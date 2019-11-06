Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-07T10:52Z
https://ria.ru/20191106/1560654778.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155174/79/1551747902_198:401:3007:1981_1036x0_80_0_0_ce804913dfb7dff1401d08256a43a186.jpg
РИА Новости

В МИД пообещали ответить на выход США из Договора по открытому небу

23:55 06.11.2019 (обновлено: 10:52 07.11.2019)
46267
CC0 / U.S. Air Force / Самолет наблюдения США Boeing OC-135B Open Skies с бортовым номером 61-2670
Самолет наблюдения США Boeing OC-135B Open Skies с бортовым номером 61-2670
CC0 / U.S. Air Force /
ООН, 7 ноя — РИА Новости. У России готовы ответные шаги на возможный выход США из Договора по открытому небу, заявил РИА Новости директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков.
Ранее американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении выйти из соглашения.
Как отметил Ермаков, любые решения США по выходу из договоренностей наносят удар по международной безопасности. "К сожалению, наши американские коллеги занимаются этим целенаправленно с конца 90-х годов прошлого века", — констатировал дипломат, заметив, что планы выхода Вашингтона из Договора по открытому небу не стали для Москвы "большим сюрпризом".
Отвечая на вопрос о том, будет ли Россия предпринимать какие-то ответные шаги в случае выхода США из соглашения, Ермаков сказал: "Естественно. У нас все готово. Узнаете".
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
28 октября, 14:47РИА Новости
Ульянов: обвинения в нарушении Договора по открытому небу несостоятельны
Ранее председатель комитета палаты представителей США по международным делам Элиот Энгел заявил, что обеспокоен сообщениями о возможных планах США выйти из Договора по открытому небу. В связи с этим он направил письмо с протестом в Белый дом на имя советника президента по нацбезопасности. Конгрессмен не пояснил, о каких именно сообщениях идет речь.
В Минобороны России заявили, что американские разведчики стали обвинять Москву в нарушении договора, чтобы помешать наблюдательным полетам над своей территорией. Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, указала, что пока никаких официальных заявлений в отношении выхода США из Договора по открытому небу не сделано, при этом она отметила, что Москва считает соглашение важным инструментом обеспечения европейской безопасности.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.
Флаг Германии на здании Рейхстага
Вчера, 17:06РИА Новости
Берлин считает Договор об открытом небе одной из опор безопасности в Европе
36229514619
Обсудить 21
Договор по открытому небуМИД РФРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Единственное чем мы можем ответить на санкции и разные выходы это показать голую попу...других рычагов нет.
7 ноября, 05:36
ИИИван Иванов
30503347
Таких договоров нет. Янки не заключают подобных договоров. Так что ответ России будет... а вот честно, я даже не знаю чем Россия может ответить на это. Дело в том, что речь идет о договоренностях Москвы и Вашингтона. А как быть с подобными договоренностями с другими странами? Они останутся в силе? Если да, то США ничего не теряют - разведданные других стран стекаются к ним. Какая разница - сами они пролетят над Россией или пролетят какие-нибудь шведы, а результаты облета окажутся на столе в Вашингтоне? Так что, тут готовить ответ адресно для США, смысла нет.
7 ноября, 05:42
Eugene Krabs
5210218
Рекомендуем
Нефтяная скважина на окраине Дейр-эз-Зора
Госдеп рассказал о добыче нефти в подконтрольных США сирийских зонах
Сотрудники правоохранительных органов на месте нападения вооруженной группы на погранзаставу Ишкобод в Таджикистане
При атаке на погранзаставу в Таджикистане уничтожили 15 боевиков
Баку
Азербайджан вручил послу России ноту протеста
Объект газотранспортной системы Украины
Новак прокомментировал требования "Нафтогаза" к "Газпрому"
Доктор исторических наук, научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков
В РВИО прокомментировали снос радикалами барельефа Жукова в Одессе
Рабочие на подземном газохранилище на Украине
Украина заявила о готовности к прекращению транзита газа из России
Певица Полина Гагарина
Суд продолжит рассматривать иск к певице Гагариной из-за песни "Кукушка"
Задержание кредитных мошенников
МВД разоблачило группу кредитных мошенников
Мэр Киева Виталий Кличко
Против Кличко возбудили дело о госизмене и хищении средств
Продавец во время старта продаж нового смартфона iPhone X в магазине Связной на Тверской улице в Москве. 3 ноября 2017
Запретное "Яблоко": почему в России исчезнут смартфоны Apple
Зеленский трижды оконфузился во время брифинга в Харькове
Зеленский трижды оконфузился во время обсуждения работы "Укроборонпрома"
Пенсионеры ожидают открытия банка в Афинах, Греция. Архивное фото
Обещанных пенсий не будет: "Радуйтесь, что имеете работу"
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова прокомментировала отказ Эстонии пропустить российское судно
Автозаправочная станция Укрнафта в Киеве
Связанные одной нефтью: Минск готовит Украине топливный кризис
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения завода имени Малышева в Харькове
Зеленский шокирован результатами работы танкового завода в Харькове
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:11Швыдкой получил в Японии орден Восходящего солнца
11:09Мосгорсуд оставил в СИЗО Чирцова, толкнувшего полицейского
11:09Регионы получают недостаточно денег на пожарную технику, считает депутат
11:07Бортников: в СНГ в 2019 году пресекли работу 13 террористических ячеек
11:04Ушаков подтвердил подготовку разговора Путина и Эрдогана
11:01Восточный экономический форум-2020 пройдет 2-5 сентября
10:59Боевики ИГ* готовят экспансию в СНГ, считает глава ФСБ
10:58Запад активизировал попытки расшатать ситуацию в СНГ, заявил Бортников
10:57В ФСБ рассказали, сколько родственников боевиков готовы вернуться в Россию
10:57Бортников: террористы обрабатывают молодежь в СНГ на нелегальных проповедях
10:56Более 22% рабочих мест появится в России благодаря цифровым технологиям
10:55В мэрии Каспийска сообщили о проверках в администрации города
10:54Роскомнадзор предложит наказание за использование похищенных данных
10:48Украина призвала The New York Times исправить карту страны без Крыма
10:46Эрдоган обсудит с Путиным выполнение меморандума России и Турции по Сирии
10:45Российский паром вышел из Стокгольма после инцидента с генераторами
10:40В Биробиджане спасатели сняли с дерева кота, просидевшего там двое суток
10:37Пожар на нефтебазе в Новороссийске не повлиял на работу порта
10:34В Новороссийске потушили крупный пожар на нефтебазе
10:30Главе Чебаркуля предъявили новые обвинения
Лента новостейМолния