечена от нагайки. Мне было 15 лет, работал на ферме, ему (Стремскому – ред.) донесли ложную информацию, что я теленка продал, и меня излупил. До сих пор спина по ночам ноет. А первый раз ударил, когда мне было 10 лет - за мат ремнем отлупил", - рассказывает Александр.

По его словам, в последние годы, когда он жил в корпусе для мальчиков, отец Николай часто пил и в пьяном состоянии мог ударить того, кто под руку попадется, бил чем попало. И чтобы скрыться от побоев, Саша вызывался работать на ферме, подальше от обители. Там он находился по несколько месяцев в году, из-за этого даже не смог окончить школу.

"Бил, когда ему доносили. Иной раз мы даже смеялись над этим. Вызывал среди ночи, говорит, пошли шкафы таскать. Приходим все побитые, говорим, что шкаф упал", - вспоминает Гришин. По его словам, кабинет батюшки находится в корпусе для девочек, там же он устроил себе винный погреб. Про обвинения в изнасиловании Александр ничего не может сказать: в то время, когда он рос, дети размещались в разных корпусах и встречались только на выходных и праздниках, о жизни девочек он ничего не знал.

Ушел Александр из обители в 18 лет после крупной ссоры с приемным отцом: на него донесли, и он не сдержался, ударил Стремского кулаком в лицо. После этого с батюшкой старается не встречаться. Александр говорит, что дети никому не жаловались на побои, считая это бесполезным.